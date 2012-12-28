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сегодня, 20:24

Липецкая вечЁрка: беглого зэка ищут у Липецка, псевдоврачи-аферисты и когда ждать снег

Сегодня, 1 ноября, в селе Бутырки ищут беглеца из ИК-2, полицейские показали, как задержали сотрудников медицинского центра, разводившего клиентов на кредиты, и синоптики рассказали, когда в Липецке выпадет снег.

28-летнего Тургуна Абдуллаева — одного из шести заключенных, сбежавших из липецкой колонии, ищут в селе Бутырки. Вроде, его видели в одном из магазинов села, где он попросил показать дорогу в Казахстан. Что само по себе странно, трассы Бутырки-Казахстан не существует. 

GOROD48 съездил в Бутырки, которые силовики уже прочесали мелкой гребенкой и даже облетели на вертолете. Местные жители рассказали, что опасаются беглого зэка, но вот историю с магазином они не подтвердили.




«Вы все знаете, где я раньше работал, и вот на днях подумал и решил, что у этого шестого был план побега после того, как они выберутся с зоны. А остальные пятеро, которых сразу поймали, ему были необходимы как рабочая сила, для копания тоннеля. Шестого уже не поймают никогда, скорее всего, он сразу переоделся в гражданскую форму одежды, изменил внешность, а, может, даже имеет уже документы прикрытия, которые ему сделали его дружки с воли», — предположил Владимир Владимирович.

«Охотник из Липецкой области увидел на границе региона с Тамбовской областью последнего из сбежавших заключенных из исправительной колонии ИК-2, сообщает «МК в Тамбове». Охотник начал преследовать беглеца, а прибывшие на место полицейские пришли к выводу, что мужчина — действительно заключенный, скрывшийся в лесу». — сообщил 11.

Троим ростовчанам, организовавшим в Липецке медицинский центр, предъявили обвинение в мошенничестве. С сентября 2023 года по май 2024 года они убеждали клиентов в необходимости омолаживающих процедур, а потом отправляли за кредитами для их оплаты. 


На сегодня известно о 55 пострадавших. Обвиняемые на время следствия арестованы.

В полиции рассказали, что речь идет об оздоровительном центре «Асана» на бульваре Шубина, 2б. Если среди читателей GOROD48 есть пострадавшие от действий псевдомедиков, они могут обратиться в полицию.

«У нас вообще работают проверяющие и контролирующие органы? Полгода работали мошенники, и никому дела до них не было. Считаю, что на ряду с ними надо судить и тех, кто лицензию дал, помещение, и глаза закрыл на то, что из людей деньги выкачивали, ценой их жизни», — написала Татьяна.

«Если звонят и предлагают что-то бесплатно, надо сразу бросать трубку», — посоветовал Александр Н.

Липчанин разоблачил очередную схему с выманиванием мошенниками кода Госуслуг. Она проста, вам звонят и сообщает, что на почте вас давно ждет письмо, чтобы его получить  необходимо продиктовать код из СМС. Но это код восстановления доступа к учетной записи Госуслуг.

Какую бы историю вам не рассказали, коды никому и никогда сообщать не надо, о чем в СМС всегда напоминают!

В ночь на 4 ноября в Липецке выпадет снег, по крайней мере так обещают синоптики. Но на долго он не задержится. Днем он растает, или превратится в «кашу». А холодать начнет уже завтра вечером. Хотя днем столбики термометров могут подняться до +9 градусов.

И обратите внимание на  законы, которые вступают в действие с 1 ноября.
вечЁрка
побег из ИК-2
мошенничество
погода
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