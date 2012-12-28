Липецкая вечЁрка: беглого зэка ищут у Липецка, псевдоврачи-аферисты и когда ждать снег

Сегодня, 1 ноября, в селе Бутырки ищут беглеца из ИК-2, полицейские показали, как задержали сотрудников медицинского центра, разводившего клиентов на кредиты, и синоптики рассказали, когда в Липецке выпадет снег.