Легализация майнинга, деанон блогеров и новые правила для мигрантов — законы ноября

Майнинг становится законной деятельностью – добытчиков криптовалюты внесут в специальный реестр, блогеры с большой аудиторией начнут передавать сведения в Роскомнадзор, беременные женщины и матери детей до 14 лет получат право на отсрочку наказания. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в ноябре.

С 1 ноября легализуется майнинг криптовалюты. Осуществлять его смогут юридические лица и ИП, зарегистрированные в России и включенные в специальный реестр, который ведет Минцифры. Физлица также получат официальное право заниматься добычей криптовалюты. Внесения в реестр это не потребует, однако майнерам-физлицам нужно будет вписываться в пределы лимитов энергопотребления. Майнинг запретят тем, кто занимается производством, куплей-продажей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.С 1 ноября блогеры с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны передавать данные о себе в Роскомнадзор. Требование касается также и владельцев публичных каналов в мессенджерах. В противном случае им запретят собирать донаты и быть рекламной площадкой, кроме того, с таких страниц нельзя будет делать репосты. Также предусматривается, что мессенджеры обязаны ограждать пользователей от получения анонимных сообщений и звонков, если они не давали подобного согласия.С ноября действуют поправки в УК РФ и УПК РФ, которые предоставляют возможность отсрочить реальное отбывание наказания осужденным к ограничению свободы беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем. Прежде воспользоваться этим правом могли указанные категории родителей, осужденные к обязательным, исправительным и принудительным работам. Также в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания.С ноября начнется апробация новых правил въезда, пребывания и выезда из России иностранных граждан. Также для установки личности иностранцев и лиц без гражданства будет разрешено использовать информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации. В информационных системах госорганов вводится единообразные перевод фамилий и имён иностранцев на кириллическое написание.Также с 21 ноября истекает годовой срок, в течение которого лица, принятые в гражданство РФ, должны были принести присягу, если они получили свой статус до вступления в силу соответствующего закона. В противном случае они будут считаться не приобретшими гражданство РФ.С 7 ноября упрощается порядок получения вида на жительство в России для участников программы по добровольному переселению соотечественников – они могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.С 15 мая 2024 года иноагентам запрещено занимать должности в органах публичной власти. Но для них был предусмотрен переходный период для исключения из реестра иноагентов. Если в ноябре эти лица сохранили свой статус, но до сих пор замещают должности в органах публичной власти, их полномочия прекратят досрочно.На особо охраняемых природных территориях с ноября 2024 года начнут проводить постоянные рейды. Закон позволит пресекать различные нарушения на территории заповедников. Прежде на таких землях было запрещено проводить плановые и внеплановые проверки. Единственной формой надзора было выездное обследование. Новые нормы позволят инспекторам постоянно присутствовать в пунктах контроля и следить за порядком в заповедниках.С ноября региональные власти смогут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров (за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, спасению жизни и сохранению здоровья людей при ЧС. Такое правило позволит местным властям оперативно принимать необходимые решения при организации работ по ликвидации ландшафтных (природных) пожаров.