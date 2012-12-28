Липчанин разоблачил очередную схему с выманиванием мошенником кода Госуслуг

В редакцию GOROD48 позвонил житель Липецка Анатолий, ранее работавший в одном из госбанков, и рассказал, как сегодня едва не стал жертвой мошенников:

— Сегодня мне позвонил молодой человек и сказал, что на мое имя приходило письмо на почту и высылались уведомления, но так как я его не забрал, то оно ушло в архив и он интересуется, куда мне это письмо направить? Я назвал свой адрес. Он сказал, что сегодня мне письмо доставит курьер, но ему надо извлечь его из архива. Для этого он пришлет мне код с портала Госуслуг, который я должен ему озвучить.Так как Анатолий долгое время проработал в банке, он сразу понял, что это мошенник.Анатолий сделал скриншот с номером звонившего и попросил опубликовать его, чтобы предостеречь других от аферистов.