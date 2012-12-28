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Общество
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сегодня, 15:15
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Липчанин разоблачил очередную схему с выманиванием мошенником кода Госуслуг
В редакцию GOROD48 позвонил житель Липецка Анатолий, ранее работавший в одном из госбанков, и рассказал, как сегодня едва не стал жертвой мошенников:
Так как Анатолий долгое время проработал в банке, он сразу понял, что это мошенник.
Анатолий сделал скриншот с номером звонившего и попросил опубликовать его, чтобы предостеречь других от аферистов.
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