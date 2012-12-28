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2970
сегодня, 15:15
23

Липчанин разоблачил очередную схему с выманиванием мошенником кода Госуслуг

В редакцию GOROD48 позвонил житель Липецка Анатолий, ранее работавший в одном из госбанков, и рассказал, как сегодня едва не стал жертвой мошенников:

— Сегодня мне позвонил молодой человек и сказал, что на мое имя приходило письмо на почту и высылались уведомления, но так как я его не забрал, то оно ушло в архив и он интересуется, куда мне это письмо направить? Я назвал свой адрес. Он сказал, что сегодня мне письмо доставит курьер, но ему надо извлечь его из архива. Для этого он пришлет мне код с портала Госуслуг, который я должен ему озвучить.

Так как Анатолий долгое время проработал в банке, он сразу понял, что это мошенник.

Анатолий сделал скриншот с номером звонившего и попросил опубликовать его, чтобы предостеречь других от аферистов.
афера
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
-
3 минуты назад
И нечего было регистрироваться на этих услугах
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Сергей
6 минут назад
Неделю назад мне был точно такой же звонок, сразу же насторожил южно-русский говор звонившего и он был послан.
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Патриот
18 минут назад
Молоток Толян!!!
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злой
32 минуты назад
никто из сотрудников органов со своего личного мобильного звонить не будет. На скрине номер мобильного. Да и нафига перезванивать? Да и номер это маска. Меняю только хвосты и продолжат звонить
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Русский Империалист
36 минут назад
Это звонок из Кемеровской области.. Неужто нельзя было сразу понять, что оттуда звонок в Липецк не мог быть. Однозначно - это жулик.
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Анатолий.
40 минут назад
Мне что-то давно не звонят. Видно меня занесли в чёрный список. При общении со мной у них пропадают дари речи.
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ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА ОБМАН
42 минуты назад
Предлагают замену электрического счетчика на умный счетчик Сегодня последний день бесплатного обмена Присылают код от Госуслуг Послала куда подальше ) Вопрос - как они входят в Гос услуги для отправки кода?
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Larissa
26 минут назад
Никак, это фальшивый сайт
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Креативный
сегодня, 16:26
Анатолий не хотел бы опять вернуться в госбанк и возглавить службу по борьбе с мошенниками? Нам такие бдительные нужны
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Безмасочник
сегодня, 16:26
Ничего не понял, потому что у меня нет госуслуг. Думаю, что вообще не надо общаться с незнакомцами по телефону.
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Был случай
сегодня, 16:25
Звонили с якобы пенсионного фонда и после разговора направили код от госуслуг. Будьте внимательны, граждане!
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