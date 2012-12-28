Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утром город встал в одной огромной пробке
Происшествия
У базы «Горицы» горит поле
Происшествия
Пассажирка автобуса устроила скандал: ее не пустили в салон из-за самокатов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: еще один побег, смена главврача и цветение сирени
Общество
Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Происшествия
В Липецкую область снова возвращаются дожди
Погода в Липецке
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Происшествия
Женщина-водитель и ее пассажирка пострадали в аварии на улице 9 Мая
Происшествия
Читать все
74-летняя липчанка через банкомат перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей
Происшествия
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Происшествия
Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу
Общество
В Горицах горел камыш
Происшествия
На территории строящегося ЖК «Турист» погиб мужчина
Происшествия
29-летний сотрудник таможни осужден за взятку в тысячу рублей
Происшествия
В Липецкой области замедлился рост цен на бензин
Экономика
В Липецкой области растёт число ДТП, связанных с состоянием дорог
Общество
Дело о поножовщине у кафе на улице Космонавтов дошло до суда
Происшествия
С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров
Общество
Читать все
Общество
235
сегодня, 13:31
1

С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров

Маркировка должна быть у обуви, шин, табачной продукции, меховых изделий, парфюмерной продукции, упакованной воды и молочной продукции.

За 9 месяцев этого года специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проведено 39 контрольных мероприятий по цифровой маркировке в отношении товаров легкой промышленности, обуви, шин, табачной продукции, меховых изделий, парфюмерной продукции, упакованной воды и молочной продукции.

Проинспектировано более 11 тысяч товаров, из которых с нарушением требований к маркировке было 5 тысяч единиц или 45 % проверенных товаров. Продукция была снята с реализации протоколами ареста и предписаниями должностных лиц.

Всего по результатам контроля за цифровой маркировкой объявлено 427 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, в отношении виновных составлено 105 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей с конфискацией либо уничтожением арестованной продукции.

Липчанам напоминают, что удостовериться в легальности подлежащих маркировке товаров потребитель может с помощью приложения «Честный знак». Оно бесплатное и позволяет проверить коды маркировки, сроки годности и состав продукции, сообщить о нарушениях.
Роспотребнадзор
торговля
1
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не зря
15 минут назад
Спасибо что хоть такие товары есть.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru