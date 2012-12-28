С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров

Маркировка должна быть у обуви, шин, табачной продукции, меховых изделий, парфюмерной продукции, упакованной воды и молочной продукции.

За 9 месяцев этого года специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проведено 39 контрольных мероприятий по цифровой маркировке в отношении товаров легкой промышленности, обуви, шин, табачной продукции, меховых изделий, парфюмерной продукции, упакованной воды и молочной продукции.Проинспектировано более 11 тысяч товаров, из которых с нарушением требований к маркировке было 5 тысяч единиц или 45 % проверенных товаров. Продукция была снята с реализации протоколами ареста и предписаниями должностных лиц.Всего по результатам контроля за цифровой маркировкой объявлено 427 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, в отношении виновных составлено 105 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей с конфискацией либо уничтожением арестованной продукции.Липчанам напоминают, что удостовериться в легальности подлежащих маркировке товаров потребитель может с помощью приложения «Честный знак». Оно бесплатное и позволяет проверить коды маркировки, сроки годности и состав продукции, сообщить о нарушениях.