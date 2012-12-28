Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
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С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров
Общество
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сегодня, 13:31
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С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров
Маркировка должна быть у обуви, шин, табачной продукции, меховых изделий, парфюмерной продукции, упакованной воды и молочной продукции.
Проинспектировано более 11 тысяч товаров, из которых с нарушением требований к маркировке было 5 тысяч единиц или 45 % проверенных товаров. Продукция была снята с реализации протоколами ареста и предписаниями должностных лиц.
Всего по результатам контроля за цифровой маркировкой объявлено 427 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, в отношении виновных составлено 105 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей с конфискацией либо уничтожением арестованной продукции.
Липчанам напоминают, что удостовериться в легальности подлежащих маркировке товаров потребитель может с помощью приложения «Честный знак». Оно бесплатное и позволяет проверить коды маркировки, сроки годности и состав продукции, сообщить о нарушениях.
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