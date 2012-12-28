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1300
сегодня, 11:43
8

Оспорить штраф за «скидки на всё» не удалось

Арбитражный суд оставил в силе штраф обувному магазину за ненадлежащую рекламу.

ООО «Кари» попыталось оспорить 100-тысячный штраф Липецкого УФАС России за нарушение закона о рекламе.

Напомним, липчанка обратилась в антимонопольный орган с жалобой на обувной магазин. Увидев баннер с рекламой акции «Скидки на всё до 70%» в торговом центре, она решила купить пару обуви. Однако на кассе магазина в предоставлении скидки ей отказали. Как оказалось, акция называлась «Скидки до 70%» и распространялась не на все категории товаров в магазине, и на определенные модели обуви скидки не действовали. Но реклама об этом умалчивала. В результате потребители вводились в заблуждение об условиях приобретения товаров.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, комиссия УФАС признала рекламу ООО «Кари» ненадлежащей. По части 1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе» ООО «Кари» оштрафовали на 100 000 рублей.

ООО «Кари» не согласилось с выводами управления и обжаловало штраф. Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел материалы дела и признал привлечение компании к административной ответственности законным и обоснованным.
УФАС
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Фауст
сегодня, 14:07
Щас у адвокатов поле непаханное для заработков, но только у толковых, которые сами ищут дела..и предлогают свои услуги и делятся потом. А те, которые сидят и ждут пока к ним обратятся и заплатят заранее за услуги сумасшедшие деньги, пусть сидят и дальше и ноют о бедности клиента..
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Петрович.
сегодня, 13:31
Кто подскажет, как победить рекламу чудо таблеток, супер антен и тд. в соцсетях и в новостных каналах.
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в данном
сегодня, 12:54
случае этот штраф в пользу государства. но и это неплохо ,там вообще штраф если не ощибаюсь от 100тр до 300 тр.
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Анна
сегодня, 12:49
А истцом был УФАС. Вряд ли у покупательницы, охотящейся за скидками в 1 5-2 тысячи, были деньги на подачу имкового заявления (с сентября выросла в 10 раз) и на адвоката, грамотно его составящего. Поэтому вмё верно-деньги истцк, то есть государству.
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Гость
сегодня, 13:01
Какая правовая безграмотность. Хоть бы решение суда открыли посмотреть. И иски об оспаривании постановлений об административных правонарушения пошлиной не облагаются (ст. 30.2 КоАП РФ).
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Гость
сегодня, 13:00
Какая правовая безграмотность. Хоть бы решение суда открыли посмотреть. И иски об оспаривании постановлений об административных правонарушения пошлиной не облагаются (ст. 30.2 КоАП РФ).
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241
сегодня, 12:12
Кари то оштрафовали это понятно, вопрос лишь в том в пользу исца или государства?
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Гость
сегодня, 12:41
Штрафы всегда в бюджет идут. За компенсацией - обращайтесь с иском в суд.
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