Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
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С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров
Общество
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сегодня, 11:43
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Оспорить штраф за «скидки на всё» не удалось
Арбитражный суд оставил в силе штраф обувному магазину за ненадлежащую рекламу.
Напомним, липчанка обратилась в антимонопольный орган с жалобой на обувной магазин. Увидев баннер с рекламой акции «Скидки на всё до 70%» в торговом центре, она решила купить пару обуви. Однако на кассе магазина в предоставлении скидки ей отказали. Как оказалось, акция называлась «Скидки до 70%» и распространялась не на все категории товаров в магазине, и на определенные модели обуви скидки не действовали. Но реклама об этом умалчивала. В результате потребители вводились в заблуждение об условиях приобретения товаров.
Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, комиссия УФАС признала рекламу ООО «Кари» ненадлежащей. По части 1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе» ООО «Кари» оштрафовали на 100 000 рублей.
ООО «Кари» не согласилось с выводами управления и обжаловало штраф. Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел материалы дела и признал привлечение компании к административной ответственности законным и обоснованным.
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