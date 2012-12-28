Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Спорт
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вчера, 18:25
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Красавицам не хватило опыта: наши девушки остались без медалей чемпионата мира по борьбе
Лучше остальных выступила Олеся Безуглова – 5-е место.
Ближе всех к награде подобралась Олеся Безуглова в весовой категории до 72 кг. Но и для победительницы Игр БРИКС соревнования сложилось непросто. В первой же схватке Безуглова проиграла мощной Вианне Элизабет Рулё из Канада – взяла в дебюте встречи один балл у соперницы, но представительница североамериканского континента этого словно бы не заметила.
Поражение отбросило Олесю в так называемую нижнюю сетку, где пределом мечтаний становилось только 3-е место, но и за него ещё нужно было бороться. Безуглова одержала сою единственную победу в Тиране над соперницей из Китая – 6:2 и получила право сразиться за «бронзу». Но её следующая противница Виктория Радзакова из Белоруссии выиграла встречу и поднялась на пьедестал, а липчанке пришлось довольствоваться 5-м местом.
Чемпионкой здесь стала американка Кайли Вернер, которая в финале сумела победить огромную Рулё, 3-е место вместе с Радзаковой заняла Анастасия Алпыева из Украины.
Не смогли подобраться к пьедесталу Анастасия Козлова (57 кг) и Елизавета Петлякова, занявшие итоговые 10-е и 15-е места. Чемпионками в их весовых категориях стали соответственно Жала Алиева (Азербайджан) и Ами Исии (Япония).
По мнению отца-основателя липецкой женской борьбы тренера СШОР №9 и клуба «Богатырь» Сергея Яковлева, липецким девчатам не хватило опыта.
- Они же одни из самых молодых в сборной России, - отметил Яковлев, - Петляковой и Безугловой только в декабре исполнится по 21 году т.е. они на пару лет моложе основных конкуренток. Козлова на год старше, но тоже не хватило опыта именно международных поединков. Опыт они как раз и приобрели в Тиране. И он им очень пригодится, чтобы представлять Россию и дальше. По возрасту они ещё смогут и дальше выступать в сборной U23, так что своего заключительного слова ещё не сказали.
Напомним, что в Тиране сейчас проходит мировой чемпионат по женской борьбе, а также по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. У мужчин борьба проходит в неолимпийских весовых категориях, а участники Игр-2024 в Париже к соревнованиям не допускаются.
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