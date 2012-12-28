Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Главврачу больницы «Свободный сокол» не продлили контракт
Общество
Из исправительного центра на Механизаторов в Липецке сбежали двое осужденных
Происшествия
Липчанина нашли мертвым в садовом домике
Происшествия
Азартный полицейский не декларировал выигрыш в 716 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке зацвела сирень
Общество
Родители двухлетнего мальчика отсудили у двух больниц 2 миллиона 313 тысяч рублей
Здоровье
Александр Ушаков: «Моя семья на данный момент довольна!»
Общество
Присяжные оправдали подсудимого по делу о смертельной драке у кафе
Происшествия
Водитель «Киа» сбил парня, а потом случился «паровоз»
Происшествия
К камню-памятнику жертвам политических репрессий липчане с утра несут цветы
Общество
Читать все
Капремонт поликлиники № 1 закончится к концу года
Общество
На стадионе «Металлург» смонтировали новую систему подогрева
Спорт
Девушка из Лебедяни уже гарантировала себе медаль первенства мира по боксу
Спорт
В Липецкую область снова возвращаются дожди
Погода в Липецке
Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Происшествия
У базы «Горицы» горит поле
Происшествия
Красавицам не хватило опыта: наши девушки остались без медалей чемпионата мира по борьбе
Спорт
Липецкая вечЁрка: еще один побег, смена главврача и цветение сирени
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В гараже частного дома в Ельце нашли труп
Происшествия
Читать все
Спорт
342
вчера, 18:25
3

Красавицам не хватило опыта: наши девушки остались без медалей чемпионата мира по борьбе

Лучше остальных выступила Олеся Безуглова – 5-е место.

Все три липчанки остались без медалей чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет в столице Албании Тиране.

Ближе всех к награде подобралась Олеся Безуглова в весовой категории до 72 кг. Но и для победительницы Игр БРИКС соревнования сложилось непросто. В первой же схватке Безуглова проиграла мощной Вианне Элизабет Рулё из Канада – взяла в дебюте встречи один балл у соперницы, но представительница североамериканского континента этого словно бы не заметила.

Поражение отбросило Олесю в так называемую нижнюю сетку, где пределом мечтаний становилось только 3-е место, но и за него ещё нужно было бороться. Безуглова одержала сою единственную победу в Тиране над соперницей из Китая – 6:2 и получила право сразиться за «бронзу». Но её следующая противница Виктория Радзакова из Белоруссии выиграла встречу и поднялась на пьедестал, а липчанке пришлось довольствоваться 5-м местом.

Чемпионкой здесь стала американка Кайли Вернер, которая в финале сумела победить огромную Рулё, 3-е место вместе с Радзаковой заняла Анастасия Алпыева из Украины.

Не смогли подобраться к пьедесталу Анастасия Козлова (57 кг) и Елизавета Петлякова, занявшие итоговые 10-е и 15-е места. Чемпионками в их весовых категориях стали соответственно Жала Алиева (Азербайджан) и Ами Исии (Япония).

По мнению отца-основателя липецкой женской борьбы тренера СШОР №9 и клуба «Богатырь» Сергея Яковлева, липецким девчатам не хватило опыта.

- Они же одни из самых молодых в сборной России, - отметил Яковлев, - Петляковой и Безугловой только в декабре исполнится по 21 году т.е. они на пару лет моложе основных конкуренток. Козлова на год старше, но тоже не хватило опыта именно международных поединков. Опыт они как раз и приобрели в Тиране. И он им очень пригодится, чтобы представлять Россию и дальше. По возрасту они ещё смогут и дальше выступать в сборной U23, так что своего заключительного слова ещё не сказали.

Напомним, что в Тиране сейчас проходит мировой чемпионат по женской борьбе, а также по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. У мужчин борьба проходит в неолимпийских весовых категориях, а участники Игр-2024 в Париже к соревнованиям не допускаются.
Женская борьба
Петлякова
Безуглова
Козлова
Яковлев
0
2
0
2
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Грязинец
вчера, 19:39
Вся жизнь в переди... победят... удачи вам...
Ответить
Молодец
вчера, 19:36
5е место тоже очень почётное! Опыт придёт и будут ещё победы.
Ответить
Елена
вчера, 19:00
Опыт придёт. Продолжайте, вы молодцы!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru