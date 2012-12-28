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Спорт
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сегодня, 18:10
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Три красавицы из Липецка отстаивают честь России в чемпионате мира по борьбе
Больше всего опыта у Петляковой, но уж очень серьёзные соперницы подобрались в её весе.
Честь страны будут отстаивать Анастасия Козлова (весовая категория 57 кг), Елизавета Петлякова (68 кг) и Олеся Безуглова.
Самой титулованной из этой троицы является победительница первенства Европы U23 Петлякова. Но у неё очень сильная конкурентка – чемпионка мира U20 и обладательница «серебряной» медали взрослого чемпионата мира-2022 Ами Иси из Японии. Несмотря на возраст, японка очень опытная: она завоевала квоту на Олимпиаду-2024, но уступила право выступить в Париже Ноноке Одзаки. В этой же категории выступает Вероника Вилк, которая в 2023 году стала первой хорваткой, выигравшей титул чемпионки мира по дзюдо U17.
Все три липчанки в этом году выигрывали соревнования: Петлякова и Козлова взяли «золотые» медали в юниорском первенстве России, а Безуглова победила на Играх БРИКС.
Первый тренером Козловой является Александр Назаров. А двух других подготовил знаменитый наставник и живой символ клуба «Богатырь» Сергей Яковлев. Сейчас девушки живут, учатся и тренируются в Санкт-Петербурге, а на внутренних соревнованиях представляют два региона – Северную столицу и Липецкую область.
Главный болельщик девчат - их липецкий тренер Сергей Яковлев, открывший дорогу в большой спорт
На фото Федерации спортивной борьба России вверху Петлякова крайняя справа, 3-я справа - Безуглова, 3-я слева - Козлова.
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