Липецкая вечЁрка: еще один побег, смена главврача и цветение сирени

Сегодня, 30 октября, стало известно о побеге семейной пары из исправительного учреждения, в городской больнице № 3 «Свободный сокол» решили сменить главврача, и в Матырском цветет сирень.