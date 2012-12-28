Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: еще один побег, смена главврача и цветение сирени
Сегодня, 30 октября, стало известно о побеге семейной пары из исправительного учреждения, в городской больнице № 3 «Свободный сокол» решили сменить главврача, и в Матырском цветет сирень.
Поймали влюбленную пару уже в Курчатове. Местный суд арестовал их на месяц до рассмотрения представлений о замене на более строгое наказания.
«Птицы воли захотели и все на юг?!» — написала Жесть.
«День открытых дверей», — заметил Шишкин лес.
А в отношении беглецов из ИК-2 возбуждены новые уголовные дела: о побеге из мест лишения свободы. Их возбудил отдел полиции №5 Липецка. Дополнительные сроки грозят пятерым пойманным беглецам и одному еще гуляющему на свободе. Это те самые «герои», прорывшие 65-метровый тоннель.
Главврачу липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол» Михаилу Великорецкому, год проработавшему в этой должности, не продлили контракт. Пострадала и его заместитель по медицинской части Ольга Седых, которую перевели врачом в кардиологическое отделение.
Обязанности главврача заведующий травматологическим отделением клиники Виктор Пестрецов.
Для Михаила Великорецкого, по его словам, случившееся стало неожиданностью. По данным GOROD48, облздрав к главврачу имеет ряд претензий. Вроде бы на него возлагали большие надежды как на организатора, которые он не оправдал, не сумев выправить кадровую ситуацию в больнице.
Напомним, предшественник Михаила Великорецкого 62-летний Николай Краснолуцкий уволился по соглашению сторон
Эта новость набрала около сотни комментариев. Медицина больная тема, наверное, все читатели GOROD48 имеют свой опыт общения с врачами, который вылился на сайт.
«М Великорецкий отличный врач и администратор. В Липецкой медицине творится что-то непонятное — бездари работают, а классных специалистов убирают». — считает Sергей.
«Что тут непонятно? Место присмотрели кому-то нужному», — ответил ему Гость.
«Отличный врач, вернул моего отца к жизни», — поблагодарила Наталья.
«Верните Краснолуцкого! Замечательный врач и толковый руководитель. В каких больницах города только не лечили (областная, БСМП) и только грамотный и вдумчивый подход к лечению и операции Николая Краснолуцкого помог сохранить здоровье и вернуться к нормальной жизни. А что касается по согласованию сторон. Думаю умные люди всё поймут сами», — написал Житель Липецка.
«Большой ошибкой было увольнение Краснолуцкого Н. А. Прекрасный организатор, замечательный хирург. Кадрами разбрасываться нельзя, особенно квалифицированными и опытными. Сделанного не вернешь, а работать главным врачом на Сокол идти никто не хочет. Задуматься бы надо чиновникам в здравоохранении». — добавил пациент из пригорода.
«Ужасная больница, в ноябре того года попала туда с гипертоническим кризом, мне ничего там не сделали, кроме одной капельницы магнезии! УЗИ сделать не смогли, т. к. узист был на больничном, а замены нет, как так?! Соседка подсказала платно сходить сделать, она тоже ходила, пошла сделала, это вообще как? Анализы на гормоны не могут взять, т. к. нет реактивов, ушла на третий день оттуда!», — поделилась впечатлениями Гостья.
«Продление договора — услуга платная», — на что-то намекнула Маша с Уралмаша.
И еще о медицине. Поликлинику № 1 на улице Советской должны отремонтировать до конца текущего года, контракт заключен до января 2025 года. Ранее ремонт собирались закончить досрочно, в начале осени, но не случилось.
Родители двухлетнего мальчика отсудили у двух больниц: областной клинической инфекционной и областной детской 2 миллиона 313 тысяч рублей. Ребёнок попал в больницы с обструктивным бронхитом, а вышел инвалидом, у него не функционирует рука.
«Молодцы родители. Халатность у врачей присутствует. О всех, конечно, так не скажешь. Есть врачи — Боги, им доброго здоровья», — написал Гость.
На улице Папанина в Матырском зацвела сирень.
Чудо природы может дорого обойтись кустарнику. Цветение в неурочное время ослабляет растения.
Биолог Сергей Глазинов рассказал, что если же такое случилось, то при среднесуточной температуре не ниже +8 градусов растение стоит подкормить фосфорно-калийным удобрением. Сейчас же, когда похолодало существеннее, достаточно хорошего полива. А в следующем году, после таяния снега стоит подкормить растение комплексным весенним удобрением, в котором много азота.
Комментаторы тут же поделились своими чудесами, как из сказки «Двенадцать месяцев».
«У меня на даче вишня цветёт», — написал Гость.
«А у меня фиалка на окне зацвела!» — добавил 48.
«Цветет сирень, пора картошку сажать», — решила Лиса из парка.
Спасатели разослали оповещение о том, что сегодня ночью выпадет мокрый снег, порывы ветра могут достигать скорости в 15-21 м/с.
Завтра ожидаются дожди и от +7 до +9 градусов.
В прошлом году 31 октября было существенно теплее, столбики термометров поднялись до +16 градусов. А самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году, тогда в городе было 12 градусов мороза.
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