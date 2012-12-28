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Погода в Липецке
1914
вчера, 17:00
10

В Липецкую область снова возвращаются дожди

Температура воздуха составит до +9 градусов.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклонов со Скандинавии — пройдут дожди, 1 и 2 ноября в отдельных районах возможен мокрый снег. Местами ожидаются порывы до 20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно, дожди. Температура воздуха ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 31 октября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 12 градусов мороза.


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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Рустам
вчера, 22:32
Западный район г.ГРЯЗИ готов РЕЗИНОВЫЕ сапоги.Ходить по грязи и лужам ЭТО БЕЗОПАСНЫЕ дороги.Забота о детях и старшем покаление.
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Лена
вчера, 21:50
Скорее бы снег,а то квадра сдерет все деньги за отопление а домашнего мороженого хочется
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Я русский
вчера, 17:50
Скорее бы зима! Русская зима!!!
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Зося
вчера, 17:40
Хочу чтобы лето не кончалось!
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Костья
вчера, 17:37
Наконец найдется применение моей новой снеговой лопате.
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Михаил
вчера, 18:06
Ах ты моя умничка!!!!
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Лена
вчера, 17:27
Ну вот и дождались снега,не за горами и морозы!!!! Ждем не дождемся!!!!
Ответить
"Ждем не дождемся"
вчера, 18:29
Ето пессимизм, Лена.
Ответить
Лена
вчера, 18:56
Ето пессимизм, Лена. Зато я как пессимист либо всегда права,либо приятно удивлена.
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Котэ
вчера, 19:11
Зато я как пессимист либо всегда права,либо приятно удивлена. Это императивный склероз, Лена.
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