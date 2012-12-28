Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкую область снова возвращаются дожди
Температура воздуха составит до +9 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.
В Липецке облачно, дожди. Температура воздуха ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 31 октября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 12 градусов мороза.
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