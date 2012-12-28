В Липецкую область снова возвращаются дожди

Температура воздуха составит до +9 градусов.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклонов со Скандинавии — пройдут дожди, 1 и 2 ноября в отдельных районах возможен мокрый снег. Местами ожидаются порывы до 20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно, дожди. Температура воздуха ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 31 октября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 12 градусов мороза.