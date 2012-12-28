Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Общество
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вчера, 15:58
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Капремонт поликлиники № 1 закончится к концу года
— Как продвигается ремонт в поликлинике № 1 на улице Советской, — спросил депутат Николай Быковских у главного финансиста области Вячеслава Щеглеватых. По данным депутата, у ремонтирующего поликлинику подрядчика начались какие-то проблемы.
— Все подрядчики, не выполняющие обязательства, будут привлекаться к ответственности: штрафным санкциям и расторжению контракта, если в этом будет необходимость, — ответил Вячеслав Щеглеватых.
Главный врач поликлиники № 1 Елена Павлюкевич сообщила GOROD48, что ремонт в поликлинике продлится до конца года, контракт заключен до января 2025 года.
Напомним, капитальный ремонт здания поликлиники начался этой весной, с апреля пациентов принимают в здании детской поликлиники № 1 на улице Зегеля, 9а. Тогда же заявлялось, что капитальный ремонт закончится до 31 августа, при сроке исполнения контракта до конца года.
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