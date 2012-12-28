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вчера, 15:58
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Капремонт поликлиники № 1 закончится к концу года

Ремонт поликлиники № 1 на улице Советской заинтересовал депутатов областного Совета.

— Как продвигается ремонт в поликлинике № 1 на улице Советской, — спросил депутат Николай Быковских у главного финансиста области Вячеслава Щеглеватых. По данным депутата, у ремонтирующего поликлинику подрядчика начались какие-то проблемы.

— Все подрядчики, не выполняющие обязательства, будут привлекаться к ответственности: штрафным санкциям и расторжению контракта, если в этом будет необходимость, — ответил Вячеслав Щеглеватых.

Главный врач поликлиники № 1 Елена Павлюкевич сообщила GOROD48, что ремонт в поликлинике продлится до конца года, контракт заключен до января 2025 года.

Напомним, капитальный ремонт здания поликлиники начался этой весной, с апреля пациентов принимают в здании детской поликлиники № 1 на улице Зегеля, 9а. Тогда же заявлялось, что капитальный ремонт закончится до 31 августа, при сроке исполнения контракта до конца года.
поликлиника
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Комментарии (16)

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Как гость
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Реалист
вчера, 21:26
Конечно же не закончится.
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Дана
вчера, 20:43
Когда наконец вернут детскую поликлинику на Зегеля? Сколько можно издеваться над детьми???? В угоду кому сделали это перемещение?
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гоша
вчера, 20:31
Очередная показуха ! А врачей то где возьмете ? Например кардиолога ?
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Гость
вчера, 20:07
После открытия на Неделиной коммерческого центра в поликлиниках не останется врачей. Последнии уйдут туда , ведь надо кому-то будет обслуживать 400 человек ежедневного посещения с дневным стационарной. Да и зарплата будет не такая как у врача в поликлинике.
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Виктория
вчера, 22:07
Отлично, если врачи найдут достойную зарплату, хотя бы на Неделина.
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МАЛИНА ШИП
вчера, 19:41
А врачи есть?
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чч
вчера, 19:41
на неделиной бывший анколгический цент.почему из него не зделать поликлинику.люди никому не нужны,главное бабло.
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Мудрый
вчера, 19:17
В ремонт вбухали огромные деньги,а хорошего мало: площадь маленькая,район растущий,нужно более просторное,удобное для приема больных здание.О чем думает власть???
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гость
вчера, 18:35
Действительно, такое просторное здание никто из властей не посчитал нужным отдать на пользу горожанам, хотя когда избирались, все обещали служить интересам земляков. А частный медцентр - это чей-то бизнес, очередной платный центр, многим липчанам не по карману, и к заботе о народе эта платная услуга не имеет отношения. Так и живем
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Липчанин
вчера, 16:55
Это помещение не подходит для поликлиники. Могли бы за эти деньги отремонтировать для поликлиники здание медицинского центра на Неделина, специально спроектированного и построенного как медцентр. Непонятно, как полностью построенное за счёт бюджета здание оказалось в собственности у владельцев Ташира? Почему от него отказались власти? Нравится поликлиника на первом этаже и в подвале жилого дома?
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Гость
вчера, 17:22
В этом здании могли бы свободно поместится 2 поликлиники взрослая и детская , с отдельными входами. А что сейчас в поликлинике и темболее на такое количество людей да и ещё в здании дома это просто не допустимо. Районы в низу разрастаются а удобств не каких. Не садиков , не школ , да и поликлиника одно насмешище.
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Жилец
вчера, 16:36
Там конь не валялся еще! Закончится! Ага! К отделочным работам еще не приступали даже. Да и рабочих не видно. Зато полгода перфоратором в одном месте работали.
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