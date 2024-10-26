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«Металлург» забил на один гол больше соперника, но… проиграл
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сегодня, 12:56

«Металлург» забил на один гол больше соперника, но… проиграл

Автогол, странное судейство и невезение в Москве.

Липецкий «Металлург» на выезде уступил дублю столичной «Родины» - 1:2.

После двух побед кряду и оживших было надежд на сохранение прописки в «Серебре» липецкие футболисты рассчитывали преподнести сенсацию и в столице. При определённых раскладах у них это могло получиться, но сила соперника, несколько странноватых судейских решений и удача склонили чашу весов в пользу хозяев.

Мотивированные хозяева

«Родина-2» домашние матчи проводит на стадионе «Спартаковец» им. Н.П. Старостина, ранее «Спартак» им. И.Нетто, ещё раньше – «Алмаз». Для хозяев задача на игру формулировалась предельно просто: победа официально выводила команду в подгруппу «Золото». А поскольку до матча уже было известно, что конкуренты из «Торпедо» (Миасс) дома потеряли очки в игре с «Краснодаром-2» - 1:1, то москвичи в случае выигрыша возвращали себе и лидерство в «серебряной» подгруппе.

Дмитрий Бугаков, недавно избавившийся от приставки «и.о.», не стал искать добра от добра и выпустил на поле ровно тот же состав, который неделю назад обеспечил дома крупную победу над брянским «Динамо» - 4:1.

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Первый футболист "Спартака" в XXI веке

У тренера москвичей Александра Лактионова, начинавшего сезон в первой лиге во главе основной команды «Родины», выбор игроков заметно шире. Статус дублёров позволяет привлекать игроков из «Лучшей лиге мира». Вот и на этот раз основная опасность исходила от полузащитника Дмитрия Маркитесова, который заявлен одновременно и во второй, и в первой лигах. 23-летний воспитанник «Спартака» в своё время сыграл 9 матчей и в Премьер-лиге, став на пару с Ильёй Голосовым, первым сыгравшим за «красно-белых» футболистом, который родился в XXI веке.

На 6-й минуте после его дальнего удара мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной, а на 15-й Маркитесов так хитро исполнил от бровки подачу в штрафную, что мяч чуть было не нырнул в дальний угол – пришлось трудиться вратарю липчан Никите Яворскому.

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Самый реальный шанс у хозяев возник на 39-й минуте, когда после паса из глубины атакующий хавбек Даниэль Свинцов оказался с глазу на глаз с Яворским, пытался перебросить через него мяч, но – неудачно.

К слову, 21-летний свинцов – уроженец Липецка и воспитанник «Родины». В этом эпизоде могло быть положение «вне игры», но у липчан сзади застрял защитник Никита Горунков, москвич, у которого на трибунах нашлись персональные болельщики.

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В Москве внезапно выяснилось, что Горунков – «звезда»

Чудачества судьи

«Металлург» атаковал реже, но забил на 19-й минуте. Илья Глебов вколотил мяч в сетку после прострела Дмитрия Бушуева, но здесь в дело первый раз вступил судья Иван Пожидаев из Комсомольска-на-Амуре, отменивший взятие ворот.


На видео легко разглядеть, что мяч пришёл к Дмитрию Бушуеву от ноги игрока «Родины-2» Андрея Стефанишина – тогда какой офсайд? Но арбитр принял свое эксклюзивное решение.

Уже во втором тайме Пожидаев фиксировал офсайды чуть ли не в каждой второй атаке «Металлурга», даже когда ими и не пахло, а по факту – просто забирал у нашей команды мяч. В итоге наша команда 9 раз (!), по версии арбитра, оказывалась в неправильном положении, раза в три чаще обычного.

Провальная пятиминутка

«Родина-2» начала вторую половину с двух замен и подобрала ключики к воротам липчан на 54-й минуте – в результате быстрой атаки ударом в ближний угол отличился хавбек Данила Шилов, уроженец Оренбурга, играющий с «липецким» 48-м номером на спине.

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А на 59-й минуте случилась форменная трагедия. В стандартной атаке «Родины-2» защитник Георгий Юдинцев делал прострел с фланга, мяч угодил в ногу нашего защитника Романа Ткачука и, изменив направление, юркнул в сетку, окончательно дезориентировав Яворского – 2:0.

На Романа был записан автогол (мяч в свои ворота, прим.). Вдвойне обидно, что такое произошло с Ткачуком, одним из самых надёжных защитников нашей команды. В первом тайме двухметровый столп обороны получил болезненный удар, ему потребовалась медицинская помощь, но он мужественно продолжил матч.

Шанс Бушуева, гол Гайдука

Терять «Металлургу» было уже нечего. Наши пошли в атаку и, когда судье не удавалось придумать повод для остановки игры, получалось порой неплохо. На 77-й минуте выход один на один с вратарём «Родины-2» не реализовал автор «дубля» в прошлом туре Бушуев, слишком медленно перекладывавший мяч с ноги на ногу – как нам ещё аукнется этот эпизод!

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Бушуев не забивает...

Раскачать оборону хозяев на 85-й минуте сумели футболисты, вышедшие на замену: воспитанник «Родины» Матвей Елизаров бросил в прорыв Сергей Гайдука и быстроногий хавбек молниеносно срезал угол и поразил дальний угол – браво!


Гол Гайдука

И вратарь пошёл в атаку

У «Металлурга» оставались 5 минут, плюс 4 минуты компенсированного времени. В концовке на два угловых у ворот «Родины-2» в чужую штрафную отправился даже вратарь Яворский. Но «Родина-2» отстояла минимальную победу, а вместе с нею – выполнение своей главной задачи на сезон.


Два голкипера в воротах. цель у нашего - забить

«Металлург» последний. Шансы на спасение от вылета сохраняются, но скорее – математические. Выручить могут только три победы в оставшихся 3-х матчах и то – не факт. Ближайшая игра у подопечных Бугакова через неделю 2 ноября в Муроме.

«Родина-2» (Москва) – «Металлург» - 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 - Д.Шилов, 54. 2:0 - Ткачук, в свои ворота. 2:1 - Гайдук, 85.

«Родина-2»: 16.А.Корякин. 3.Колобов (73.Трунтаев, 46). 87.Стефанишин. 22.Гапечкин (к). 21.Юдинцев. 95.Д.Чернышев (49.Ом.Попов, 70). 12.Маркитесов. 48.Д.Шилов (27.Д.Малыгин, 90+). 79.Д.Свинцов (94.Сливин, 70). 93.Илья Антонов. 18.Абдусаламов (25.Басыров, 76).

«Металлург»: 74.Яворский. 42.Лапшов. 67.Ткачук. 14.В.Гордиенко. 4.Горунков. 8.Пахомов (к). 6.Великородный (23.Кононенко, 63). 17.Глухов (31.Гайдук, 57). 87.Рощин (15.Елизаров, 57). 19.И.Глебов. 22.Бушуев.

Наказаний - нет.

Главный судья И.Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре). Лайнсмены: Ал-др. Городовый (Ставрополь), Ал-др. Захаров (Москва). Инспектор Ю.Куница (Краснодар). Делегат И.Егоров (Москва).

26 октября. Стадион «Спартаковец». 81 зрителей.
Футбол
«Металлург»
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