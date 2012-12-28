«Металлург» прорвало: четыре гола в ворота воспитанника «Барселоны»

После яркой победы над «Динамо» спасение нашей команды уже не выглядит фантастикой.

При этом игра, которая из-за реконструкции поля на Центральном стадионе «Металлург» вновь прошла на «Соколе», далась вовсе непросто: гости открыли счёт в матче, липчане сумели переломить ход игры только к концу первого тайма, а в начале второй половины буквально за три минуты «добили соперника» двумя мячами.









Динамовцы приехали в Липецк, словно боксёр, измождённый поединком с Майком Тайсоном. В прошлом туре они сенсационно победили в Москве лидера «серебряной» подгруппы «Родину-2» - 3:2, но победа далась ценой удалений трёх (!) ведущих игроков – хавбека Ильнура Батртдинова, который до этого не пропустил в сезоне ни одной минуты и обоих основных центральных защитников Никиты Манькова и Дмитрия Осипова.









На стадионе "Сокол" умудрились сделать гостевой сектор, который заполнили гости из Брянска



Дмитрий Бугаков вновь приготовил соперникам тактический сюрприз: - выпустил двух форвардов Дмитрия Бушуева и почувствовавшего вкус голов в недавних играх Антона Рощина. А номинального нападающего Илью Глебова поставил на правый фланг полузащиты – там Илья когда-то начинал в «Металлурге» в сезоне-2021/22, завершившемся выходом нашей команды в ФНЛ и забил тогда свои первые 4 гола в профессиональном футболе. Словом, ослабленной обороне «Динамо» мы противопоставили остроатакующий состав.









Состав "Металлурга"



Но началось все не очень здорово для «Металлурга»: чуть ли не в первой атаке динамовцев их нападающий Александр Шлёнкин на 4-й минуте в падении отправил мяч в ворота Никиты Яворского. Это был 3-й за сезон гол футболиста, который накануне отпраздновал 24-летие и 2-й … в ворота «Металлурга».













Щлёнкин оказался быстрее наших защитников



Наученные печальным опытом липецкие болельщики сразу приуныли, но было видно, что план Бугакова на игру работал: поставленный на левый фланг Егор Глухов разрывал оборону, Глебов постоянно смещался в центр и угрожал воротам, длинные передачи бородатого капитана Дмитрия Пахомова находили адресата – нужно было только забить.









Егор Глухов рвал и метал на фланге



И первый гол словно стал тому подтверждением: Пахомов длинной передачей подключил к атаке левого защитника Никиту Горункова, у которого оказалось всё в порядке с подачей – мяч в штрафную мы доставили молниеносно, а там.… С первым ударом Бушуева и добиванием Глебова в тигриных прыжках справился Акмурзин и только третий удар в исполнении Бушуева достиг цели – 1:1.





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Бушуев не забивал с июля



Далее обе команды большую часть времени проводили в борьбе – за мяч, за инициативу, за возможность выйти вперёд. Судьба матча именно в этот момент висела на волоске, многое мог решить один момент или один стандарт. И «Металлург» этот стандарт использовал. За две минуты до перерыва Глухов навесил со штрафного и Пахомов по замысловатой траектории головой переправил мяч точно в цель – 2:1.





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На второй тайм «Динамо» выходило полное решимости отыграться. Липчане же подловили гостей на быстрых ответных атаках. На 52-й минуте Глухов сделал второй ассист в матче, подключив к атаке Рощина, который убрал защитника и от души послал мяч в ворота – 3:1!





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Рощин (в центре) начал показывать, чему его учили в "Спартаке"



А ещё через две минуты надежды динамовцев убил Акмурзин. 26-летний москвич в своё время прославился тем, что в юношеские годы попал в систему подготовки «Барселоны», а в Брянск перебрался в августе из выступающего в РПЛ тольяттинского «Акрона». Во многих матчах он тащил «Динамо», а здесь сплоховал и после паса назад своего же партнёра (!) и подарил мяч Бушуеву. По пустым воротам наш форвард не промахнулся…





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Акмурзин сам в шоке от случившегося



Счёт стал 4:1, Бушуев и Рощин вышли в лидеры в списке бомбардиров нашей команды, у обоих стало по три мяча.









Бушуев оформил "дубль" и провёл свой лучший матч за нашу команду



По сути, игра была сделана – «Динамо» ещё ходило в атаку, больше для порядка. И «Металлург» тоже мог увеличить счёт: прекрасный прострел Глебова ближе к концу матча не нашёл адресата: подуставшие игроки не успели к мячу. В целом – красивая, волевая и результативная победа «Металлурга».









А самое главное – ценная. У нашей команды стало 10 очков – всего на 4 меньше, чем у команды занимающей 8-е место, которое может стать спасительным. Шансы ещё есть, правда соперник в следующем туре 26 октября силён и опасен – столичная «Родина-2», утратившая лидерство из-за двух поражения подряд. И наверняка по этому особенно злая.











Дмитрий Бугаков - тренер-победитель







Липецк. Стадион «Сокол». 372 зрителя.











«Металлург» наконец-то заиграл так, как от него ждали с самого начала сезона. Вслед за победой в Дзержинске последовал домашний выигрыш у брянского «Динамо», притом с крупным счётом – 4:1.Тренерам пришлось скраивать центр обороны заново и именно здесь образовалась «ахиллесова пята» динамовцев в этом матче. Да и тренеры хоть и приехали в Липецк, руководить игрой команды не могли: Константин Синеоков и его помощник Дмитрий Симонов тоже получили по красной карточке в Москве за бурные эмоции и действиями брянской команды в Липецке руководил тренер вратарей Дмитрий Цицилин – больше некому.Впрочем, у «Металлурга» свои проблемы – уже давно не играют из-за травм лучшие бомбардиры Денис Сёмин и Григория Борисенко, в последних играх к ним присоединился центральный защитник Павел Ходеев.А вот с реализацией у «Металлурга» в этом сезоне не очень, что и внушало тревогу.0:1 - Шлёнкин, 4. 1:1 - Бушуев, 16. 2:1 - Д.Пахомов, 43. 3:1 - Рощин, 52. 4:1 - Бушуев, 55.74. Яворский. 67. Р.Ткачук. 42. Лапшов (27. И.Коротких, 82). 4. Горунков. 14. Гордиенко. 6. Великородный. 8. Д.Пахомов (к) (23. Кононенко, 82). 17. Глухов (91. Комар, 75). 87. Рощин (77. Н.Киселёв, 89). 19. И.Глебов. 22. Бушуев (31. Гайдук, 89).1. Акмурзин. 10. Дрогунов (27. Габдуллин, 68). 19. Ямангулов. 18. Шалаев (12. Берлиян, 80). 30. Якушин. 9. Халилов (5. Шляков, 46). 21. Я.Фролов. 8. Сайгушев. 11. Гоманюк (15. Ал-р Новиков, 46). 20. Д.Пикатов. 7. Шлёнкин (14. Ковзиков, 80).Дрогунов (Динамо), 42.В.Шамара (Ростов-на-Дону), Е.Павленко (Кострома), И.Медведев (Новосибирск).М.Ходырев (Москва).