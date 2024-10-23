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А знаете ли вы
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сегодня, 09:18
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А знаете ли вы, как липецкую летающую тарелку погубил журнал «Крокодил»?
Новый выпуск нашей субботней рубрики #а знаете ли вы посвящен истории общественного транспорта в Липецке.
«Главная стоянка была недалеко от Вознесенской церкви, теперь остановка трамвая «ул. Советская» (ныне Театральная площадь, прим.ред). На стоянке был колодезь с железным колесом и небольшим корытом для водопоя лошадей. Дорога здесь была выложена камнем.
Вторая стоянка легковых извозчиков находилась по ул. Кузнечной, где здание курорта.
Третья стоянка была — угол улиц Межевая и Дворянская (Желябова и Ленина), где теперь построена новая гостиница «Липецк».
Четвёртая стоянка располагалась по ул. Церковной и Базарной (Первомайская), где аптека № 1.
Всего легковых извозчиков было более сотни, но настоящих лошадей было десять, в хорошем убранстве и упитанности с чисто выбритыми ездовыми в белых перчатках.
Например, был ездовой Абрам Иванович, который имел два выезда, пролетки на резиновом ходу. Ещё — ездовой Соломатин, имел три выезда хороших лошадей, пролётки на резине, которые никогда без дела не были. Они ездили на вокзал, и так же без опоздания — на дома к указанным часам. Остальная большая численность лошадей, это были горновые, находились в крайне запущенном состоянии с неприглядной сбруей, пролётки оборванные, да и сами ездовые одеты в лохмотья. Ждали на бирже случайных пассажиров, и если случалось сырая погода, то пассажир будет обрызган с ног до головы….», — писал краевед.
Заметные транспортные перемены начались в Липецке ближе к 30-м годам прошлого века. В Москве, как пел Утесов, на смену лошадке пришло метро:
Я ковал тебя железными подковами,
Я коляску чистым лаком покрывал,
Но метро сверкнул перилами дубовыми,
Сразу всех он седоков околдовал…
А в Липецке примерно в то же время околдовал всех трактор! Наши «шти» были пожиже московских.
От Сокола до центра на санях и на поезде
Послелошадный период общественного транспорта описал в 1975 году нештатный корреспондент газеты «Ленинское знамя» К. Краснокутский:
«..Первым городским транспортом для населения, надо, пожалуй, считать… тракторные сани. Да, обычные сани, только размером побольше и с трактором в «упряжке». Они бойко сновали всю зиму по единственному маршруту: Сокол — Верхний парк. Так было в начале тридцатых годов. Позднее по тому же маршруту проложили… рельсы. И бегали по ним вслед за «кукушкой» две-три открытые платформы...»
«Кукушками» называли небольшие паровозы Коломенского завода серии КУ — «Коломенский усиленный».
Фото: www.parovoz.com
«Примерно от нынешней остановки «Арктическая» «железнодорожные» пассажиры направлялись уже пешком — кто вверх по бывшей Дворянской, а кто и вдоль Ниженки, или как чаще ее называли, Монастырки. Вновь сливались эти пешие потоки уже в районе курорта, там, где сооружается сейчас подземный переход (имеется ввиду мозаичный переход у Нижнего парка, его откроют в том же 1975 году. прим. ред.).
По соседству с этим местом в 30-х годах пустовало здание бывшей электростанции. «Почему бы его не приспособить под гараж?», — решили тогда в горисполкоме. Так возникло первое в Липецке пассажирское автохозяйство. Вскоре появился на линии и первый автобус забытой ныне марки «ГАЗ-03-30». Трудно установить, этот или другой автобус той же марки вышел на городскую линию и после окончания войны. Но что это был единственный автобус на весь город — точно», — продолжал К. Краснокутский.
Фото: gaz-69.club
Первый водитель и первый кондуктор
Первым водителем послевоенного автобуса стал Василий Орлов, а первым кондуктором — его будущая жена Валентина.
«Первый автобусный маршрут пролегал по той же традиционной ветке: от заводского «пятачка» на Соколе до деревянной круглой будки, стоявшей по соседству с краеведческим музеем (музей располагался в Христорождественском соборе, прим. ред.)… Приходил он на конечную остановку с интервалами в полчаса, а то и более, быстренько набирался до полной до полной «селедочной вместимости» и без единой остановки в пути возвращался туда же, где ждала новая толпа пассажиров...»
Дорога через железнодорожный переезд на Соколе до строительства моста
«Вначале маршрут до завода «Свободный Сокол». Потом — остановка уже возле Дворца культуры. А теперь ездим до улицы Ивана Франко, где прежде было голое поле. А взять дорогу на вокзал. Она для автобуса открылась после войны. Проедешь, бывало, улицу Зегеля — и будто нырнул в деревню. На Мещанской улице — не зря ее так называли — грязь вековая. Не спасал даже Быханов сад», — это уже в газете вспоминал сам Василий Орлов.
«А Дикое… Потому и Диким назвали. Теперь ничего от той дикости не осталось, троллейбус, трамвай ходят», — добавляла кондуктор Валентина Орлова.
Как появился в Липецке трамвай, мы уже рассказывали. В великих муках, и тоже после войны.
Первый рогатый транспорт
А вот троллейбус появился в Липецке гораздо позже. Его запустили 31 декабря 1971 года. Троллейбус марки «ЗиУ-5» ходил по маршруту №3: от 10-го микрорайона до железнодорожного вокзала.
Создавать троллейбусную инфраструктуру начали еще в 1970 году. В 10 микрорайоне открылось троллейбусное депо, и за 10 лет троллейбусная сеть охватила значительную часть города.
В девяностых годах начался троллейбусный кризис. Парк депо не обновлялся, закрывались маршруты, контактные линии демонтировали. В начале двухтысячных, когда при мэре Михаиле Гулевском улицы расширялись за счет сноса трамвайных линий, появилась надежда на развитие этого самого экологичного транспорта. Например, бывшую трамвайную линию до Сокола обслуживал троллейбусный маршрут №4.
В «десятых» годах троллейбус снова охватил кризис — донельзя износились подвижной состав, контактная сеть, инфраструктура. Денег на их обновление не хватало, и в 2016 году мэрия приняла «Концепцию развития городского пассажирского транспорта 2012 — 2016», по которой троллейбусное движение заменялось автобусным. Уже в августе 2017 года Липецк полностью распрощался с троллейбусным движением.
Сейчас же липчан возят два муниципальных перевозчика — МУП «Липецкий пассажирский транспорт», МУП «Городской электротранспорт» и 18 частников. Все вместе они обслуживают 69 маршрутов общей протяженностью 1 195 км. В будни на улицы города выезжают 340 автобусов. На реконструируемых трамвайных линиях работают 12 трамваев из 46 недавно приобретенных новых.
«ЗИСы», «ЛиАЗы» и король дорог «Икарус»
Конечно, истории краеведов интересны, но все же не всегда точны. Так на сайте МУП «Липецкпассажиртранс» говорится, что в тридцатых годах все же действовал не один автобус: в 1935 году их было три, а в 1938 — целых восемь! Но самое интересное, что в городе оставались извозчики! В 1935 году их было 47, в 1938 — 61, в 1939 — 64. До 1939 года липецкая пассажирская контора входила в Воронежское структурное подразделение, которое так и называлось «Автогужтрест». Ведь Липецк в то время находился в составе Воронежской области. В тридцатых годах действовали три автобусных маршрута: «Город – Вокзал», «Город – Сокол», «Город – Рудник». Были и три межрайонных, или, как тогда они назывались — трактовых: «Борино», «Доброе», «Задонск».
«С началом Великой Отечественной войны большинство людей и почти весь подвижной состав мобилизовали в действующую армию. Так, на 2 июня 1944 года в АТК работают всего четыре автобуса и один грузовик. Довоенная численность была восстановлена к середине 1947 года», — гласит официальная история.
В победном 1945-м газета «Липецкая коммуна» рассказывает о наличии у липецкой автоконторы одного автобуса. И тот был сломан. На левый берег, где располагались тракторный и новолипецкий заводы, рабочих переправляли грузовые машины. В кузов, рассчитанный на 20 пассажиров, набивались человек по 60.
Бум общественного транспорта начался в Липецке после того, как он стал областным центром. Действовали уже 17 городских маршрутов, на которых работали 65 автобусов марок «ЗИЛ», «ЗИС», «ПАЗ», «ГАЗ». В 1960 году в Липецке было уже 68 автобусов. Обзавелась автоконтора и легковым машинами такси. По городу побежали «Победы» и «Волги». Их было около полусотни.
В 60-х годах на городских пассажирских маршрутах работали в основном автобусы «ЗИЛ-158» а к концу 60-х им на смену начал приходить «ЛиАЗ-677». Серийное производство этого автобуса началось в 1967 году.
Наверное, все, кто застал СССР и девяностые, помнят «ЛиАЗ», теплый, уютно урчащий мотором, располагавшимся в кабине рядом с водителем, который сидел за большим стеклом как в аквариуме. До сих пор «ЛиАЗики» нет-нет, а встречаются на российских дорогах. «ЛиАЗ» называли автобусом развитого социализма, а в народе — «луноходом».
А с 1968 года на маршруты советских городов выехали венгерские «Икарусы». И хотя их произвели всего 50 тысяч, но «Икарусы», а особенно модель «гармошка», стали в Советском Союзе автобусами легендарными.
В Липецке первые «Икарусы» появились в 1969 году. Автобусы получил Новолипецкий завод для перевозки рабочих на Стан-2000.
Через месяц, 17 августа, «Икарус» попадает в криминальную сводку. Ревизоры транспортного управления области во время рейда на предмет «левых» рейсов, поймали водители двух «Икарусов». Вместо того чтобы возить рабочих на НЛМЗ, шоферы Егоров и Сагайдак выехали калымить на трассу «Липецк — Грязи», набив в салоны 139 пассажиров.
Судя по публикации, левые рейсы водителей государственных автобусов был бичом того времени. Управление транспорта области только за четыре месяца из-за «левачества» водителей понесло убытки в 100 тысяч полновесных советских рублей. А еще говорят, что советские люди не были предприимчивыми.
В 1975 году «Икарус» попал уже в другую сводку — дорожных происшествий. Во время рейса из Усмани в Липецк водитель «Икаруса» умер за рулем. Мчащийся автобус практически съехал с дороги и передними колесами завис над крутым обрывом. Но в автобусе ехал сотрудник усманского райотдела милиции Леонид Душкин. Он мгновенно отстранил тело умершего водителя, схватил руль и предотвратил катастрофу.
За этот подвиг, служивший в ГАИ лейтенант Душкин, кстати, опытный водитель, ранее поднимавший целину, получил от начальника областного управления МВД именные часы.
Последние «Икарусы» можно было увидеть на липецких дорогах в десятые годы.
Летающая тарелка
Автобусы — автобусами, но не менее важны дороги и места, где пассажиры дожидаются транспорта.
В пятидесятых дорога по маршруту «Город – Сокол» была разбита так, что автобусы просто разваливались на ухабах.
Так, в июле 1950 года, газета «Липецкая коммуна» писала: «Из шести новых автобусов, полученных Липецкой автоконторой, у всех уже поломаны рамы. Кузовы машин деформировались… А какие муки испытывают пассажиры! Морскую качку в штормовую погоду легче выдержать, чем один рейс из города до завода «Свободный Сокол».
Однажды у этой дороги приземлилась летающая тарелка. В такой форме сокольский завод в 1970 году сделал автобусную остановку у своих проходных со стороны Заводской площади.
В то время крупные предприятия отвечали за всю социалку и инфраструктуру в «подшефном» районе. И «Свободный Сокол» в своем районе жёг креативом! Помимо тарелки пришельцев, липчан поражала остановка - параплан у сокольского Дворца культуры.
Тарелка вскоре обрела всесоюзную известность, что ее и погубило. Сатирический журнал «Крокодил» разнес в пух и прах сокольское НЛО, обвинив металлургов в разбазаривании 40 тонн металла. Сдал же НЛО, возможно из лучших побуждений, сотрудник заводской газеты «За чугун» Ловягин. Он прислал в «Крокодил» снимок и рассказал, что на остановку пошел сэкономленный заводом металл. «Крокодил» же гневно пригвоздил: «Ничего себе логика! Сэкономили для того, чтобы разбазарить!».
В итоге, на четвертом году существования павильон демонтировали и увезли от глаз завистников подальше — на сокольский пляж, где он ржавел несколько лет, пока пионеры не растащили тарелку на металлолом. От ненавистных взоров вскоре убрали от сокольского ДК и павильон - параплан с прозрачными пластиковыми ячейками.
Фото: «Липецк вчера и сегодня», region.lib48.ru/gazety
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