А знаете ли вы, что продавали, и что покупали липчане 150 лет назад?

В очередном выпуске #а знаете ли вы мы расскажем какой была торговля в Липецке в середине и конце XIX — начале XX века, о купеческих семьях с известными и сейчас фамилиями, и о том, какой тогда была реклама.







В городе действовали две ярмарки — Георгиевская и Успенская, действовали винокуренный Мариинский завод, Нижегородско-Самарский земельный банк, кожевенный завод Клюевых, крупорушка Голиковых, мельницы Милованова, Степанова, мыловарни «Братьев Сидоровых» и «Братьев Шелиховых», чугунолитейные заводы Федора Быханова и Дмитрия Милованова. Но этих металлургических предприятиях, если их можно так назвать, работали всего 80 человек.



До революции 1917 года, по данным начальника липецкого облпотребсоюза Иосифа Микулы, вошедших в его книгу «Липецк: Развитие торговли», самыми крупными предпринимателями в городе занимавшиеся хлебной торговлей Александр Зиновьев и Сергей Алексеев. Купец Семен Иванов вел торговлю хлебно-бакалейными товарами, Иван Федоров занимался выпечкой хлеба и мыловарением, Павел Волков торговал скотом. Братья Котельниковы производили колеса, им принадлежала также местная лесопромышленность, Ирина Ананьева продавала платья, а Николай Фомин владел кожевенной торговлей, Мария Федорова предлагала галантерею, братья Богдановы держали табачную фабрику, купец Шамонов владел мельницей и несколькими магазинами.



В видеоприложении «Тот самый Липецк» к рубрике #а знаете ли вы мы рассказывали о главной торговой и развлекательной части Липецка —















Нынешняя площадь Революции назвалась Старобазарной, что говорит само за себя, от нее и начиналась купеческая часть Липецка. На площади работал элитный магазин, с двумя швейцарами на входе (дом цел и сейчас, в нем расположена налоговая инспекция), были магазинчики и для людей попроще. От «горбатого» мостика до Комсомольского (Нижнего) пруда, по берегу отводного канала реки Липовка располагались мясные и рыбные ряды.



Дюпюи и Куперман постригут, пришьют карман



В конце мая начинался сезон курорта Липецких вод. Для курортников печаталась газета «Липецкий летний листок», а позже «Липецкий сезонный листок». Из номеров газеты можно было узнать, что и где в городе можно купить, у кого что заказать, куда сходить.



В начале летнего сезона 1870 года курортников приглашал модный магазин и парикмахерская Дюпюи на Дворянской, где можно было найти шляпы, цветы, материю, краску для волос, галстуки, перчатки и многое другое. Там же работала «зала для уборки головы», то есть парикмахерская.



На Усманской улице приглашал клиентов мужской портной Куперман.







В Нижнем саду Минеральных вод (Нижний парк) можно было купить уже готовое мужское платье и белье, дамскую обувь и табак фабрики Кефели, а на Воронежской в доме Кулишова предлагала разный привезенный товар мадам Шарль.











Там же, в Нижнем саду можно было покататься на лодках по пруду. Без гребца — за 50 копеек в час, с гребцом -за рубль.







Средняя зарплата рабочего в Москве и Санкт-Петербурге в конце XIX века составляла примерно 24 рубля. Мелкие служащие, работники почты, земские учителя, санитары получали 20 рублей. Но, понятное дело, они не ездили по курортам. В Липецк же приезжали люди побогаче, чаще всего военные. Жалование младших офицеров составляло от 90 рублей, штабс-капитаны и капитаны получали 130 рублей, подполковники — до 200. Полковник получал уже 300 рублей, генерал —- 500-750. Губернаторы —около тысячи рублей. Если они приезжали в Липецк, их ждали такие цены в курортной гостинице:







«Такси! Такси! В купальню!»



А передвигались отдыхающие в конце XIX века на омнибусах. На них ездили господа даже между Нижним и Верхним садом. Расценки были таковы:











Тот самый омнибус. Фото: etoretro.ru



А съездить можно было, например, в устроенную на Петровском пруду купальню. Или в купальни на реке Воронеж.











Или в Верхний сад с детьми — где работали карусели. К слову, Верхний парк и сейчас больше детский.



В конце же XIX века парк предлагал занятия гимнастикой, и, как сказано в рекламе услуги кумысницы. В Верхнем парке располагалась одна из двух курортных кумысных.







К слову, в Липецке лечили даже молоком и сывороткой. Об этом методе целую книгу написал директор курорта Соболев. О чем сообщалось в газетной рекламе. Но советовали лечиться и лучшим другом желудка - вином.







Из рекламных блоков курортной газеты можно узнать и много и другого интересного, например, о фотоателье Цаплина, где делали снимки «по американскому способу», или магазине модных товаров Кошеляева.







Война и революция - не курорт



С началом Первой мировой войны курортная жизни в Липецке сошла на нет, нечего стало рекламировать и сезонной газете. Ну разве что полезным мог быть, и наверняка польза была очевидна — кирпичный пресс, конструкции Федора Быханова, изготавливающийся на его же заводе.



А поработав на прессе местного производства, можно было сходить в кинотеатр «Модерн», располагавшийся в одном из домов городского главы Митрофана Клюева, на Воронежской, в самом начале улицы. На этом месте сейчас находится офисное здание, в котором работало легендарное кафе «Сказка».















Кинотеатр «Модерн»



А затем грянула и революция. Частной собственности не стало. Не стало и «Курортного листка». Появилась «Липецкая правда».







Липецкий магазин, 1936 год



Но даже в годы НЭПа в ней практически не было рекламы. Со страниц «Липецкой правды» призывали деревню к кооперации. Что, кстати, через 100 лет в Липецкой области опять станет мейнстримом. Из скана газеты видно, что борьба продолжалась и на экономическом поле в том числе. Так, у рабочей артели изъяли жнейку и передали «кулаку» Шальневу, который за нее не заплатили даже в дело не пустил. Валялась жнейка под снегом без дела.







Рассказывалось, как на госмельницу №110 был назначен заведующим Иван Чумичев. Приехал с женой и ребенком на мельницу с одним сундучком. А потом… Судя по заметке, жена Чумичева поправилась в два раза. «Навертела» — как отмечал автор заметки. Ну и девять возов мебели «навертели» мельники Чумичевы завершая свою деятельность, а еще стадо свиней, по гурту коров и птиц (хоть что-то остается в нашей стране вечным при любых режимах). Сменил же Ивана Чумичева на посту заведующего мельницей коммунист с 1918 года и чекист Батищев, который тут же привел в порядок мельничное хозяйства.



А впереди были уже сосем другие времена.



Фото: Государственный архив Липецкой области, сообщество «Липецк вчера и сегодня», сканы газет из электронного архива ЛОУНБ

Итак, в середине-конце XIX века население Липецка составляло 15 тысяч человек. С мая по сентябрь его наполняли курортники — 800-1000 человек за сезон.В городе действовали две ярмарки — Георгиевская и Успенская, действовали винокуренный Мариинский завод, Нижегородско-Самарский земельный банк, кожевенный завод Клюевых, крупорушка Голиковых, мельницы Милованова, Степанова, мыловарни «Братьев Сидоровых» и «Братьев Шелиховых», чугунолитейные заводы Федора Быханова и Дмитрия Милованова. Но этих металлургических предприятиях, если их можно так назвать, работали всего 80 человек.До революции 1917 года, по данным начальника липецкого облпотребсоюза Иосифа Микулы, вошедших в его книгу «Липецк: Развитие торговли», самыми крупными предпринимателями в городе занимавшиеся хлебной торговлей Александр Зиновьев и Сергей Алексеев. Купец Семен Иванов вел торговлю хлебно-бакалейными товарами, Иван Федоров занимался выпечкой хлеба и мыловарением, Павел Волков торговал скотом. Братья Котельниковы производили колеса, им принадлежала также местная лесопромышленность, Ирина Ананьева продавала платья, а Николай Фомин владел кожевенной торговлей, Мария Федорова предлагала галантерею, братья Богдановы держали табачную фабрику, купец Шамонов владел мельницей и несколькими магазинами.В видеоприложении «Тот самый Липецк» к рубрике #а знаете ли вы мы рассказывали о главной торговой и развлекательной части Липецка — «Невском проспекте». Купеческие лавки и магазинов были сосредоточены на улицах Воронежской (ныне Советской) и Усманской (Фрунзе).Нынешняя площадь Революции назвалась Старобазарной, что говорит само за себя, от нее и начиналась купеческая часть Липецка. На площади работал элитный магазин, с двумя швейцарами на входе (дом цел и сейчас, в нем расположена налоговая инспекция), были магазинчики и для людей попроще. От «горбатого» мостика до Комсомольского (Нижнего) пруда, по берегу отводного канала реки Липовка располагались мясные и рыбные ряды.В конце мая начинался сезон курорта Липецких вод. Для курортников печаталась газета «Липецкий летний листок», а позже «Липецкий сезонный листок». Из номеров газеты можно было узнать, что и где в городе можно купить, у кого что заказать, куда сходить.В начале летнего сезона 1870 года курортников приглашал модный магазин и парикмахерская Дюпюи на Дворянской, где можно было найти шляпы, цветы, материю, краску для волос, галстуки, перчатки и многое другое. Там же работала «зала для уборки головы», то есть парикмахерская.На Усманской улице приглашал клиентов мужской портной Куперман.В Нижнем саду Минеральных вод (Нижний парк) можно было купить уже готовое мужское платье и белье, дамскую обувь и табак фабрики Кефели, а на Воронежской в доме Кулишова предлагала разный привезенный товар мадам Шарль.Там же, в Нижнем саду можно было покататься на лодках по пруду. Без гребца — за 50 копеек в час, с гребцом -за рубль.Средняя зарплата рабочего в Москве и Санкт-Петербурге в конце XIX века составляла примерно 24 рубля. Мелкие служащие, работники почты, земские учителя, санитары получали 20 рублей. Но, понятное дело, они не ездили по курортам. В Липецк же приезжали люди побогаче, чаще всего военные. Жалование младших офицеров составляло от 90 рублей, штабс-капитаны и капитаны получали 130 рублей, подполковники — до 200. Полковник получал уже 300 рублей, генерал —- 500-750. Губернаторы —около тысячи рублей. Если они приезжали в Липецк, их ждали такие цены в курортной гостинице:А передвигались отдыхающие в конце XIX века на омнибусах. На них ездили господа даже между Нижним и Верхним садом. Расценки были таковы:А съездить можно было, например, в устроенную на Петровском пруду купальню. Или в купальни на реке Воронеж.Или в Верхний сад с детьми — где работали карусели. К слову, Верхний парк и сейчас больше детский.В конце же XIX века парк предлагал занятия гимнастикой, и, как сказано в рекламе услуги кумысницы. В Верхнем парке располагалась одна из двух курортных кумысных. Этим напитком в лечебных целях потчевали курортнико в.К слову, в Липецке лечили даже молоком и сывороткой. Об этом методе целую книгу написал директор курорта Соболев. О чем сообщалось в газетной рекламе. Но советовали лечиться и лучшим другом желудка - вином.Из рекламных блоков курортной газеты можно узнать и много и другого интересного, например, о фотоателье Цаплина, где делали снимки «по американскому способу», или магазине модных товаров Кошеляева.С началом Первой мировой войны курортная жизни в Липецке сошла на нет, нечего стало рекламировать и сезонной газете. Ну разве что полезным мог быть, и наверняка польза была очевидна — кирпичный пресс, конструкции Федора Быханова, изготавливающийся на его же заводе.А поработав на прессе местного производства, можно было сходить в кинотеатр «Модерн», располагавшийся в одном из домов городского главы Митрофана Клюева, на Воронежской, в самом начале улицы. На этом месте сейчас находится офисное здание, в котором работало легендарное кафе «Сказка».А затем грянула и революция. Частной собственности не стало. Не стало и «Курортного листка». Появилась «Липецкая правда».Но даже в годы НЭПа в ней практически не было рекламы. Со страниц «Липецкой правды» призывали деревню к кооперации. Что, кстати, через 100 лет в Липецкой области опять станет мейнстримом. Из скана газеты видно, что борьба продолжалась и на экономическом поле в том числе. Так, у рабочей артели изъяли жнейку и передали «кулаку» Шальневу, который за нее не заплатили даже в дело не пустил. Валялась жнейка под снегом без дела.Рассказывалось, как на госмельницу №110 был назначен заведующим Иван Чумичев. Приехал с женой и ребенком на мельницу с одним сундучком. А потом… Судя по заметке, жена Чумичева поправилась в два раза. «Навертела» — как отмечал автор заметки. Ну и девять возов мебели «навертели» мельники Чумичевы завершая свою деятельность, а еще стадо свиней, по гурту коров и птиц (хоть что-то остается в нашей стране вечным при любых режимах). Сменил же Ивана Чумичева на посту заведующего мельницей коммунист с 1918 года и чекист Батищев, который тут же привел в порядок мельничное хозяйства.А впереди были уже сосем другие времена.