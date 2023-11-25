сегодня, 09:16
А знаете ли вы, что продавали, и что покупали липчане 150 лет назад?
В очередном выпуске #а знаете ли вы мы расскажем какой была торговля в Липецке в середине и конце XIX — начале XX века, о купеческих семьях с известными и сейчас фамилиями, и о том, какой тогда была реклама.
В городе действовали две ярмарки — Георгиевская и Успенская, действовали винокуренный Мариинский завод, Нижегородско-Самарский земельный банк, кожевенный завод Клюевых, крупорушка Голиковых, мельницы Милованова, Степанова, мыловарни «Братьев Сидоровых» и «Братьев Шелиховых», чугунолитейные заводы Федора Быханова и Дмитрия Милованова. Но этих металлургических предприятиях, если их можно так назвать, работали всего 80 человек.
До революции 1917 года, по данным начальника липецкого облпотребсоюза Иосифа Микулы, вошедших в его книгу «Липецк: Развитие торговли», самыми крупными предпринимателями в городе занимавшиеся хлебной торговлей Александр Зиновьев и Сергей Алексеев. Купец Семен Иванов вел торговлю хлебно-бакалейными товарами, Иван Федоров занимался выпечкой хлеба и мыловарением, Павел Волков торговал скотом. Братья Котельниковы производили колеса, им принадлежала также местная лесопромышленность, Ирина Ананьева продавала платья, а Николай Фомин владел кожевенной торговлей, Мария Федорова предлагала галантерею, братья Богдановы держали табачную фабрику, купец Шамонов владел мельницей и несколькими магазинами.
В видеоприложении «Тот самый Липецк» к рубрике #а знаете ли вы мы рассказывали о главной торговой и развлекательной части Липецка — «Невском проспекте». Купеческие лавки и магазинов были сосредоточены на улицах Воронежской (ныне Советской) и Усманской (Фрунзе).
Нынешняя площадь Революции назвалась Старобазарной, что говорит само за себя, от нее и начиналась купеческая часть Липецка. На площади работал элитный магазин, с двумя швейцарами на входе (дом цел и сейчас, в нем расположена налоговая инспекция), были магазинчики и для людей попроще. От «горбатого» мостика до Комсомольского (Нижнего) пруда, по берегу отводного канала реки Липовка располагались мясные и рыбные ряды.
Дюпюи и Куперман постригут, пришьют карман
В конце мая начинался сезон курорта Липецких вод. Для курортников печаталась газета «Липецкий летний листок», а позже «Липецкий сезонный листок». Из номеров газеты можно было узнать, что и где в городе можно купить, у кого что заказать, куда сходить.
В начале летнего сезона 1870 года курортников приглашал модный магазин и парикмахерская Дюпюи на Дворянской, где можно было найти шляпы, цветы, материю, краску для волос, галстуки, перчатки и многое другое. Там же работала «зала для уборки головы», то есть парикмахерская.
На Усманской улице приглашал клиентов мужской портной Куперман.
В Нижнем саду Минеральных вод (Нижний парк) можно было купить уже готовое мужское платье и белье, дамскую обувь и табак фабрики Кефели, а на Воронежской в доме Кулишова предлагала разный привезенный товар мадам Шарль.
Там же, в Нижнем саду можно было покататься на лодках по пруду. Без гребца — за 50 копеек в час, с гребцом -за рубль.
Средняя зарплата рабочего в Москве и Санкт-Петербурге в конце XIX века составляла примерно 24 рубля. Мелкие служащие, работники почты, земские учителя, санитары получали 20 рублей. Но, понятное дело, они не ездили по курортам. В Липецк же приезжали люди побогаче, чаще всего военные. Жалование младших офицеров составляло от 90 рублей, штабс-капитаны и капитаны получали 130 рублей, подполковники — до 200. Полковник получал уже 300 рублей, генерал —- 500-750. Губернаторы —около тысячи рублей. Если они приезжали в Липецк, их ждали такие цены в курортной гостинице:
«Такси! Такси! В купальню!»
А передвигались отдыхающие в конце XIX века на омнибусах. На них ездили господа даже между Нижним и Верхним садом. Расценки были таковы:
Тот самый омнибус. Фото: etoretro.ru
А съездить можно было, например, в устроенную на Петровском пруду купальню. Или в купальни на реке Воронеж.
Или в Верхний сад с детьми — где работали карусели. К слову, Верхний парк и сейчас больше детский.
В конце же XIX века парк предлагал занятия гимнастикой, и, как сказано в рекламе услуги кумысницы. В Верхнем парке располагалась одна из двух курортных кумысных. Этим напитком в лечебных целях потчевали курортников.
К слову, в Липецке лечили даже молоком и сывороткой. Об этом методе целую книгу написал директор курорта Соболев. О чем сообщалось в газетной рекламе. Но советовали лечиться и лучшим другом желудка - вином.
Из рекламных блоков курортной газеты можно узнать и много и другого интересного, например, о фотоателье Цаплина, где делали снимки «по американскому способу», или магазине модных товаров Кошеляева.
Война и революция - не курорт
С началом Первой мировой войны курортная жизни в Липецке сошла на нет, нечего стало рекламировать и сезонной газете. Ну разве что полезным мог быть, и наверняка польза была очевидна — кирпичный пресс, конструкции Федора Быханова, изготавливающийся на его же заводе.
А поработав на прессе местного производства, можно было сходить в кинотеатр «Модерн», располагавшийся в одном из домов городского главы Митрофана Клюева, на Воронежской, в самом начале улицы. На этом месте сейчас находится офисное здание, в котором работало легендарное кафе «Сказка».
Кинотеатр «Модерн»
А затем грянула и революция. Частной собственности не стало. Не стало и «Курортного листка». Появилась «Липецкая правда».
Липецкий магазин, 1936 год
Но даже в годы НЭПа в ней практически не было рекламы. Со страниц «Липецкой правды» призывали деревню к кооперации. Что, кстати, через 100 лет в Липецкой области опять станет мейнстримом. Из скана газеты видно, что борьба продолжалась и на экономическом поле в том числе. Так, у рабочей артели изъяли жнейку и передали «кулаку» Шальневу, который за нее не заплатили даже в дело не пустил. Валялась жнейка под снегом без дела.
Рассказывалось, как на госмельницу №110 был назначен заведующим Иван Чумичев. Приехал с женой и ребенком на мельницу с одним сундучком. А потом… Судя по заметке, жена Чумичева поправилась в два раза. «Навертела» — как отмечал автор заметки. Ну и девять возов мебели «навертели» мельники Чумичевы завершая свою деятельность, а еще стадо свиней, по гурту коров и птиц (хоть что-то остается в нашей стране вечным при любых режимах). Сменил же Ивана Чумичева на посту заведующего мельницей коммунист с 1918 года и чекист Батищев, который тут же привел в порядок мельничное хозяйства.
А впереди были уже сосем другие времена.
Фото: Государственный архив Липецкой области, сообщество «Липецк вчера и сегодня», сканы газет из электронного архива ЛОУНБ
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