А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?

В дни, когда мы наблюдаем попытки концессионера возродить липецкий трамвай, самое время вспомнить как этот транспорт в нашем городе появился. О трудной истории создания трамвайного сообщения в новом выпуске нашей рубрике #а знаете ли вы, что…

Не хотела принимать земля липецкая заморское чудо!



Сразу после войны, когда в Липецке возобновилась полноценная работа Новолипецкого завода, а ЛТЗ выходил на полную мощность, острой стала проблема доставки рабочих на левый берег. Автотранспорт с пассажирскими перевозками справлялся плохо. Тогда горисполком решил проложить трамвайную ветку, соединяющую правый и левый берега Воронежа, и пролегающую до крупных липецких предприятий. Пуск первых трамваев наметили на 1 мая 1946 года. Но к сроку, мягко говоря, не управились. А потом провалили и все остальные сроки.



Историю появления этого вида транспорта хорошо изучил создатель, автор и администратор сообщества



«По изначальным планам трамвайное движение в Липецке должно было быть запущено к празднику 1 Мая 1946 года, чего не произошло, а сама стройка трамвайной трассы стала болью и даже стыдом города тех лет...», — пишет Михаил Панов. — «Впервые стало понятно, что цель: запуск трамвайного движения к Первомаю не будет достигнута, в марте, когда газета «Липецкая коммуна» писала, стараясь ещё сохранять позитивный тон: «В этом году должно быть закончено строительство трамвая первой очереди — от спиртзавода до тракторного на протяжении 8 километров. Предстоит завершить сооружение эксплуатационных, парковых путей, приобрести и оборудовать вагоны и начать строительство трамвайного парка. На эти работы предполагается израсходовать полтора миллиона рублей. Активное участие предприятий и самого населения позволит нам уже в мае, но не позже июня открыть трамвайное движение».



Как в Липецке пеньки взрывать собирались



Но в июне 1946-го трамвай запущен так и не был.



«Новый срок был озвучен в интервью секретаря Тракторозаводского райкома ВКП(б) т. Драгунова той же газете 28 апреля 1946 года: «...благодаря оказываемой нам помощи [со стороны государства - прим. сообщества «Липецкий трамвай»] мы имеем полную возможность закончить строительство трамвая в третьем квартале», — продолжает рассказ Михаил Панов. — «Через месяц, 28 мая 1946 года, «Липецкая коммуна» писала о стройке трамвая уже в совершенно ином ключе и другим тоном: «Строительство его...ведётся недопустимо медленными темпами» и тут же изобличает виновных: заказчика (горкомхоз) и основного подрядчика - стройтрест № 11, которые, по мнению редакции, «...не нашли общего языка, больше всего занимаются решением «организационных вопросов», чем строительством». В качестве примеров неповоротливости бюрократии и низкой организации работ газета приводит следующие факты: «Укладка рельс произведена до здания пожарной охраны Новолипецкого завода и приостановлена: дальше не пускают пни, надо корчевать. Вместо корчёвки пни решили удалить путём взрывных работ, достали для этого взрывчатку, сделали под пни подкопы, но не горкомхоз, ни стройтрест никак не найдут специалиста, который бы руководил взрывными работами. Такого специалиста на день-два (на большее время он и не требуется) мог бы, конечно, дать каменный карьер, но за помощью туда никто не обратился».



«Чтобы избежать затраты накладок, болтов и другого крепления, рельсы на всей трассе необходимо сварить, что даёт возможность начать балластировку на уложеном участке пути. Сварка термическим способом не производится: в стройтресте № 11 для этого нет соответствующей аппаратуры и людей. Во всём этом может помочь управление Воронежского трамвая, имеющее всё необходимое, но об этом строители, видимо, не догадались»;



«Также не начат монтаж тяговой подстанции, хотя для неё имеется оборудование»



К концу разгромной статьи её автор пишет, что несмотря на объявление народной стройки, «...неорганизованность на строительстве трамвая и отсутствие фронта работ не позволяют населению левого берега принять активное участие в устройстве земляного полотна, балластировке и других работах». Ожидаемо, что и в назначенном третьем квартале 1946 года трамвай пущен не был, однако основная часть пути между шлаковым откосом НЛМЗ и спиртзаводом к осени всё же была построена»



«Это провал!» - как липчане опозорились перед борисоглебцами



Сроки, в итоге, сдвинули к 7 ноября 1946 года. Но строители ветки не успели и к этому главному советскому празднику. Провал следовал за провалом. Все планы плавно перетекли в 1947 год.



В апреле 1947 года липчан вызвали на соцсоревнование по благоустройству жители Борисоглебска.



«В договоре об этом соревновании было записано, что липчане обязуются пустить трамвай в работу к 15 июля. С этого момента запуск трамвая стал восприниматься как вопрос личной чести и совести всего населения города», — рассказывает Михаил Панов.



В липецкой прессе раздались призывы: «Вперед!». Газета «Липецкая коммуна» 28 мая написала: «Тысячи людей откликнулись на призыв городской партийной организации и Тракторозаводского райкома ВКП(б), изъявив желание безвозмездно работать на трассе». Но тут же: «...на стройке наблюдается затишье. Факт печальный, но — неоспоримый»…



Партийная газета бичевала строителей трамвайных линий. Рассказала как плотник подрядчика, стройтреста №11, навесил дверь в кабину масляного выключателя, которая оказалась больше чем коробка. Но и ту и другую изготовил этот же трест.



«Мало того, что сие изделие стройкомбината, стройтреста № 11, перекошено, оно к тому же на 1,5 сантиметра длиннее коробки. Но подрезать дверь нечем: у плотника нет ни лучковой пилы, ни ножовки...», — писала «Липецкая коммуна»



Надо ли говорит, что липчане потерпели фиаско в соцсоревновании с борисоглебцами? 15 июля трамвай запущен так и не был.



Первые трамваи располагались в цехах НЛМЗ и ЛТЗ



С горем десять пополам подрядчики, при помощи жителей Левобережья, работников НЛМЗ и ЛТЗ, которые после смены приходили помогать строителям, трамвай в Липецке запустили 7 ноября 1947 года. Первыми 13-ю вагонами поделились с Липецком Воронеж, Ижевск, Саратов, Сталинград и Горький. Но депо так и не было построено. Его сдадут только в 1950 году.







Так где же ютились первые липецкие трамваи?



Исполком Горсовета выпустил следующее постановление: «...Обязать зав. горкомхозом тов. Левченко и нач. строительства трамвая тов. Петрученко организовать подготовку кадров для эксплуатации трамвая, а также... организовать получение трамвайных вагонов с трамвайного парка гор. Воронежа, разместив последние для ремонта среди предприятий левого берега (Тракторный и Новолипецкий з-ды)».



Как пишет исследователь истории липецкого трамвая Михаил Панов: «Для ежедневного осмотра и обслуживания вагонов недалеко от будущего депо прямо на улице был оборудован тупичок со смотровой канавой, после обслуживания на котором вагоны и выезжали на трассу. А поскольку работать слесарям в таких условиях приходилось и летом, и зимой, то рядом была построена небольшая будка, в которой грелись рабочие. Понятно, что серьезный ремонт в таких условиях провести стареньким вагонам было невозможно, поэтому Тракторный и Новолипецкий заводы продолжали работать как ремонтные цеха липецкого трамвая до момента ввода в эксплуатацию трамвайного депо»



«Ой, рыбки!»



И вот наконец-то по рельсам застучали трамвайные колеса: первая ветка начиналась у спиртзавода и продолжалась до ЛТЗ. На правый берег трамвайная линия была проложена в 1948 году, а на улице Первомайской было построено трамвайное кольцо.



Трамвайная линия выглядела экзотично. Между берегами Воронежа «была устроена дамба-настил из брёвен, напоминавшая плот, на которую и был уложен трамвайный путь с разъездом», — пишет Михаил Панов.











Во время паводков и после сильных дождей настил приходилось разбирать и трамвайное движение останавливалось.



В иные же дни пассажиры трамвая в окно наблюдали, как рядышком резвится рыба, которой в тот момент в Воронеже было очень много.



Петровский мост с полноценной трамвайной линией построят только в 1958 году.



Хамы!



Интересно выглядит и зарождение пассажирской культуры. Михаил Панов нашел в архиве газетные заметки 40-х годов прошлого века.



«В вагоне трамвая - дощечка с надписью: «За прАвоз багажа штраф - пять рублей". Оставим на совести руководителей трамвая их погрешности в грамматике. Но эта дощечка примечательна тем, что она как бы символизирует весь стиль работы трамвая.



...Вам надо утром ехать на тракторный. Чтобы попасть вовремя на работу, требуется (казалось бы) не более 45 минут. Вы сели в вагон и облегчённо вздохнули. Поехали - значит возможность опоздания исключена. Но... В дальнейшем вы вздохнёте не один ещё раз, но уже отнюдь не облегчённо.



Отъехав сотню метров, трамвай вдруг остановился. Что такое? Оказывается, началась погрузка на площадки вагона предметов путевого хозяйства. Лязгает железо, гремят доски, слышится команда «Подтяни вперед!». На нетерпеливые замечания пассажиров кондуктор или вожатый кричит:



— Не ваше дело!



Поехали. И снова остановка — Теперь уже для выгрузки.



Снова поехали, но раздаются два звонка - стоп машина: остановил кондуктор, чтобы ссадить какого-то паренька, не уплатившего за билет.



— Что же вы из-за одного всех задерживаете?



— Не ваше дело!



Тронулись, и не надолго. Трамвай замедляет ход… садится какая-то особа, видимо, знакомая работников трамвая.



И так почти каждый день. А 27 сентября пассажиры, севшие в трамвай около райисполкома, добрались до тракторного завода только через полтора часа.



Если прибавить ко всему этому частые сходы вагонов с рельс, когда движение останавливается на несколько часов, то станет понятен стиль работы трамвая, управляемого тов. Сластихиным.



Не сладко от такого стиля пассажирам!».



Упадок ради безопасности движения



В 50-е годы начался бурный расцвет трамвайного движения в Липецке. Были построены целых два депо. Трамвайные линии проложили до Сокола, вокзала, трамваи побежали по центру города, а когда появлялись новые микрорайоны — линии прокладывали и в них.



В конце 80-х в Липецке действовали уже 16 трамвайных маршрутов.















Проблемы начались в начале 90-х. Первой жертвой экономического упадка стала ветка на 3-й участок ЛТЗ. Ее разобрали. К началу нового века в городе осталось 12 из 16 маршрутов. В 2002 году городские власти закрыли одно из двух депо. В 2003-м трамвай перестал ходить через Петровский мост, разобрали ветку на Сокол, маршруты укорачивались, менялись и все пришло к нынешнему состоянию.



Самое интересное, что, руководство города начала века сокращало трамвайные линии не по экономическим причинам. Это признает бывший вице-мэр Иван Кошелев.



— Причины были в плохом состоянии дорог и коммунальных коммуникациях, которые располагались под трамвайными линиями. В городе появилось огромное количество автомобилей, дороги были хуже, уже чем сейчас. Увеличилось количество ДТП. После того, как было принято очень непростое решение, мы решили сразу несколько задач — расширили и отремонтировали дороги, при этом поменяли все коммуникации, располагавшиеся под дорогами, по которым еще и проходили рельсы, — рассказал Иван Кошелев.



По словам Ивана Кошелева, если в городе продуманно будет осуществлено «второе рождение» трамваев, то это можно только приветствовать. Но он настаивает на том, что модернизация должна быть именно продуманной. И при условии поставки в город современных, удобных и красивых трамваев. И все же, по его мнению, некоторые маршруты городу мешают до сих пор.



— Я до сих пор уверен, не нужен трамвай на Центральном рынке, на Циолковского и на Московской. Там могут решить вопрос буквально три дополнительных автобусных маршрута, которые бы обслуживали низкопольные машины.



Компания-концессионер обещает заменить в Липецке 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова,







Фото Николая Ткаченко, сообществ «Старый Липецк - исторические фотографии города» Сразу после войны, когда в Липецке возобновилась полноценная работа Новолипецкого завода, а ЛТЗ выходил на полную мощность, острой стала проблема доставки рабочих на левый берег. Автотранспорт с пассажирскими перевозками справлялся плохо. Тогда горисполком решил проложить трамвайную ветку, соединяющую правый и левый берега Воронежа, и пролегающую до крупных липецких предприятий. Пуск первых трамваев наметили на 1 мая 1946 года. Но к сроку, мягко говоря, не управились. А потом провалили и все остальные сроки.Историю появления этого вида транспорта хорошо изучил создатель, автор и администратор сообщества «Липецкий трамвай» Михаил Панов. Вышли пять частей достаточно увлекательного блогерского «сериала», и, как сообщил GOROD48 Михаил, на очереди еще несколько.«По изначальным планам трамвайное движение в Липецке должно было быть запущено к празднику 1 Мая 1946 года, чего не произошло, а сама стройка трамвайной трассы стала болью и даже стыдом города тех лет...», — пишет Михаил Панов. — «Впервые стало понятно, что цель: запуск трамвайного движения к Первомаю не будет достигнута, в марте, когда газета «Липецкая коммуна» писала, стараясь ещё сохранять позитивный тон: «В этом году должно быть закончено строительство трамвая первой очереди — от спиртзавода до тракторного на протяжении 8 километров. Предстоит завершить сооружение эксплуатационных, парковых путей, приобрести и оборудовать вагоны и начать строительство трамвайного парка. На эти работы предполагается израсходовать полтора миллиона рублей. Активное участие предприятий и самого населения позволит нам уже в мае, но не позже июня открыть трамвайное движение».Но в июне 1946-го трамвай запущен так и не был.«Новый срок был озвучен в интервью секретаря Тракторозаводского райкома ВКП(б) т. Драгунова той же газете 28 апреля 1946 года: «...благодаря оказываемой нам помощи [со стороны государства - прим. сообщества «Липецкий трамвай»] мы имеем полную возможность закончить строительство трамвая в третьем квартале», — продолжает рассказ Михаил Панов. — «Через месяц, 28 мая 1946 года, «Липецкая коммуна» писала о стройке трамвая уже в совершенно ином ключе и другим тоном: «Строительство его...ведётся недопустимо медленными темпами» и тут же изобличает виновных: заказчика (горкомхоз) и основного подрядчика - стройтрест № 11, которые, по мнению редакции, «...не нашли общего языка, больше всего занимаются решением «организационных вопросов», чем строительством». В качестве примеров неповоротливости бюрократии и низкой организации работ газета приводит следующие факты: «Укладка рельс произведена до здания пожарной охраны Новолипецкого завода и приостановлена: дальше не пускают пни, надо корчевать. Вместо корчёвки пни решили удалить путём взрывных работ, достали для этого взрывчатку, сделали под пни подкопы, но не горкомхоз, ни стройтрест никак не найдут специалиста, который бы руководил взрывными работами. Такого специалиста на день-два (на большее время он и не требуется) мог бы, конечно, дать каменный карьер, но за помощью туда никто не обратился».«Чтобы избежать затраты накладок, болтов и другого крепления, рельсы на всей трассе необходимо сварить, что даёт возможность начать балластировку на уложеном участке пути. Сварка термическим способом не производится: в стройтресте № 11 для этого нет соответствующей аппаратуры и людей. Во всём этом может помочь управление Воронежского трамвая, имеющее всё необходимое, но об этом строители, видимо, не догадались»;«Также не начат монтаж тяговой подстанции, хотя для неё имеется оборудование»К концу разгромной статьи её автор пишет, что несмотря на объявление народной стройки, «...неорганизованность на строительстве трамвая и отсутствие фронта работ не позволяют населению левого берега принять активное участие в устройстве земляного полотна, балластировке и других работах». Ожидаемо, что и в назначенном третьем квартале 1946 года трамвай пущен не был, однако основная часть пути между шлаковым откосом НЛМЗ и спиртзаводом к осени всё же была построена»Сроки, в итоге, сдвинули к 7 ноября 1946 года. Но строители ветки не успели и к этому главному советскому празднику. Провал следовал за провалом. Все планы плавно перетекли в 1947 год.В апреле 1947 года липчан вызвали на соцсоревнование по благоустройству жители Борисоглебска.«В договоре об этом соревновании было записано, что липчане обязуются пустить трамвай в работу к 15 июля. С этого момента запуск трамвая стал восприниматься как вопрос личной чести и совести всего населения города», — рассказывает Михаил Панов.В липецкой прессе раздались призывы: «Вперед!». Газета «Липецкая коммуна» 28 мая написала: «Тысячи людей откликнулись на призыв городской партийной организации и Тракторозаводского райкома ВКП(б), изъявив желание безвозмездно работать на трассе». Но тут же: «...на стройке наблюдается затишье. Факт печальный, но — неоспоримый»…Партийная газета бичевала строителей трамвайных линий. Рассказала как плотник подрядчика, стройтреста №11, навесил дверь в кабину масляного выключателя, которая оказалась больше чем коробка. Но и ту и другую изготовил этот же трест.«Мало того, что сие изделие стройкомбината, стройтреста № 11, перекошено, оно к тому же на 1,5 сантиметра длиннее коробки. Но подрезать дверь нечем: у плотника нет ни лучковой пилы, ни ножовки...», — писала «Липецкая коммуна»Надо ли говорит, что липчане потерпели фиаско в соцсоревновании с борисоглебцами? 15 июля трамвай запущен так и не был.С горем десять пополам подрядчики, при помощи жителей Левобережья, работников НЛМЗ и ЛТЗ, которые после смены приходили помогать строителям, трамвай в Липецке запустили 7 ноября 1947 года. Первыми 13-ю вагонами поделились с Липецком Воронеж, Ижевск, Саратов, Сталинград и Горький. Но депо так и не было построено. Его сдадут только в 1950 году.Так где же ютились первые липецкие трамваи?Исполком Горсовета выпустил следующее постановление: «...Обязать зав. горкомхозом тов. Левченко и нач. строительства трамвая тов. Петрученко организовать подготовку кадров для эксплуатации трамвая, а также... организовать получение трамвайных вагонов с трамвайного парка гор. Воронежа, разместив последние для ремонта среди предприятий левого берега (Тракторный и Новолипецкий з-ды)».Как пишет исследователь истории липецкого трамвая Михаил Панов: «Для ежедневного осмотра и обслуживания вагонов недалеко от будущего депо прямо на улице был оборудован тупичок со смотровой канавой, после обслуживания на котором вагоны и выезжали на трассу. А поскольку работать слесарям в таких условиях приходилось и летом, и зимой, то рядом была построена небольшая будка, в которой грелись рабочие. Понятно, что серьезный ремонт в таких условиях провести стареньким вагонам было невозможно, поэтому Тракторный и Новолипецкий заводы продолжали работать как ремонтные цеха липецкого трамвая до момента ввода в эксплуатацию трамвайного депо»И вот наконец-то по рельсам застучали трамвайные колеса: первая ветка начиналась у спиртзавода и продолжалась до ЛТЗ. На правый берег трамвайная линия была проложена в 1948 году, а на улице Первомайской было построено трамвайное кольцо.Трамвайная линия выглядела экзотично. Между берегами Воронежа «была устроена дамба-настил из брёвен, напоминавшая плот, на которую и был уложен трамвайный путь с разъездом», — пишет Михаил Панов.Во время паводков и после сильных дождей настил приходилось разбирать и трамвайное движение останавливалось.В иные же дни пассажиры трамвая в окно наблюдали, как рядышком резвится рыба, которой в тот момент в Воронеже было очень много.Петровский мост с полноценной трамвайной линией построят только в 1958 году.Интересно выглядит и зарождение пассажирской культуры. Михаил Панов нашел в архиве газетные заметки 40-х годов прошлого века.«В вагоне трамвая - дощечка с надписью: «За прАвоз багажа штраф - пять рублей". Оставим на совести руководителей трамвая их погрешности в грамматике. Но эта дощечка примечательна тем, что она как бы символизирует весь стиль работы трамвая....Вам надо утром ехать на тракторный. Чтобы попасть вовремя на работу, требуется (казалось бы) не более 45 минут. Вы сели в вагон и облегчённо вздохнули. Поехали - значит возможность опоздания исключена. Но... В дальнейшем вы вздохнёте не один ещё раз, но уже отнюдь не облегчённо.Отъехав сотню метров, трамвай вдруг остановился. Что такое? Оказывается, началась погрузка на площадки вагона предметов путевого хозяйства. Лязгает железо, гремят доски, слышится команда «Подтяни вперед!». На нетерпеливые замечания пассажиров кондуктор или вожатый кричит:— Не ваше дело!Поехали. И снова остановка — Теперь уже для выгрузки.Снова поехали, но раздаются два звонка - стоп машина: остановил кондуктор, чтобы ссадить какого-то паренька, не уплатившего за билет.— Что же вы из-за одного всех задерживаете?— Не ваше дело!Тронулись, и не надолго. Трамвай замедляет ход… садится какая-то особа, видимо, знакомая работников трамвая.И так почти каждый день. А 27 сентября пассажиры, севшие в трамвай около райисполкома, добрались до тракторного завода только через полтора часа.Если прибавить ко всему этому частые сходы вагонов с рельс, когда движение останавливается на несколько часов, то станет понятен стиль работы трамвая, управляемого тов. Сластихиным.Не сладко от такого стиля пассажирам!».В 50-е годы начался бурный расцвет трамвайного движения в Липецке. Были построены целых два депо. Трамвайные линии проложили до Сокола, вокзала, трамваи побежали по центру города, а когда появлялись новые микрорайоны — линии прокладывали и в них.В конце 80-х в Липецке действовали уже 16 трамвайных маршрутов.Проблемы начались в начале 90-х. Первой жертвой экономического упадка стала ветка на 3-й участок ЛТЗ. Ее разобрали. К началу нового века в городе осталось 12 из 16 маршрутов. В 2002 году городские власти закрыли одно из двух депо. В 2003-м трамвай перестал ходить через Петровский мост, разобрали ветку на Сокол, маршруты укорачивались, менялись и все пришло к нынешнему состоянию.Самое интересное, что, руководство города начала века сокращало трамвайные линии не по экономическим причинам. Это признает бывший вице-мэр Иван Кошелев.— Причины были в плохом состоянии дорог и коммунальных коммуникациях, которые располагались под трамвайными линиями. В городе появилось огромное количество автомобилей, дороги были хуже, уже чем сейчас. Увеличилось количество ДТП. После того, как было принято очень непростое решение, мы решили сразу несколько задач — расширили и отремонтировали дороги, при этом поменяли все коммуникации, располагавшиеся под дорогами, по которым еще и проходили рельсы, — рассказал Иван Кошелев.По словам Ивана Кошелева, если в городе продуманно будет осуществлено «второе рождение» трамваев, то это можно только приветствовать. Но он настаивает на том, что модернизация должна быть именно продуманной. И при условии поставки в город современных, удобных и красивых трамваев. И все же, по его мнению, некоторые маршруты городу мешают до сих пор.— Я до сих пор уверен, не нужен трамвай на Центральном рынке, на Циолковского и на Московской. Там могут решить вопрос буквально три дополнительных автобусных маршрута, которые бы обслуживали низкопольные машины.Компания-концессионер обещает заменить в Липецке 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, заключила договор на поставку в Липецк 46 односекционных трамваев. Замену рельсов концессионер начал 29 апреля.Фото Николая Ткаченко, сообществ «Липецкий трамвай»