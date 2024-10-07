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сегодня, 14:21
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Зелёный остров станет главным центром спортивной жизни региона

За пять лет в Липецкой области в 2,5 раза увеличили расходы на спорт и развернули несколько масштабных проектов в сфере здорового образа жизни. 

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход реконструкции Зелёного острова, который станет главным центром притяжения жителей региона. 

Грандиозный спортивный проект

На острове идёт 3-й этап масштабной реконструкции, в ходе которой появится огромная спортивная зона с площадками для занятий футболом, пляжным волейболом, баскетболом, стритболом, теннисом, воркаутом, йогой и т.д.  Заниматься здесь и смогут сотни липчан. Причём — одновременно.

Рабочие уже выровняли грунт, разделили территорию на несколько спортивных зон, залили основание площадок бетоном, проложили сети наружного освещения и уложили тротуарную плитку на площади в 6000 кв.м. Подрядчик рассказал, что работы выполнены на 60%.

Игорь Артамонов распорядился установить рядом со спортивными площадками и трибуну, чтобы появилась возможность проводить соревнования с болельщиками. И поручил городским властям проработать автобусный маршрут до остановки «Центральный пляж», чтобы любителям спорта было удобно добираться до острова. 

— Число любителей спорта с каждым годом растёт, и следующим летом Зелёный остров станет главным местом притяжения как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Особенно буду рад видеть здесь семьи с детьми, — сказал Игорь Артамонов. 

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Из бюджета Липецкой области на строительство спортивных зон на острове в этом году направили 250 миллионов рублей, ещё 114 миллионов - на покупку и установку малых архитектурных форм. На следующих этапах реконструкции создадут  детскую и рекреационные зоны. 

В Липецкой области не только строятся новые спортивные объекты, но и проводятся крупные спортивные мероприятия, которые прославили регион на всю страну: Липецкие полумарафони и триатлон, Мультиспортивная детская лига. В целом преображается вся отрасль физкультуры и спорта. 

«Продолжение следует…»

Совсем недавно после капитального ремонта открылась липецкая ДЮСШ №7, которая готовит лыжников и велосипедистов.

Такой масштабной реконструкции школа не видела. Судите сами: она была открыта в 1982 году, спустя всего три года — в 1985 году потребовался и был сделан первый капитальные ремонт, а затем … тишина. В поздние советские, лихие 1990-е, 2000-е годы облик школы не менялся: база ветшала, иногородние конкуренты-соперники уходили далеко вперёд, а нашим тренерам и спортсменам оставалось только готовиться «несмотря, ни на что»…

Теперь всё изменилось. По поручению главы региона на ремонт школы выделили 240 миллионов рублей, из них 25 миллионов – на реконструкцию велосипедного отделения. И теперь сюда любо-дорого заглянуть: новая планировка помещений, свежие раздевалки. Появилась даже зона для мытья велосипедов, оборудованная мойкой высокого давление, о чём раньше приходилось только мечтать.

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Стены разрисованы современными граффити, появился стенд с историей школы – пусть сразу знают воспитанники, что пришли в «намоленное место», в котором только мастеров спорта международного класса подготовили 6 человек! Под фото надпись: «Продолжение следует…».

Продолжение славной истории одной из лучших липецких спортивных школ обязательно будет. Для новых «Чуносовых и Севостьяновых» (Алексей Чуносов – серебряный призёр первенства Европы и бронзовый первенства мира среди юниоров; Сергей Севостьянов – призёр первенства Европы среди молодёжи до 21 года) закупили новые современные велосипеды – горные, шоссейные, bmx, руль для гонок на время. Новые велосипеды с облегчённой рамой из карбона намного легче и устойчивее прежних, можно легко проехать без остановки более четырёх часов.

Губернатор вручил призёрам региональных и международных соревнований новые велосипеды, другие спортсмены получили экипировку — велошлемы, комбинезоны, велотуфли. 

— Обеспечиваем спортсменов оборудованием и экипировкой по федеральным стандартам. У нас много чемпионов. Ждём от них новых побед, — пожелал спорстменам Игорь Артамонов. 

Сейчас во взрослую сборную России входят два воспитанника спортшколы – Иван Романов и Дарья Бунеева. Но, как говорится, то ли ещё будет с такой поддержкой.

Самый большой ФОК

Елец в плане спортивных традиций от Липецка никогда не отставал, а в некоторых дисциплинах – самбо, гиревой спорт даже превосходил. И это тоже не осталось незамеченным областными властями.

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В древнем городе на улице Героев строится новый Физкультурно-оздоровительный комплекс - три корпуса, залы для баскетбола, волейбола, гимнастики и борьбы. Работы на финише: снаружи отделывают фасад, внутри — вентиляцию и другие коммуникации. Это будет самый вместительный ФОК в регионе!  В нём смогут проводить всероссийские соревнования, в том числе и с участием маломобильных атлетов.

Для детей и для семей

За пять лет вовлеченность жителей Липецкой области в занятия физкультурой и спортом выросла на треть: с 40% до 61%!

А как может быть иначе, если в регионе появились такие новые и современные проекты, как Мультиспортивная детская лига! Это уникальный проект, в котором в течение года провели соревнования среди подрастающего поколения по 11 видам спорта, среди которых плавание, лёгкая атлетика, лыжные гонки, велоспорт, триатлон, дартс и другие. Проверить свои силы могли не только ученики специализированных спортшкол, но и вообще все желающие в возрасте от 6 до 13 лет. В итоге сотни мальчишек и девчонок приобщились к здоровому образу жизни, сумели определиться со своей спортивной специализацией или остались любителями движения широкого профиля. Но главное – все они встали на истинный путь здоровья, силы и красоты.

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— Некоторые из этих ребят ещё год назад ни разу не стояли на лыжах, не умели плавать и кататься на велосипеде. Теперь они всё это могут – научились специально для участия в Мультилиге. За ними подтянулись и родители, многие из которых последний раз бегали кросс в школе. Вот так спорт объединяет, — отметил Игорь Артамонов.

Что ещё за пять лет

За последние 5 лет, в течение которых регионом руководит Игорь Артамонов, в Липецкой области в 2,5 раза увеличили расходы бюджета на развитие физкультуры и спорта.

Построили почти 70 спортобъектов, подняли зарплату тренерам, обновили инвентарь для спортсменов. Липчан стало вдвое больше в сборных страны по разным дисциплинам.  По личной инициативе губернатора обновлены 7 спортплощадок в Липецке.

Сейчас в Липецкой области функционируют 24 спортивные школы с бесплатными занятиями. В них культивируют 47 видов спорта, а общая численность занимающихся подростков составляет 17 тысяч человек!

Для пожилых граждан запущен проект «Липецкое долголетие», в рамках которого проходят занятия по китайской гимнастике цигун, суставной гимнастике, оздоровительным упражнениям с элементами йоги, скандинавской ходьбе, стендовой стрельбе и т.д. Занятиями охвачены уже 27 тысяч липчан «серебряного» возраста.

Что в ближайшей перспективе

Прямо сейчас в Липецкой области строят три новых стадиона — в Задонске, Добринке и Измалково; три ФОКа — в Ельце, Хлевном и Ссёлках Липецкого района. В Добром возводят новую ледовую арену. Не прекращается капитальный ремонт спортивных школ. 

Липчанам дают понять, что спорт — это интересно, полезно и… просто. Игорь Артамонов не раз подчёркивал, что занятия физкультурой должны быть доступными для простых людей. И сейчас в регионе уже нет ничего проще, чем подыскать себе активное увлечению по своему возрасту, склонностям и возможностям.  Двери открыты. 

спорт
физкультура
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Комментарии (16)

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Как гость
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А лександр
2 минуты назад
Главное быть в тренде, нос держать по ветру, не опоздать ... Вчера же было серьезное совещание о развитии физической культуре и спорта в стране.
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Серега
4 минуты назад
Вот, вот - посмотрите на "Динамо", что-то там спортивного паломничества нет, хотя спортивная база большая, если ее привести в порядок. И стадион и трибуны и залы штанги, борьбы, баскетбола с трибунами, зал бокса, тир стрелковый. Только в порядок все привести.
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Правда
6 минут назад
Летом надо за дачами следить,что бы там порядок был.Косить бурьян,сажать,поливать,а не дурью маятся,лентяи.
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Фауст
9 минут назад
Конечно этот остров никогда популярностью не будет пользоваться, это как Манеж был, который снесли, но тот хоть на ''суше..'' стоял и парковки много было, а этот один мостик, вокруг вода.... и интересен только два три месяца в году, когда тепло и сухо..
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Елена
12 минут назад
Зачем такие сложности. Есть стадион "Динамо". Рядом расположен и комплекс " Динамо" Его надо модернизировать и расширить. Зелёный остров это летнее место отдыха, место для купания, это продолжение пляжа. Зачем за такие деньги летний вариант спорт. Площадки. Странное использование денег. Нерациональное.
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Гость
3 минуты назад
Ну почему же, как раз очень даже "рациональное", кушать то все хотят, депутаты на Кубу "отправляют", а тут только сделанный остров, сразу на реконструкцию, все логично
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Гость
13 минут назад
Этот остров и его убранство на нем только для сезонного занятия. А нет чтоб соорудить как в Воронеже. Поставить каркасник и занимайся там круглый год. Они же там не только занимаются но и турниры, игры, Олимпеады проводят. Да и ещё по поводу кафешки с пляжем. Не зря же этот предприниматель её там соорудил, знал наверное об маштабных строительств на острове.
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Ксения
18 минут назад
Что-то с трудом верится, что остров станет притяжением сотен человек. Вряд ли жители с окраин (где основные спальные районы) поедут поиграть в футбол на остров. Машины там поставить негде. Автобус если и будет - 1 в час. Зарастет все бурьяном. Такие вещи к жилым кварталам подтягивать надо.
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Суставный Гимнаст
22 минуты назад
Найдите меня, если сможете)))
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Времена
41 минуту назад
Конечно это хорошо, как всегда телега впереди лошади...... . Заводы надо восстанавливать тракторный, станкостроительный, зпд и все те которые были, но были разорены
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Катящиеся Камни
45 минут назад
У каждого местного правителя свой Каменный лог... Эта музыка будет вечной))))
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