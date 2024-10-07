Зелёный остров станет главным центром спортивной жизни региона

За пять лет в Липецкой области в 2,5 раза увеличили расходы на спорт и развернули несколько масштабных проектов в сфере здорового образа жизни.





Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход реконструкции Зелёного острова, который станет главным центром притяжения жителей региона.На острове идёт 3-й этап масштабной реконструкции, в ходе которой появится огромная спортивная зона с площадками для занятий футболом, пляжным волейболом, баскетболом, стритболом, теннисом, воркаутом, йогой и т.д. Заниматься здесь и смогут сотни липчан. Причём — одновременно.Рабочие уже выровняли грунт, разделили территорию на несколько спортивных зон, залили основание площадок бетоном, проложили сети наружного освещения и уложили тротуарную плитку на площади в 6000 кв.м. Подрядчик рассказал, что работы выполнены на 60%.Игорь Артамонов распорядился установить рядом со спортивными площадками и трибуну, чтобы появилась возможность проводить соревнования с болельщиками. И поручил городским властям проработать автобусный маршрут до остановки «Центральный пляж», чтобы любителям спорта было удобно добираться до острова.— Число любителей спорта с каждым годом растёт, и следующим летом Зелёный остров станет главным местом притяжения как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Особенно буду рад видеть здесь семьи с детьми, — сказал Игорь Артамонов.Из бюджета Липецкой области на строительство спортивных зон на острове в этом году направили 250 миллионов рублей, ещё 114 миллионов - на покупку и установку малых архитектурных форм. На следующих этапах реконструкции создадут детскую и рекреационные зоны.В Липецкой области не только строятся новые спортивные объекты, но и проводятся крупные спортивные мероприятия, которые прославили регион на всю страну: Липецкие полумарафони и триатлон, Мультиспортивная детская лига. В целом преображается вся отрасль физкультуры и спорта.Совсем недавно после капитального ремонта открылась липецкая ДЮСШ №7, которая готовит лыжников и велосипедистов.Такой масштабной реконструкции школа не видела. Судите сами: она была открыта в 1982 году, спустя всего три года — в 1985 году потребовался и был сделан первый капитальные ремонт, а затем … тишина. В поздние советские, лихие 1990-е, 2000-е годы облик школы не менялся: база ветшала, иногородние конкуренты-соперники уходили далеко вперёд, а нашим тренерам и спортсменам оставалось только готовиться «несмотря, ни на что»…Теперь всё изменилось. По поручению главы региона на ремонт школы выделили 240 миллионов рублей, из них 25 миллионов – на реконструкцию велосипедного отделения. И теперь сюда любо-дорого заглянуть: новая планировка помещений, свежие раздевалки. Появилась даже зона для мытья велосипедов, оборудованная мойкой высокого давление, о чём раньше приходилось только мечтать.Стены разрисованы современными граффити, появился стенд с историей школы – пусть сразу знают воспитанники, что пришли в «намоленное место», в котором только мастеров спорта международного класса подготовили 6 человек! Под фото надпись: «Продолжение следует…».Продолжение славной истории одной из лучших липецких спортивных школ обязательно будет. Для новых «Чуносовых и Севостьяновых» (Алексей Чуносов – серебряный призёр первенства Европы и бронзовый первенства мира среди юниоров; Сергей Севостьянов – призёр первенства Европы среди молодёжи до 21 года) закупили новые современные велосипеды – горные, шоссейные, bmx, руль для гонок на время. Новые велосипеды с облегчённой рамой из карбона намного легче и устойчивее прежних, можно легко проехать без остановки более четырёх часов.Губернатор вручил призёрам региональных и международных соревнований новые велосипеды, другие спортсмены получили экипировку — велошлемы, комбинезоны, велотуфли.— Обеспечиваем спортсменов оборудованием и экипировкой по федеральным стандартам. У нас много чемпионов. Ждём от них новых побед, — пожелал спорстменам Игорь Артамонов.Сейчас во взрослую сборную России входят два воспитанника спортшколы – Иван Романов и Дарья Бунеева. Но, как говорится, то ли ещё будет с такой поддержкой.Елец в плане спортивных традиций от Липецка никогда не отставал, а в некоторых дисциплинах – самбо, гиревой спорт даже превосходил. И это тоже не осталось незамеченным областными властями.В древнем городе на улице Героев строится новый Физкультурно-оздоровительный комплекс - три корпуса, залы для баскетбола, волейбола, гимнастики и борьбы. Работы на финише: снаружи отделывают фасад, внутри — вентиляцию и другие коммуникации. Это будет самый вместительный ФОК в регионе! В нём смогут проводить всероссийские соревнования, в том числе и с участием маломобильных атлетов.За пять лет вовлеченность жителей Липецкой области в занятия физкультурой и спортом выросла на треть: с 40% до 61%!А как может быть иначе, если в регионе появились такие новые и современные проекты, как Мультиспортивная детская лига! Это уникальный проект, в котором в течение года провели соревнования среди подрастающего поколения по 11 видам спорта, среди которых плавание, лёгкая атлетика, лыжные гонки, велоспорт, триатлон, дартс и другие. Проверить свои силы могли не только ученики специализированных спортшкол, но и вообще все желающие в возрасте от 6 до 13 лет. В итоге сотни мальчишек и девчонок приобщились к здоровому образу жизни, сумели определиться со своей спортивной специализацией или остались любителями движения широкого профиля. Но главное – все они встали на истинный путь здоровья, силы и красоты.— Некоторые из этих ребят ещё год назад ни разу не стояли на лыжах, не умели плавать и кататься на велосипеде. Теперь они всё это могут – научились специально для участия в Мультилиге. За ними подтянулись и родители, многие из которых последний раз бегали кросс в школе. Вот так спорт объединяет, — отметил Игорь Артамонов.За последние 5 лет, в течение которых регионом руководит Игорь Артамонов, в Липецкой области в 2,5 раза увеличили расходы бюджета на развитие физкультуры и спорта.Построили почти 70 спортобъектов, подняли зарплату тренерам, обновили инвентарь для спортсменов. Липчан стало вдвое больше в сборных страны по разным дисциплинам. По личной инициативе губернатора обновлены 7 спортплощадок в Липецке.Сейчас в Липецкой области функционируют 24 спортивные школы с бесплатными занятиями. В них культивируют 47 видов спорта, а общая численность занимающихся подростков составляет 17 тысяч человек!Для пожилых граждан запущен проект «Липецкое долголетие», в рамках которого проходят занятия по китайской гимнастике цигун, суставной гимнастике, оздоровительным упражнениям с элементами йоги, скандинавской ходьбе, стендовой стрельбе и т.д. Занятиями охвачены уже 27 тысяч липчан «серебряного» возраста.Прямо сейчас в Липецкой области строят три новых стадиона — в Задонске, Добринке и Измалково; три ФОКа — в Ельце, Хлевном и Ссёлках Липецкого района. В Добром возводят новую ледовую арену. Не прекращается капитальный ремонт спортивных школ.Липчанам дают понять, что спорт — это интересно, полезно и… просто. Игорь Артамонов не раз подчёркивал, что занятия физкультурой должны быть доступными для простых людей. И сейчас в регионе уже нет ничего проще, чем подыскать себе активное увлечению по своему возрасту, склонностям и возможностям. Двери открыты.