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191
28 минут назад
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Липчане Татьяна Качурина и Вячеслав Червяков представляют Россию на фестивале в Индии

Фестиваль «Слово о русском сердце» проходит в Мумбаи, Нью-Дели и Тривандруме с 22 по 27 октября.

Липчане Татьяна Качурина и Вячеслав Червяков представляют Россию на международном фестивале «Слово о русском сердце» в индийском городе Тривандрум.

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Фестиваль «Слово о русском сердце» проходит в Мумбаи, Нью-Дели и Тривандруме с 22 по 27 октября. Впервые проект «Слово о русском сердце» состоялся в июне этого года в Китае и собрал около 800 участников, а по его итогам было подписано соглашений более чем на 2 миллиарда рублей.

Фестиваль организует Россотрудничество совместно с некоммерческими организациями, субъектами России и партнерами. Он направлен на укрепление гуманитарного сотрудничества России со странами-стратегическими партнерами.

«Культурно-просветительские проекты являются ключевым инструментом общественной дипломатии и позволяют укрепить знания жителей других стран о России, русской истории и культуре в развитие системного сотрудничества в рамках культурных, образовательных и просветительских инициатив», — отмечают организаторы. 

—  Впервые в жизни я отправился за границу, чтобы представить Россию на международном фестивале «Слово о русском сердце» в индийском городе Тривандрум на берегу Индийского океана. Фестиваль станет одной из самых масштабных презентаций России через локальные бренды регионов, через новые интерактивные форматы, расскажет о современной России и позволит погрузиться в культуру нашей страны, традиции и ценности, туристический потенциал и креативные индустрии, — поделился Вячеслав Червяков.

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В рамках фестиваля Вячеслав Червяков проведет творческие мастер-классы по ткачеству, выступит в роли спикера на культурной программе и представит свою коллекцию поясов на показе мод.

25-летний выпускник ЕГУ и аспирант ЛГПУ Вячеслав Червяков — мастер по народным ремёслам. Он не случайно представляет наш регион и страну на международном фестивале. За четыре года липчанин выиграл девять грантов. Талантливый и активный липчанин выигрывал грантовые конкурсы «Росмолодёжи», президентской платформы «Россия — страна возможностей», «Стальное дерево», «Доброволец России» и всевозможные региональные премии. Сейчас Вячеслав пишет диссертацию на тему традиционных ремёсел и промыслов и изучает философию и антропологию культуры, а параллельно ведёт волонтёрскую и образовательную деятельность, активно ездит по всей России с лекциями и мастер-классами по народному творчеству. Он также выступает экспертом в области материального и нематериального культурного наследия.

Наша землячка Татьяна Качурина — полуфиналистка телепроекта «Голос», участница команды Александра Градского. В прошлом году она победила в вокальном конкурсе «Звезда-2023». Татьяна Качурина — выпускница гимназии №19. Закончила ГИТИС, гастролирует и пишет песни. В 19 лет создала авторский фольклорный проект MATANYA.
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18 минут назад
Дожили. Даже Индия обошла нас во всём.
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