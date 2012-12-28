Липчане Татьяна Качурина и Вячеслав Червяков представляют Россию на фестивале в Индии

Фестиваль «Слово о русском сердце» проходит в Мумбаи, Нью-Дели и Тривандруме с 22 по 27 октября.

Липчане Татьяна Качурина и Вячеслав Червяков представляют Россию на международном фестивале «Слово о русском сердце» в индийском городе Тривандрум.Фестиваль «Слово о русском сердце» проходит в Мумбаи, Нью-Дели и Тривандруме с 22 по 27 октября. Впервые проект «Слово о русском сердце» состоялся в июне этого года в Китае и собрал около 800 участников, а по его итогам было подписано соглашений более чем на 2 миллиарда рублей.Фестиваль организует Россотрудничество совместно с некоммерческими организациями, субъектами России и партнерами. Он направлен на укрепление гуманитарного сотрудничества России со странами-стратегическими партнерами.

«Культурно-просветительские проекты являются ключевым инструментом общественной дипломатии и позволяют укрепить знания жителей других стран о России, русской истории и культуре в развитие системного сотрудничества в рамках культурных, образовательных и просветительских инициатив», — отмечают организаторы.

