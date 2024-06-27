25-летний липчанин выиграл девять грантов за четыре года

Молодёжи Липецкой области есть чем гордиться.



25-летний выпускник ЕГУ и аспирант ЛГПУ Вячеслав Червяков свой первый грант выиграл в 2020 году, когда парню был 21 год, а сейчас на счету Вячеслава уже девять грантов на общую сумму более 4 миллионов рублей. Талантливый и активный липчанин выигрывал грантовые конкурсы «Росмолодёжи», президентской платформы «Россия — страна возможностей», «Стальное дерево», «Доброволец России» и всевозможные региональные премии.Вячеслав Червяков — мастер по народным ремёслам. Сейчас он пишет диссертацию на тему традиционных ремёсел и промыслов и изучает философию и антропологию культуры, а параллельно ведёт активную волонтёрскую и образовательную деятельность, которой успел охватить уже более 10 тысяч человек в возрасте от 7 до 20 лет. Причём не только в Липецкой области: наш земляк активно ездит по всей России — побывал уже в 43 субъектах страны с лекциями и мастер-классами по народному творчеству. Он также выступает экспертом в области материального и нематериального культурного наследия. Например, только два дня назад Вячеслав Червяков приехал из Омска, где проводил мастер-класс на фестивале народной культуры.— Свой первый проект «Возрождение традиций — помощь детям» по обучению народному творчеству детей c ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей, я реализовал в 2020 году, получив 343 тысячи рублей от «Росмолодёжи». В том же году я выиграл всероссийский конкурс молодёжных инициатив «Доброволец России-2020» и получил на свой проект миллион рублей! Проект также был посвящён обучению детей с ОВЗ и оставшихся без попечения родителей народным ремёслам, — рассказал Вячеслав Червяков.В этом году Вячеслав одержал очередную победу с проектом «Культурное наследие — современным детям», посвящённым обучению детей гончарному делу, лепке традиционной глиняной игрушки, ткачеству и плетению. В его рамках прошли обучение свыше 800 детей: Вячеслав с командой мастеров побывал в 14 сельских поселениях в пяти районах Липецкой области.А вскоре у молодого мастера и учёного появится своя студия площадью 65 квадратных метров: благодаря поддержке фонда «Милосердие» и грантовому проекту «Стальное дерево» в середине июля Вячеслав откроет на улице Первомайской, 99 творческую мастерскую «Славное дело». Сейчас в помещении как раз завершается ремонт. Студия будет работать на полукоммерческой основе: можно записаться на платное обучение народным промыслам, а в рамках Года семьи для семей с детьми будут проходить бесплатные мастер-классы.На счету 31-летнего выпускника ЛГПУ Сергея Бундесова — множество побед и достижений в сфере общественной деятельности. Сергей — руководитель Совета лидеров Липецкой области, движения «Экосистема» и исполнительный директор «Волонтёров Победы».На работу мастерской экологической переработки «Вторая жизнь» Сергей выиграл грант в 800 тысяч рублей. На эти средства было закуплено оборудование, которое перемалывает, плавит, прессует пластик и разливает его по формам.В работе экологической мастерской задействованы более 200 волонтёров. Они занимаются сбором и переработкой бытового мусора, который может быть использован как вторсырьё. Здесь каждый желающий может получить знания от экологов, а также применить их на практике.Благодаря этому проекту «Вторая жизнь» появилась у более 1,5 тонны пластиковых крышечек. Сколько это в штуках — никто не считал, а в объёме — забитая до краёв «ГАЗель»!Из переработанного пластика в мастерской делают сувениры — значки и брелоки с символикой Липецка. На Дне молодёжи, который в эту субботу, 29 июня, будут праздновать на Липецком городище, принять участие в этом процессе сможет абсолютно бесплатно каждый желающий.Также Сергей является одним из организаторов городских субботников. За экологические успехи Сергей Бундесов недавно был отмечен наградой министра природных ресурсов и экологии России. Но есть у липчанина и грамота и медаль от президента России Владимира Путина — «за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».Сергей Бундесов также активно занимается благотворительностью — помогает Дому малютки в Ельце. А грантовую поддержку он получал не только на экологические, но и на другие интересные проекты.Например, 100 тысяч рублей он выиграл на форум «Театр»: в рамках этого проекта при помощи иммерсивного театра молодёжь учили финансовой грамотности. Актёры разыгрывали сценки, а зрители должны были найти ошибки и включиться в игру, чтобы не допустить развития негативного события. Всего прошло 15 показов таких спектаклей на базе Городского молодёжного центра и школ.К 70-летию МВД России по Липецкой области Сергей разработал квест в архиве для школьников Липецкой области на тему истории полиции. Сценарий этого квеста признали лучшим на всероссийском уровне.А самый большой свой грант — в 1,5 миллиона рублей от «Росмолодёжи» липчанин выиграл за квест с QR-кодами по истории Великой Отечественной войны. Каждый год войны был расписан по нескольким категориям: персоналии, события войны и год в культуре и искусстве. С этим квестом Сергей целый год гастролировал по всей Липецкой области — для школьников такой формат изучения истории оказался и полезным, и увлекательным.31-летний выпускник ЛГТУ Анатолий Ткаченко выиграл в общей сложности девять различных грантов: шесть — как физлицо и уже три на созданную в 2021 году «Федерацию воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта Липецкой области». Анатолий — её председатель и амбассадор воркаута в Липецкой области.Самый его крупный и интересный проект — «Здоровое наследие» был реализован в 2023-2024 году при поддержке Фонда президентских грантов более чем в 2,1 миллиона рублей. За эти деньги был организован тренировочный процесс на четырёх арендуемых площадках: более 100 человек занимаются воркаутом на базе спортивной школы №1, легкоатлетического манежа «Молодёжный», школы №47 и одного из корпусов ЛГТУ. Занятия проходят как бесплатно, так и на коммерческой основе. Также проект «Здоровое поколение» включал организацию спортивно-массовых физкультурных мероприятий, закупку оборудования.Из самых ярких организованных Анатолием Ткаченко спортивных праздников — «Спортфест-320» у ДС «Звёздный». Фестиваль экстремальных видов спорта прошёл в прошлом году в рамках празднования Дня города и собрал около 450 участников и 500 зрителей. «Спортфест-320» включал такие дисциплины, как воркаут, брейкданс, армрестлинг, скейтборд, самокатный спорт, BMX (разновидность велосипеда) и роллер-спорт. Спортсмены-экстремалы приехали со всей Липецкой области и даже из соседних регионов — Воронежа и Тамбова.Всего по итогам 2023 года молодёжь Липецкой области выиграла в грантовых конкурсах «Росмолодежи» более 18,7 миллиона рублей. Среди победителей были три вуза, НКО и 19 молодых жителей Липецкой области со своими личными проектами. В этом году гранты уже выиграли два вуза: ЛГТУ и ЕГУ.Эти успехи — не случайность, а следствие планомерной и целенаправленной работы правительства Липецкой области в области молодежной политики. В регионе активно поддерживают молодёжные инициативы и создают условия для их успешной реализации, открывают молодёжные центры и арт-резиденции, проводят масштабные молодёжные форумы.Одно из последних знаковых событий — открытие круглогодичного молодежного образовательного центра «Технологии» на базе обновлённого «Прометея». Этим летом здесь пройдет одна из смен прогремевшего на всю страну липецкого форума «Область будущего» — «Первые в IT» для подростков 14-17 лет, а на осень запланированы полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди ЦФО и IT-фест.В прошлом году Липецкая область выиграла в конкурсе на получение субсидии по программе комплексного развития молодежной политики в регионах и получила на развитие инфраструктуры молодежной политики и проведение молодежных мероприятий 233 миллиона рублей. На часть этих средств в течение года было проведено 29 молодежных мероприятий для 85 тысяч участников. Это и фестиваль «Молодежный пикник», и семинары движения «Экосистема» и общества «Знание», форум «Область будущего», на который приехали гости из 44 регионов России.На развитие молодежной политики в 2024 году также была получена дополнительная субсидия в 116 миллиона рублей. Основная часть средств пойдет на реконструкцию молодежного центра в Ельце на месте бывшего кинотеатра «Луч». В нём будет предусмотрены 10 пространств для молодых семей, для творчества, для медиа и дизайна, а также коворкинги.