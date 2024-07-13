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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: мост перекрыли, джазовый оркестр открывает сезон, липецкие мужчины стремятся в домохозяйки

Представляем информационную картину наступившего дня.

Осеннее тепло

Сегодня в Липецке вновь не холодно – 12-14 градусов и сухо. Осадки маловероятны.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Кузьминской, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Северный Рудник, 27; Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекте Победы, 22.

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Временно лишатся комфорта и жители частного сектора на улицах Кузьминской и Северный Рудник.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях погаснет свет на улицах 3-е Сентября, Волгоградской, Воронежской 1-й, Воронежской 2-1, А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водной, Гвардейской, Д.Бедного, Донской, К. Булавина, Красина, Курчатова, Лазо, Ленинградской, Московской, Песчаной, Седова, Семенова-Тян-Шанского, Станиславского, Третьякова, Чехова, на площади Заводской, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в садоводчествах «Весна» и «Кооператор».

Чуть короче с 14:00 до 18:00 продлятся неудобства на улицах Ленина, Маяковского, Салтыкова-Щедрина, Студеновской.

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В промежутке с 9:00 до 18:00 отключение электричества на срок до 3-х часов ждёт улицы А.Г. Стаханова, Героя России Эдуарда Белана, Комсомольску, Котовского, М.И. Неделина, Перова, Свиридова, Шерстобитова, Школьную, Юных Натуралистов, площадь Петра Великого, а также микрорайоны №№ 7 и 29.

Пробки

Сегодня в Липецке перекроют ещё одну дорогу, а это значит, что пробок станет ещё больше. Следить за дорожной ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Мост на Первомайской закрыли

Минувшей ночью перекрыли движение по мосту через речку Липовку на улице Первомайской. Вроде бы и невелик мост, но движение в центре Липецка затруднит. Ремонтировать его будут 10 месяцев, так что липчанам придется привыкать к новой схеме движения.

В мэрии описали изменения так: «От перекрестка Фрунзе – Первомайская можно будет, как и раньше, двигаться вниз. От моста до переулка Литаврина водители смогут проезжать в обоих направлениях. А от него — как и прежде, только в сторону Петровского моста. От здания арбитражного суда поворот налево будет запрещен».

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Пассажирские автобусы по этому мосту и не ходили, поэтому их маршруты останутся без изменений.

Джаз – открытие сезона

В Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 Липецкий джазовый оркестр сегодня откроет музыкальный сезон (6+).

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В исполнении музыкального коллектива под руководством Дмитрия Стульнева прозвучат композиции Артуро Сандоваля, Стиви Уандера, Майкла Джексона, Гордона Гудвина, Чарльза Фокса и других. Солировать будет певица Наталья Волкова.

Театр

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажет спектакль по пушкинской классике «Пиковая дама» (12+).

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До сих пор нет единого мнения о том, какова главная идея самого загадочного произведения Александра Пушкина – драмы «Пиковая дама». Одни видят в этой повести трагическую историю любви молодого офицера и бедной воспитанницы. Другие – карточный анекдот, вписанный в историческую эпоху.

Кино

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) приглашает в 18:00 на заседание Киноклуба. Сегодня смотреть и обсуждать будут картину «Жить своей жизнью». Франция, 1962. Режиссёр Жан-Люк Годар (18+).

История провинциальной девушки, которая приехала покорять Париж, но оказалась на его задворках. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,7.

В ролях: Анна Карина, Сади Реббо. Жерар Хофман.



Ролибол в библиотеке

В Липецкой областной универсальной научной библиотеки (ул. Кузнечная, 2) в 18:00 вновь пройдёт мастер-класс по китайскому теннису.

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Фото vk.com/lib48ru

Ведущая Ольга Ардашева покажет в чем особенность игры, цель у которой не забить мяч противнику, а красивые движения. Размахивать ракеткой в хранилище книг не придется  – занятие состоится рядом с библиотекой. Участие бесплатное.

Шашки и крючки

А в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) в 17:30 состоится занятие по фланкировке шашкой (12+).

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Фото /vk.com/cgb_liplib48

Чуть спокойнее будет в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117). Здесь в 15:45 желающих станут учить всего лишь вязанию крючком.

Фотовыставка

Фотовыставка «Золотая пора» (0+) откроется сегодня в 12600 в библиотеке им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а).

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На ней будут представлены портреты деятелей культуры Липецка. Снятые фотографами профессионалами. Посмотреть можно бесплатно.

13-я зарплата

13-ю зарплату по итогам года больше всего липчан планируют потратить на отпуск. Об этом в опросе SuperJob заявили 19% опрошенных.

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15% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. 10% собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. 9% будут тратить премию на семейные нужды, 8% — на подарки, по 7% — на себя и текущие потребности. 6% планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире. 3% будут оплачивать обучение - свое или ребенка. 2% истратят деньги на девайсы и гаджеты.

В SuperJob выяснили, что премию по результатам работы за год или 13-ю зарплату в этом году рассчитывают получить 52% липчан. А вы входите в их число? Напишите в комментариях.

Липецкие мужчины устали

Треть липецких мужчин, чьи жёны зарабатывают больше них, готовы уводиться с работы и посвятить себя домашним делам. В вопросе SuperJob об этом заявили 33% опрошенных.

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Но и среди остальных липчан немало потенциальных домохозяев. Среди тех, чьи доходы равны заработку жён, бросить все готовы 27% опрошенных. О таком желании заявили даже 25% мужчин, чьи жены вообще не работают.

Дорогие липчане! Говорят, что когда пришла среда – «неделя прошла». Мы категорически не согласны! На этой неделе нас ждёт ещё огромное количество событий и новостей и за многим нужно уследить. Для удобства липчан вся информация собрана в одном месте – на GOROD48, который не случайно пользуется репутацией электронного имени Липецка. Вам достаточно просто время от времени заходить на сайт и просматривать ленту, чтобы быть в курсе всех событий – согласитесь, это удобно. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Предпенсз
33 минуты назад
А никакого азарта работать нет., даже ради денег больших. В стране никакого развития, как в былые времена:заводы, пароходы. Для чего пенсионный возраст прибавили? Никакого просветления не чувствуется Зато налоги с нас
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Ёж
52 минуты назад
Надо пенсию платить с 18- 60 а потом на работу !
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Лена
сегодня, 07:33
Отредактируйте текст- ошибка на ошибке!!!
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синий трактор
56 минут назад
это у них постоянно так, наверное стилевая особенность. Однажды они написали, что А.С.Пушкин умер в 1927 году
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