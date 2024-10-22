Липецкая вечЁрка: ревность и порно, дырявые сети, и какие районы опасны во время атак БПЛА

Сегодня, 22 октября, в суде рассказали, что ревнивцу пришлось заплатить за порноснимки 100 000 рублей, на улице Водопьянова прорвало трубу отопления, и в горсовете рассказали, какие районы уязвимы во время атаки БПЛА.