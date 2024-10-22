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21 минуту назад

Липецкая вечЁрка: ревность и порно, дырявые сети, и какие районы опасны во время атак БПЛА

Сегодня, 22 октября, в суде рассказали, что ревнивцу пришлось заплатить за порноснимки 100 000 рублей, на улице Водопьянова прорвало трубу отопления, и в горсовете рассказали, какие районы уязвимы во время атаки БПЛА.

Советскому районному суду пришлось разбираться в истории 50-летнего ревнивца, пославшего порнофото своей женщины ее сестре и знакомому.

Мужчина был очень ревнив, что напрягало его подругу. Кроме того, женщина заметила, что он снимает на видео их интимные встречи. Она просила удалить файлы, он даже заверил ее, что удалил. Однако, в порыве очередного приступа ревности, прислал снимки экрана сестре и знакомому подруги.

Женщина обратилась в полицию, которая возбудила дело о распространении порнографии. Суд приговорил порнорежиссера к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить женщине 70 000 рублей компенсации морального вреда, помимо 30 000 рублей заплаченных добровольно.

Со вчерашнего дня отопление энергетики смогли подать только в один замерзающий дом — 20 до сих пор без тепла. И еще в 65 проблемы с внутренними сетями. Стоит добавить, что сегодня девятый день отопительного сезона.

А на улице Водопьянова сегодня  прорвало теплосеть.



В Липецком филиале компании «Квадра» предупредили, что на время ремонта сети горячую воду и тепло отключат в домах №№8 и 8а по улице Меркулова, то есть 20+2= 22 дома без отопления?

Отчаявшиеся липчане снова сообщают в комментариях на GOROD48 адреса домов, где нет отопления или с ним большие проблемы: Гагарина, 55/1, Плеханова, 3, Гагарина, 2 и 6, Плеханова, 34, Ленина, 41, Фрунзе, 32, Катукова, 30, Советская, 26, 26б и 68, Громова, 2, Папина 23/2, проспект Мира, 29, Фабрициуса, 21, Интернациональная, 11, Октябрьская, 70,

«Людям нужен конечный результат и перспективы на будущее, а не старания на всех этапах», — заметил q.

«На будущее — включать отопление в мэрии и горсовете только после того, как будет включено отопление во всех многоэтажных домах Липецка! Кто За?» — спросил комментатор.

«Если по словам жилинспекции и самой Квадры сейчас идёт регулировка систем отопления, почему тогда плата будет в полном объеме за месяц, как за качественно оказанные услуги, у кого не работает ОДПУ? Тогда надо и брать её на 50% ниже, и когда она будет отрегулирована? А вот когда она заработает на полную мощность, вот тогда и брать в полном объёме», — предложил Вопрос.

«Скоро отопление будет не необходимой потребностью, а роскошью», — опасается Чудо.

«Кто подписывал паспорт готовности к зиме? Отдайте его мне», — попросил Берия.

Самые уязвимые при атаках БПЛА в Липецке микрорайоны «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам. Об этом сегодня рассказал депутатам горсовета заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Андрей Махортых.

По ГОСТу в Липецке под критерии временного убежища подходят подвалы 900 из 2 956 многоэтажек. Однако после обследований пригодными под временные укрытия признали подвалы 1901 дома.

Для справки. В пригодных для убежищ подвалах должно быть сухо и светло, а также наличествовать лавочки, запас спичек, свечек и воды. 

Кроме того, в ноябре мэрия должна принять в эксплуатацию восемь бомбоубежищ в разных частях города: на улицах Студеновской, Гастелло, Зои Космодемьянской, Перова, Алмазной, Фурманова, Ушинского, и 40 лет Октября. На их восстановление было потрачено около 25 миллионов рублей. Также заказана разработка проектно-сметной документации на ремонт еще 14 защитных учреждений ГО.

«Запасы воды в наших подвалах есть всегда! Прямо под ногами!» — сострила УК Вариант.

«В августе в Университетском люди кинулись в убежище, а там замок. Хороший, сбить не получилось. А в подвалах многоэтажек, признанных годными, один вход, никаких запасов воды, свечек и пр., трубы с горячей и холодной водой. Завалит вход и затопится подвал. Вот это укрытие! ГОСТ 2022!» — переживает Да.

«Разве можно подвалы, в которых проходят коммуникации, считать бомбоубежищами? Случись что, люди там заживо сварятся в кипятке», — добавила Ирина.

Похоже, в Липецке наступило бабье лето. Завтра днем в городе, по прогнозам синоптиков,  от +12 до +14 градусов. Это близко к рекордным значениям 23 октября 1935 года, тогда столбики термометров в Липецке поднялись до +17 градусов. 

И обратите внимание: ночью перекрывается на 10-месячнй ремонт мост на улице Первомайской. Схема его объезда выглядит так.

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вечЁрка
порно
тепло
БПЛА
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