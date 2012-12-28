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Погода в Липецке
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40 минут назад
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Волна осеннего тепла задержится в Липецкой области
Завтра до +15, существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.
День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.
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