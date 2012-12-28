Волна осеннего тепла задержится в Липецкой области

Завтра до +15, существенных осадков не ожидается.

В ближайшие двое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать северо-восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается. 25 октября территория региона окажется под влиянием атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.