Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В сокольские дворы навигатор завел огромный автовоз
Общество
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
Общество
Липчанин приревновал любовницу и отправил её интимные фото сестре и знакомому
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Порыв, еще порыв!
Общество
Липецкая вечЁрка: без тепла, перекрытие моста и ремонт мозаичного перехода
Общество
Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Происшествия
Липчанка потеряла телефон и оказалась должна банкам
Происшествия
Читать все
Порыв, еще порыв!
Общество
На обследование Катящихся камней потратят в три раза меньше денег, чем планировали
Общество
В Нижнем парке или у «взлетки»: в мэрии решают, где установить аттракционы
Общество
«Не будет распития — не будет утопления»
Происшествия
На дороге Хлевное-Липецк перевернулась легковушка
Происшествия
«Это фиаско, братан!»: депутат областного Совета ужаснулась состоянию площади Клименкова
Общество
Бывший начальник водоканала осужден за мошенничество
Происшествия
Волна осеннего тепла задержится в Липецкой области
Погода в Липецке
На контракты с Минобороны из бюджета Липецка дополнительно выделены 30 миллионов рублей
Общество
Липчанину провели редкую операцию: подобные случаются раз в 10-15 лет
Общество
Читать все
Погода в Липецке
198
40 минут назад
1

Волна осеннего тепла задержится в Липецкой области

Завтра до +15, существенных осадков не ожидается. 

В ближайшие двое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать северо-восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается. 25 октября территория региона окажется под влиянием атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +10 до +15 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.

День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.

потепление
1
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
38 минут назад
Хоть погода не дает сдохнуть от холода, пока Квадра никак не подключит.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru