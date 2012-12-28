Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В сокольские дворы навигатор завел огромный автовоз
Общество
Попавшие на самокате под колёса «Фольксвагена» подростки находятся в сознании
Происшествия
После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
Общество
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских
Происшествия
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
Преподавателя техникума обвиняют в получении взяток более чем на 450 тысяч рублей
Происшествия
Дым от горящих покрышек встал над Липецком
Происшествия
«Мы просто хотим тепла!»
Общество
47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
Президент Союза архитекторов России предложил мэру Липецка встречу
Общество
Читать все
Еще в одну многоэтажку Липецка «Квадра» подала тепло
Общество
Хэллоуин или Тыквенный спас?
ПозиTиV
Липчанин приревновал любовницу и отправил её интимные фото сестре и знакомому
Происшествия
На улицах Папина и Союзной асфальт обещают уложить к концу октября
Общество
47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
Выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 все меньше
Коронавирус
Ельчанин обматерил полицейского и получил штраф в 20 000 рублей
Происшествия
От имени липчанки взяли кредит на 274 тысячи рублей: в суд подано заявление о признании договора недействительным
Происшествия
Гостеприимного липчанина оштрафовали на 100 000 рублей
Происшествия
Еще один «Форд» сгорел в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
995
сегодня, 11:17
6

Липчанин приревновал любовницу и отправил её интимные фото сестре и знакомому

50-летнего жителя Липецка осудили за распространение порнографии в интернете.

Советский районный суд вынес приговор 50-летнему липчанину за незаконное распространение порнографических материалов. Он разослал скриншоты интимных видео со своей подругой ее сестре и знакомому.

С женщиной, чьи снимки распространил подсудимый, он состоял в романтических отношениях с ноября 2021 года до июля 2022 года. Потерпевшая в суде рассказала, что отношения начали портиться уже через два месяца после знакомства. Мужчина ревновал, проверял её сотовый телефон, публиковал в социальных сетях от её имени совместные фотографии. Он следил, c кем женщина общается и переписывается. Установил общий доступ на телефоне. Из-за этого начались частые скандалы. А ещё любовник несколько раз без её ведома снимал их интимную жизнь. Женщина, когда это замечала, просила прекратить запись. Согласия на съёмку она никогда не давала и неоднократно требовала удалить эти файлы. И мужчина даже говорил, что всё удалил.

9 июля 2022 года женщина уехала в гости в Воронеж к сестре. Мужчина позвонил ей по видеосвязи, увидел на столе бутылку вина и начал предъявлять претензии на почве ревности. Женщина в конце концов перестала брать трубку и отвечать на сообщения. Тогда мужчина ей пригрозил, что разошлёт её фото и видео интимного характера знакомым и родственникам. И вскоре выполнил это обещание, отравив четыре снимка экрана сестре женщины. А 10 июля те же фотографии он прислал знакомому любовницы.

Узнав об этом, женщина перезвонила любовнику и сказала, что они расстаются. Тот извинялся и говорил, что любит. Но женщина не простила и обратилась в полицию.

В результате дело дошло до суда. Женщина также заявила гражданский иск о компенсации морального вреда в 200 000 рублей, но потом снизила размер исковых требований до 170 000 рублей — 30 000 рублей бывший любовник ей выплатил добровольно. В результате Советский районный суд приговорил 50-летнего липчанина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в 70 000 рублей.
порнография
0
0
1
5
5

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
50 лет ума нет
26 минут назад
Чем еще заниматься мужику в 50 лет? Если только следить что находится на столе у любовницы.
Ответить
Я
45 минут назад
Ни стыда, ни совести, ни фото и видео в новости))
Ответить
Дизайнер
48 минут назад
лучше бы мне отправил, я бы из них слайд-шоу сделал
Ответить
Житель
56 минут назад
5о лет прожил а ума не нажил
Ответить
Пушкин А. С.
сегодня, 12:00
Наверно есть на что посмотреть.
Ответить
Гоголь Н.В.
сегодня, 11:47
хоть бы мне отправил
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru