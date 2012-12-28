Липчанин приревновал любовницу и отправил её интимные фото сестре и знакомому

50-летнего жителя Липецка осудили за распространение порнографии в интернете.

Советский районный суд вынес приговор 50-летнему липчанину за незаконное распространение порнографических материалов. Он разослал скриншоты интимных видео со своей подругой ее сестре и знакомому.С женщиной, чьи снимки распространил подсудимый, он состоял в романтических отношениях с ноября 2021 года до июля 2022 года. Потерпевшая в суде рассказала, что отношения начали портиться уже через два месяца после знакомства. Мужчина ревновал, проверял её сотовый телефон, публиковал в социальных сетях от её имени совместные фотографии. Он следил, c кем женщина общается и переписывается. Установил общий доступ на телефоне. Из-за этого начались частые скандалы. А ещё любовник несколько раз без её ведома снимал их интимную жизнь. Женщина, когда это замечала, просила прекратить запись. Согласия на съёмку она никогда не давала и неоднократно требовала удалить эти файлы. И мужчина даже говорил, что всё удалил.9 июля 2022 года женщина уехала в гости в Воронеж к сестре. Мужчина позвонил ей по видеосвязи, увидел на столе бутылку вина и начал предъявлять претензии на почве ревности. Женщина в конце концов перестала брать трубку и отвечать на сообщения. Тогда мужчина ей пригрозил, что разошлёт её фото и видео интимного характера знакомым и родственникам. И вскоре выполнил это обещание, отравив четыре снимка экрана сестре женщины. А 10 июля те же фотографии он прислал знакомому любовницы.Узнав об этом, женщина перезвонила любовнику и сказала, что они расстаются. Тот извинялся и говорил, что любит. Но женщина не простила и обратилась в полицию.В результате дело дошло до суда. Женщина также заявила гражданский иск о компенсации морального вреда в 200 000 рублей, но потом снизила размер исковых требований до 170 000 рублей — 30 000 рублей бывший любовник ей выплатил добровольно. В результате Советский районный суд приговорил 50-летнего липчанина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в 70 000 рублей.