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Общество
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сегодня, 17:41
Ночью перекроют мост на Первомайской: мэрия сообщила, как будет организовано движение
«От перекрестка Фрунзе – Первомайская можно будет, как и раньше, двигаться вниз. От моста до переулка Литаврина водители смогут проезжать в обоих направлениях. А от него — как и прежде, только в сторону Петровского моста. От здания арбитражного суда поворот налево будет запрещен.
Схемы движения общественного транспорта останутся без изменений».
Подрядчик, Уваровская ПМК, должен восстановить опоры моста, ригели, пролетное строение, устроить деформационные швы, заасфальтировать проезжую часть и пешеходные зоны.
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