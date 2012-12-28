Липчанка потеряла телефон и оказалась должна банкам

На имя женщины оформили несколько кредитов. Задержан 20-летний парень.



Полицейские по обвинению в мошенничестве задержали 20-летнего жителя Липецка. Он, воспользовавшись найденным телефоном, оформил на имя его владелицы кредиты.По данным следствия, телефон парень нашел у памятника Металлургам. Восстановив пароль от приложения «Госуслуги», он получил доступ к персональным данным владелицы телефона — 58-летней липчанки, и оформил на ее имя несколько кредитов в микрофинансовых организациях.«Полицейские установили причастность злоумышленника к совершению трех эпизодов противоправных деяний. Общая сумма причиненного ущерба превысила 19 тысяч рублей.На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.