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Происшествия
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48 минут назад
Липчанка потеряла телефон и оказалась должна банкам
На имя женщины оформили несколько кредитов. Задержан 20-летний парень.
По данным следствия, телефон парень нашел у памятника Металлургам. Восстановив пароль от приложения «Госуслуги», он получил доступ к персональным данным владелицы телефона — 58-летней липчанки, и оформил на ее имя несколько кредитов в микрофинансовых организациях.
«Полицейские установили причастность злоумышленника к совершению трех эпизодов противоправных деяний. Общая сумма причиненного ущерба превысила 19 тысяч рублей.
На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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