Липецкая вечЁрка: поскандалил на 6 миллионов, что там с теплом и медуза в озере

Сегодня, 18 октября, полицейские сообщили о задержании подозревамого в поджоге дорогих машин, в мэрии подвели первые итоги начала отопительного сезона, и в одном из Силикатных озер подводный охотник встретил медузу.

В вашем браузере отключен JavaScript

За просроченные раскопки энергетиков уже оштрафовали на 1,2 миллиона рублей . Тем не менее, в Липецке до сих пор больше сотни траншей и не восстановленных мест раскопок, некоторые из которых в таком состоянии находтся уже больше года.

В вашем браузере отключен JavaScript