Водитель заснул за рулем, а потом скрылся с места аварии: суд назначил ему шесть лет колонии-поселения
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества: предлагают заработать на накрутке трафика и просматриваемости сайтов
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: поскандалил на 6 миллионов, что там с теплом и медуза в озере
Сегодня, 18 октября, полицейские сообщили о задержании подозревамого в поджоге дорогих машин, в мэрии подвели первые итоги начала отопительного сезона, и в одном из Силикатных озер подводный охотник встретил медузу.
Поджигателя арестовали на время следствия. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
Комменатоторов в этом материале больше заинтерсовала любовная сторона дела.
«Таким образом женщине ничего не докажешь», — считает zzloyzz.
«Ну уж теперь купчиха его полюбит за дерзкий характер. Женщины любят дерзких мачо и будет одна лубофь теперь», — уверен 100%.
А житель села Гагарино Лев-Толстовского района, по данным следствия, поджёг дом, чтобы избавиться от жены. И ему это удалось — 49-летняя женщина умерла от отравления угарным газом.
Чтобы отвести от себя подозения, он даже начал тушить дом, но следователи на это не купились, впоследствии мужчина во всем сознался. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Ужас какой. Не любишь — разведись. Убивать-то зачем? Чтобы в тюрьму на 15 лет сесть?» — удивилась Гостья.
Накануне из спорткомплекса «Динамо» во время пожара эвакуировали 30 человек. Никаких драм там не было — загорелась электрощитовая, которую быстро потушили.
Сегодня — последний день подачи тепла в Липецке. Но это не значит, что отопление пришло в дома всех липчан. К полудню его подали только в 2700 многоэтажек из 2 886.Мэр Роман Ченцов настроил подчиненных не уходить с работы, пока не подадут отопление всем, кому возможно.
А в Липецком филиале компании «Квадра» уточнили, что в 15-ти многоэтажках до сих пор нет горячей воды. Энергетики обещают подать ее до 24 октября.
За просроченные раскопки энергетиков уже оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Тем не менее, в Липецке до сих пор больше сотни траншей и не восстановленных мест раскопок, некоторые из которых в таком состоянии находтся уже больше года.Новость об отоплении сразу набрала большое количество комментариев. Чаще писали те, кому его еще не дали.
«Стаханова 33 — нет отопления». — сообщил Василий.
«Улица Ленина, дом 3, без тепла и горячей воды. Воду так и не дали с 3 июля. Всё службы знают, даже городская администрация. Звонили, писали жалобы, безрезультатно. Холод собачий. Обогреватели не выключаем», — добавили с Ул. Ленина. Центр.
«Вот не повезло Студеновская 9. один из не подключенных 186 домов», — написал Ну, ну.
«Московская 57а — отопления нет. УК игнорирует и открыто издевается, что у них есть 30 дней на рассмотрение наших жалоб», — информация от Натальи.
«Октябрьская, 70 без отопления и пять месяцев без горячей воды. Позвонила в Квадру, сказали что ограничения с ресурсами нет, звоните в УК. Замкнутый круг». — крик о помощи от Галины.
«УК Слобода дайте нам тепло, или идти искать дрова, и не забудьте выставить счет за полный месяц», — злится Житель Гагарина 55/1.
«Первомайская, 80 без отопления, слили воду, порыв, делать некому». — написал Гость.
«Нет отопления по Жуковского, 23, в доме проживают в основном пенсионеры или семья с маленькими детьми, в УК отвечают, ждите 5 дней, может дождетесь», — пожаловался еще один Гость.
«В этом году нам повезло, после подачи тепла сразу все батареи согрелись, обычно на кухне теплые, а в комнатах — пробки». — поделился хорошей новостью Илья.
Когда нам прислали это видео — мы засомневались в ее достоверности. Виданное ли дело — в одном из Силикатных озер подводный охотник из Мичуринска Роман Цуприк обнаружил медузу.
Но, проверив, поверили. Оказывается, пресноводных амазонских медуз уже встречали и в реках, и в озёрах средней полосы России.
В первый раз о медузе в водоеме средней полосы сообщалось в 1998 году: рыбаки заметили её в пруду-охладителе нижегородской ГРЭС. Также пресноводных медуз видели в водоёмах Москвы, вблизи Тулы, в реке Дон.
«Роман, если там амазонские медузы, то могут быть и амазонские крокодилы, аккуратней будь». — предостерег капитан немо.
«В реке Воронеж уже появились, причем давно». — сообщил Эксперт.
«Для прикола. На пожрать 5 с плюсом». — так и не поверил коля.
В выходные погода порадует липчан так, как это возможно в октябре. Дождей не будет. Днем столбики термометров, по прогнозам синоптиков, могут подняться до +8 градусов. Ночью по области ожидаются заморозки до -2 градусов.
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