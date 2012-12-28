Победителями соревнования стали липчане Тигран Барсегян и Лев Пикалов. А Савелий Догаев и Дмитрий Жаворонков завоевали по «бронзе».









Тренер Сергей Калгин (второй справа) может по праву гордиться своими воспитанниками









Наш юный медалист с тренером

Команда Липецкой области отлично выступила в Воронеже на межрегиональных соревнованиях по смешанным единоборствам ММА.Соревнования проводились в настоящей восьмиугольной клетке, в них приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. ММА – жесткий вид спорта, но бои проходили не только среди взрослых, но и среди юниоров 18-20 лет, а также в трёх юношеский категориях – 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет.Провести эти крупные соревнования помогли и судьи из Липецка, делегировавшего аж 6 арбитров: Дмитрия Воробцова, Евгения Исаева, Максима Козадаева, Сергея Севастьянова, Александра Чаукина.