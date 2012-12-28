В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
Спорт
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13 минут назад
Липецкие бойцы с детства учатся драться в клетке
Соревнования проводились в настоящей восьмиугольной клетке, в них приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. ММА – жесткий вид спорта, но бои проходили не только среди взрослых, но и среди юниоров 18-20 лет, а также в трёх юношеский категориях – 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет.
Победителями соревнования стали липчане Тигран Барсегян и Лев Пикалов. А Савелий Догаев и Дмитрий Жаворонков завоевали по «бронзе».
Тренер Сергей Калгин (второй справа) может по праву гордиться своими воспитанниками
Наш юный медалист с тренером
Провести эти крупные соревнования помогли и судьи из Липецка, делегировавшего аж 6 арбитров: Дмитрия Воробцова, Евгения Исаева, Максима Козадаева, Сергея Севастьянова, Александра Чаукина.
Липецкие судьи ММА
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