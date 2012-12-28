Спорт
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сегодня, 16:00
Липецкий байдарочник пробился в сборную страны
Ударный год Ярослава Бойко.
Успех нашему земляку принёс старт в байдарке-одиночке на 500 метров. Ярослав держался в группе лидеров и финишировал 3-м. Медаль – это полдела, главное, что Бойко отобрался в сборную России U19 и теперь сможет рассчитывать на участие в международных соревнованиях, а это уже – новые горизонты.
Призёры турнира. Ярослав крайний справа.
Спортсмен и его тренер Денис Касимов.
Одного шага не хватило Бойко, чтобы попасть на пьедестал почёта на дистанции 200 метров, он финишировал 4-м.
В этом году Бойко выиграл первенство России, выполнил норматив мастера спорта, а ещё стал «серебряным» призёром международных соревнований в Минске.
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