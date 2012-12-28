В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
Общество
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55 минут назад
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Купите козу за 1 200 рублей, и будет вам счастье!
Итоги недели: цены.
Дорогая корзина поднялась в цене существеннее — на 259 рублей 28 копеек, в основном из-за лука, цены на который, как нам кажется, берут с потолка.
На Центральном рынке уже предновогоднее настроение. В отделе со сладостями предлагают упаковать их в символы будущего года — козы (или овцы). Цены на пустую «зверюшку» недетские — 1 200 рублей. Рядом предлагают Деда Мороза и Снегурочку, уже наполненных конфетами, за 1 400–1 500 рублей.
Кстати, в прошлом году на Центральном рынке мы не видели упаковок с лошадью, продавцы тогда говорили о «лошадиных» отпускных ценах на такой товар.
На прошлой неделе мы порадовались снижению цен на мандарины, которые стоили дешевле 100 рублей. На этой неделе они, к сожалению, подорожали. Недорого, по 89 рублей 99 копеек, можно купить только хурму.
Наша корзина с дешёвыми продуктами практически не изменилась в цене, но мы обратили внимание на понемногу дорожающие сливочное масло, картофель и лук.
Зато на Центральном рынке порадовали цены на помидоры. Килограмм томатов, которые вот-вот испортятся, нежадные продавцы отдают всего по 50 рублей!
В магазинах мы в последнее время всё чаще замечаем, что ценник с полки не совпадает с ценником на кассе, причём не в пользу покупателя. Причины тут могут быть разные: окончание акций, новая партия, технический сбой или человеческий фактор. Если бдительный покупатель, изучив чек, указывает на это кассиру, тот оформляет возврат. Причём совершенно не удивляется и делает это буднично.
Покупатель вправе вернуть либо деньги за товар, либо разницу в цене. Даже если он уже пришёл домой. Главное — сохранить чек. За несовпадение цен на прилавке и в чеке магазину грозит административный штраф по статье «Обман потребителей»: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей.
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