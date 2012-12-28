В Липецкой области ночью ожидаются заморозки до -2

В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области антициклона с запада осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что в пределах нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 7 градусов мороза.