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Погода в Липецке
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19 минут назад
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки до -2
В ближайшие трое суток с приближением к Липецкой области антициклона с запада осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.
День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 7 градусов мороза.
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