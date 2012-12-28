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Общество
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сегодня, 15:57
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К обеду с теплом в Липецке были 2 700 многоэтажек из 2 886
Глава Липецка Роман Ченцов настраивает подчиненных не уходить с работы, пока отопление не подадут во все дома, где это возможно.
По словам мэра, он настраивает подчиненных не уходить с работы, пока отопление не подадут во все дома, где это возможно. Всего в Липецке 2 886 многоэтажек с центральным отоплением. Роман Ченцов сказал о том, что работники «Квадры» и МУП «Липецктеплосеть» совместно с управляющими компаниями и сотрудниками департамента ЖКХ работают над поставленной в понедельник задачей подать тепло во все дома, где это технически возможно, в течение пяти дней с начала отопительного сезона, который начался в Липецке в минувший понедельник, 14 октября.
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