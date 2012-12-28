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сегодня, 15:57
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К обеду с теплом в Липецке были 2 700 многоэтажек из 2 886

Глава Липецка Роман Ченцов настраивает подчиненных не уходить с работы, пока отопление не подадут во все дома, где это возможно.

Сегодня — последний день подачи тепла в Липецке. К полудню отопление было подано в 2700 многоэтажек. Об этом GOROD48 сообщил глава города Роман Ченцов.

По словам мэра, он настраивает подчиненных не уходить с работы, пока отопление не подадут во все дома, где это возможно. Всего в Липецке 2 886 многоэтажек с центральным отоплением. Роман Ченцов сказал о том, что работники «Квадры» и МУП «Липецктеплосеть» совместно с управляющими компаниями и сотрудниками департамента ЖКХ работают над поставленной в понедельник задачей подать тепло во все дома, где это технически возможно, в течение пяти дней с начала отопительного сезона, который начался в Липецке в минувший понедельник, 14 октября.


отопление
отопительный сезон
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Комментарии (41)

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Андрей
2 минуты назад
улица 9 мкр, 15 нет отопления. УК. Трубки не берёт. Безобразие.
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Светлана
5 минут назад
На Плеханова есть отопление. Спасибо, мэр!
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Татьяна
10 минут назад
вчера дали, через два часа отключили на Советской 68. Вторая неделя без горячей воды и отопления.Позор.
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Гость
11 минут назад
Студеновская , 3 - нет отопления.
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Олег
13 минут назад
Проспект Победы - есть отопление.
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Татьяна
13 минут назад
вчера дали, через два часа отключили на Советской 68. Вторая неделя без горячей воды и отопления.Позор.
Ответить
Липчанка
16 минут назад
Ул Плеханова, дом 3 - отопления нет, стояки ледяные
Ответить
Света
17 минут назад
Проезд осенний 12 Нет отопления !
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Шарапов
19 минут назад
Нет отопления ул. Малые Ключи, 2. Такого ещё не было, замерзнем этой зимой.
Ответить
Гость
19 минут назад
Смешно
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