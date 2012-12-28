На счету вундеркинда 3 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронза».

Поленников победил в главном старте – многоборье, а кроме того завоевал награды в отдельных видах программы. В опорном прыжке и упражнениях на перекладине он тоже получил по «золоту». В состязаниях на кольцах и на коне – «серебряные» награды, а на брусьях – «бронзовую».









Липецкие тренеры Геннадий Гусев и Ольга Пивень могут сполна гордиться таким учеником.









В соревнованиях приняли участие сильнейшие юниоры из России, Белоруссии, Ирана и Узбекистана.









Поленников в центре

18-летний Евгений Поленников из Липецка стал главной «звездой» международных соревнований по спортивной гимнастике в Подмосковье на Кубок Шанхайской организации сотрудничества. Липчанин принёс сборной России сразу 6 медалей.