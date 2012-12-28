Спорт
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43 минуты назад
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Липецкий гимнаст принёс России 6 медалей в международном турнире
На счету вундеркинда 3 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронза».
Поленников победил в главном старте – многоборье, а кроме того завоевал награды в отдельных видах программы. В опорном прыжке и упражнениях на перекладине он тоже получил по «золоту». В состязаниях на кольцах и на коне – «серебряные» награды, а на брусьях – «бронзовую».
Липецкие тренеры Геннадий Гусев и Ольга Пивень могут сполна гордиться таким учеником.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие юниоры из России, Белоруссии, Ирана и Узбекистана.
Поленников в центре
Фото Федерации гимнастики России
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