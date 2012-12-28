Спорт
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сегодня, 14:41
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85-летняя липчанка установила три рекорда России по плаванию
Умопомрачительные результаты пенсионерки, о которых молодое поколение не может и мечтать.
При этом результаты самой «ветеранистой» спортсменки нашей команды Маргариты Кун стоят особняком. 85-летняя неувядающая пловчиха завоевала три «золотые» медали, и при этом установила три рекорда страны среди спортсменов 85–89 лет.
Кун плавает на спине: на дистанции 50 метров его победный и рекордный результат составил 1 минуту, 4,81 секунды; на 100-метровке – 2:24,63; на дистанции 200 метров – 5.09,78. В таком возрасте просто выйти на старт – уже достижение, но Маргарита Михайловна ещё и переписала историю.
Успешно выступили и дочь рекордсменки Инна Кун, взявшая две «бронзы» в группе 50-54 года тоже в плавании на спине: на дистанции 100 метров – 1:23,39 и 200 метров – 2.57,31.
Четыре «золота» завоевала Оксана Леликова: на дистанциях 100 метров – 1:25,18 и 200 метров брассом 3:07,79, а также 100 метров – 1:25,28 и 200 метров комплексным плаванием – 3:07,08.
Среди мужчин Владимир Осипов в группе 55-59 лет добыл награды всех достоинств. На 200-метровке баттерфляем он был сильнейшим – 3:07,40, а на дистанции 100 метров показал второй результат – 1:21,47. На дистанции 800 метров вольным стилем он финишировал третьим – 12:20,65.
Сергей Молодин взял две «серебра» в группе 65-69 лет: на дистанции 100 метров брассом ¬ 1:19,04 и 100 метров комплексом – 1:12,40.
Самый молодой липецкий участник соревнования Сергей Хурсанов в группе 30-34 года не знал себе равных на дистанции 800 метров вольным стилем – 8.58,28.
Ранее мы писали, что в чемпионате России в 25-метровом бассейне в Санкт-Петербурге ведущие пловцы Липецкой области ни разу не сумели войти даже в «десятку» сильнейших, а на некоторых дистанциях занимали итоговые места за пределами первой сотни.
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