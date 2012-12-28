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44 минуты назад
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Подводный охотник заметил в Силикатных озёрах медузу

И даже снял её на видео.

5 октября подводный охотник из Мичуринска Роман Цуприк в одном из Силикатных озёр Липецка на глубине 3-5 метров заметил медузу.

— Это точно она. Ни полиэтиленовый пакет, ни что-либо другое, похожее на медузу, так не плавает. Маловато снял, конечно. На море насмотрелся на разных красивых медуз красивых. Поэтому сразу, плавая на Силикатных озёрах, как-то и не подумал заострить на этом внимание. Уже потом осознал и удивился, сопоставив картинку с тем, что я находился в пресной воде. Предположительно, это пресноводная амазонская медуза вида Craspedacusta sowerbii. Но это не точно.

Роман Цуприк увлекается подводной охотой около пяти лет. Он живёт в Мичуринске. На Силикатных озёрах нырял около пяти раз — обычно исследует подводный мир в реках поближе к Мичуринску. Медузу в наших местах он встретил впервые.

Автор видео даже поделился с GOROD48 более длительной по времени нарезкой с той подводной охоты.



— Сразу предупреждаю: ни одного выстрела сделано не было. Всего охота длилась около трёх часов, из них под водой я провёл 50-60 минут. Компьютер символично насчитал 48 нырков!

GOROD48 показал видео с медузой на Силикатных озёрах заместителю директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимиру Сарычеву. Он очень удивился — о медузах в наших водоёмах Владимир Сарычев ещё никогда не слышал и даже попросил совета у друзей-гидробиологов. А те вот не сильно удивились и посоветовали просто погуглить тему. Оказывается, действительно, существуют пресноводные медузы и любители фридайвинга время от времени о них сообщают.

Пресноводных амазонских медуз встречали и в реках, и в озёрах средней полосе России. Одна из вероятных причин — глобальное потепление. Первое сообщение о медузе в водоемах средней полосы относится к 1998 году: рыбаки заметили её в пруду-охладителе нижегородской ГРЭС. Также пресноводных медуз видели в водоёмах Москвы, вблизи Тулы, в реке Дон. За пределами России этот вид обнаружен почти во всех странах Европы, в Индии, Китае и Японии, в Австралии, Северной и Южной Америке.
медуза
Силикатные озёра
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Лиза
7 минут назад
Там и пираньи могут появиться!
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капитан немо
16 минут назад
роман если там амазонские медузы то могут быть и амазонские крокодилы аккуратней будь
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