А несколько улиц начнут новую неделю без света.

23 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Кривенкова, 7, улица Катукова, 30 – без холодной воды временно останутся жители пяти улиц 24 микрорайона, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 28, 30, 30а, 34 по улице Стаханова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по улице Крайней, № 66 по улице Советской, №№ 2, 3, по улице Лесной, № 1 по улице Ангарской, №№ 7б, 9 по улице Базарной, № 2б по улице Детской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в переулке Сырском, №№ 561, 568, 572 в садоводчестве «Речное», обесточат улицу Баумана.