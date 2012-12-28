Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки

Сегодня, 16 октября, под Липецком погиб водитель «Опеля», суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка, несмотря на то, что тот находится в больнице, и для Нижнего парка заказывают аттракционы на 130 миллионов рублей.