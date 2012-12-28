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32 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: таран на трассе, арест подозреваемого в убийстве подростка и американские горки

Сегодня, 16 октября, под Липецком погиб водитель «Опеля», суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка, несмотря на то, что тот находится в больнице, и для Нижнего парка заказывают аттракционы на 130 миллионов рублей.

Утром в районе лебедянского виадука под Липецком автомобиль «Соллерс» врезался в стоящий «Опель». Водитель «Опеля» погиб, а его машину смяло так сильно, что тело погибшего спасателям пришлось доставать с помощью специальных инструментов.  Водитель «Соллерса» не пострадал.

«Пешеходы, понятное дело, глухие, слепые, тупые, в капюшоне, наушниках с телефоном. Каждый день новости про водителей! Это как так нужно лететь? И кем надо быть, чтобы так ехать?» — написал Пешеход.

«Убил человека…Теперь ему вечно с этим жить», — добавил Критик.

Накануне на улице Терешковой 36-летний водитель «Шкоды» сбил 13-летнего подростка. Мальчика госпитализировали.

А полиция проверяет обстоятельства того, как пьяный велосипедист сбил школьника на стадионе.

Подозреваемого в убийстве подростка Андрея Кресникова суд арестовал на два месяца — это стандартный срок на время расследования. Как только Кресникова выпишут из больницы, он отправится в СИЗО.

Между тем сокольцы опасаются некого мужчины, который ище родственников и друзей погибшего парня. Информация об этом быстро распространяется в местных пабликах. В полиции уже получили заявление от обеспокоенных граждан.

Напомним, 41-летнего Андрея Кресникова подозревают в убийстве 15-летнего подростка на улице Ушинского.

В Нижнем парке к следующему лету могут появиться девять аттракционов в числе которых — «Семейные американские горки». МАУК «Городские пространства Липецка» объявило соответствующий аукцион. Цена лота 130 миллионов рублей.

Еще в августе мэр Липецка Роман Ченцов рассказывал GOROD48 о том, что мечтает вернуть аттракционы в Нижний парк. Роман Ченцов также собирался убрать из парка арт-центр из морских контейнеров и оборудовать на его месте детскую площадку, но это дело застопорилось.

Тема с аттракционами зацепила наших читателей, они оставили около полусотни прямо противоположных комментариев.

«Отстаньте от красивого парка!» — написала Катюша.

«Одного не понимаю, люди постоянно чем-то недовольны. Ченцов хочет вернуть парк — каким он был до этого, ибо он стал похож на парк для пенсионеров. Что опять не так?» — возмутилась Льдинка.

«А мне нравился парк без аттракционов. Можно было спокойно в центре парка с детьми гулять! А с аттракционами будет как в парке Победы — визги, крики, маргиналы с пивасом, разборки яжмамок и яжпапок. Того и гляди толкнут, докопаются, а то и сумку обчистят. Неприятно», — ответила ей Вика.

«Зачем на прежнем месте-то? Это будет трындец, будет все в кучу налеплено на маленьком пространстве. Уваркина хотела аттракционы за взлеткой разместить, там и размещайте», — предложил Гость.

«Перед тем как объявлять «аукцион-аттракцион», наверное, утвержден план расстановки всех каруселей в Нижнем парке. Посещаемость парка рассчитана, парковочные места запланированы, а то всё лето была возможность парковаться там, где запрещено, в кустах и друг на друге. А рядом будет возвышаться «яйцо Фаберже» — высотка «не для всех». Грусть и печаль», — заметил Бумеранг.

Погода как будто застыла. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке небольшие дожди, и  от +6 до +8 градусов. А в 1993 году 17 октября в городе был аж +21 градус, зато в 1976 году уже 9 градусов мороза.

Для тех, кто еще, может быть, не знает. Со вчерашнего вечера  перекрыта половина моста на Плехановском спуске. Перекрытую часть моста разберут и построят заново, потом возьмутся за вторую половину. Работы стоимостью 191 106 750 рублей должны быть сделаны Уваровской ПМК до 1 ноября 2025 года.
вечЁрка
ДТП
арест
аттракционы
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31 минуту назад
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