Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Общество
С 22 мая в Липецкой области ищут 42-летнего отца и 18-летнего сына
Происшествия
С 1 июня проезд в Липецке подорожает на четыре рубля
Общество
Следком опубликовал видео с места обнаружения тела Алексея Крапивина
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Общество
Велосипедист погиб под колесами «ВАЗа»
Происшествия
39-летняя липчанка выпала с третьего этажа
Происшествия
Александр Бастрыкин требует разобраться в смерти пассажирки поезда Волгоград – Москва
Происшествия
Над областью ночью перехвачены БПЛА
Происшествия
«Давала ему как человеку, а не как начальнику»
Происшествия
Читать все
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Общество
Липецкая область — на 59 месте в стране по экономической привлекательности
Общество
Следком опубликовал видео с места обнаружения тела Алексея Крапивина
Происшествия
За пьяное смертельное ДТП — шесть лет колонии-поселения
Происшествия
За выходные жители Липецкой области отдали мошенникам 13 миллионов
Происшествия
Бывшего врио директора строительной компании отправили на два года в колонию за мошенничество
Происшествия
Выпавшая с третьего этажа 39-летняя липчанка — в реанимации на ИВЛ
Происшествия
Артем Крапивин задержан: его допрашивают
Происшествия
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Почти 1,2 миллиона монет вернули в оборот жители Липецкой области
Общество
Читать все
Погода в Липецке
424
сегодня, 17:21
1

В Липецкой области станет прохладнее

Дожди продолжатся, температура опустится ниже нормы.

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области продолжит влиять североатлантический циклон. При прохождении его атмосферных фронтов пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами и порывами ветра до 18 м/сек. 

Среднесуточные температуры составят 10-13 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 15-18 м/сек. Ночью — от +7 до +12 градусов, днем – от +14 до +19. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, днем — от +16 до +18.

День 26 мая стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 1 градус тепла. 
похолодание
0
2
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
О. Генри
4 минуты назад
Отличные новости... Хоть бы всё лето такое было.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить