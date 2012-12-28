В Липецкой области станет прохладнее

Дожди продолжатся, температура опустится ниже нормы.



В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области продолжит влиять североатлантический циклон. При прохождении его атмосферных фронтов пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами и порывами ветра до 18 м/сек.Среднесуточные температуры составят 10-13 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 15-18 м/сек. Ночью — от +7 до +12 градусов, днем – от +14 до +19.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, днем — от +16 до +18.День 26 мая стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 1 градус тепла.