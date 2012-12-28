Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Бывшего врио директора строительной компании отправили на два года в колонию за мошенничество
Липецкая вечЁрка: триллер в лесу, повышение цен на проезд, и как пройдет ЕГЭ при объявлении воздушной тревоги
Общество
674
сегодня, 20:26
1
Липецкая вечЁрка: триллер в лесу, повышение цен на проезд, и как пройдет ЕГЭ при объявлении воздушной тревоги
Сегодня, 25 мая, в лесу нашли тело липчанина, который три дня назад пропал вместе с сыном, стало известно о том, что с 1 июня вырастут цены на проезд и региональный оперштаб рассказал, что делать участникам ЕГЭ, если во время экзамена объявят красный уровень опасности.
Старший Крапивин часто подвозил вместе с сыном его друга из Липецка домой в село Спешнево-Ивановское Данковского округа.
Алексей Крапивин и его сын пропали вечером 22 мая, когда отправились домой из Липецка, их объявили в розыск.
И это, к сожалению, сегодня была не единственная трагическая новость.
35-летнего жителя Липецкой области задержали по подозрению в убийстве 54-летней женщины и покушении на жизнь ее 8-ми и 11-летних внуков в поселке Ханино Суворовского района Тульской области.
Накануне вечером в Елецком округе на дороге Ключ Жизни 19-летний водитель «ВАЗ-2110» сбил 30-летнего велосипедиста, который от полученных травм умер на месте аварии.
Чуть позже в этот же день 39-летняя липчанка выпала с третьего этажа дома на улице Западной. С травмами ее отвезли в БСМП.
С 1 июня на четыре рубля дорожает проезд в общественном транспорте Липецка. Теперь проезд по карте будет стоить 35 рублей, за наличные — 40 рублей.
Год назад проезд повышали только на 2 рубля.
Новость ожидаемо набрала больше сотни комментариев.
«Будем ходить пешком!» — заявила Наталья.
«Читаю и удивляюсь. Бедные перевозчики работают себе в убыток, последнее отдают на благо жителей города. Смешно. Прям альтруисты. Никто себе в убыток работать не будет. Хватит народ обманывать», — написал житель.
«Вот вам и годовая инфляция в 5-6% по Росстату! Повышение на 4 рубля — это уже 12,9%, и это только проезд на транспорте. Впереди еще индексация услуг ЖКХ и т. д.», — подсчитал Читатель.
«А за +4 рубля с каждого пассажира автобусы поедут с кондиционерами с 1 июня и, или люди должны в обмороки продолжать падать от духоты?» — уточнила Липа.
«На 4 рубля это еще приемлемо. Если посмотреть на вещи реально, то повышение проезда можно обосновать. Главное, чтобы качество услуг соответствовало», — уверен Эксперт.
«Все логично. Бензин и дизель уже под 80 рублей за литр. Запчасти подорожали. Так что не нойте. Кому дорого ходите пешком. И для здоровья полезно!» — добавил Житель города.
«Почему нельзя ввести проездные для студентов и школьников? В день приходится по несколько раз ездить в колледж и обратно, такое расписание. На стипендию в 1 300 особо не наездишься. Это расходы родителей. Администрация, думайте и об этом, прежде чем сразу давать добро!» — попросила Ната.
Областной оперативный штаб утвердил порядок действий на ЕГЭ и ОГЭ, в случае введения красного уровня опасности.
Если коротко, то на время ЧП экзамен прерывается и даже может быть перенесен, если опасность затянется надолго. Подробнее можно посмотреть в карточках.
Расписание экзаменов можно посмотреть здесь.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +16 до +18 градусов. Возможны кратковременные дожди, так что не забудьте зонт.
И обратите внимание, 26 мая в связи с проведением последнего звонка, в Липецке будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Он распространяется только на предприятия торговли.
2
0
1
0
0
Комментарии (1)