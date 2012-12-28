Общество
сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: триллер в лесу, повышение цен на проезд, и как пройдет ЕГЭ при объявлении воздушной тревоги

Сегодня, 25 мая, в лесу нашли тело липчанина, который три дня назад пропал вместе с сыном, стало известно о том, что с 1 июня вырастут цены на проезд и региональный оперштаб рассказал, что делать участникам ЕГЭ, если во время экзамена объявят красный уровень опасности.

Сегодня утром в лесу Лебедянского округа рядом с синим «Дэу Матизом» нашли тело его владельца — 42-летнего Алексея Крапивина. Его убили. А в пять часов вечера стало известно, что найден сын Алексея 18-летний Артём. Вместе с другом-односельчанином и одновременно соучеником по медколледжу его доставили в СК. Следствие проверяет версию о том, что парни убили Алексея. 

Старший Крапивин часто подвозил вместе с сыном его друга из Липецка домой в село Спешнево-Ивановское Данковского округа. 

Алексей Крапивин и его сын пропали вечером 22 мая,  когда отправились домой из Липецка,  их объявили в розыск

И это, к сожалению, сегодня была не единственная трагическая новость.

35-летнего жителя Липецкой области задержали по подозрению в убийстве 54-летней женщины и покушении на жизнь ее 8-ми и 11-летних внуков в поселке Ханино Суворовского района Тульской области.

Накануне вечером в Елецком округе на дороге Ключ Жизни 19-летний водитель  «ВАЗ-2110» сбил 30-летнего велосипедиста, который от полученных травм умер на месте аварии.

Чуть позже в этот же день 39-летняя липчанка выпала с третьего этажа дома на улице Западной. С травмами ее отвезли в БСМП.
 
С 1 июня на четыре рубля дорожает проезд в общественном транспорте Липецка. Теперь проезд по карте будет стоить 35 рублей, за наличные — 40 рублей.

Год назад проезд повышали только на 2 рубля.

Новость ожидаемо набрала больше сотни комментариев.

«Будем ходить пешком!» — заявила Наталья.

«Читаю и удивляюсь. Бедные перевозчики работают себе в убыток, последнее отдают на благо жителей города. Смешно. Прям альтруисты. Никто себе в убыток работать не будет. Хватит народ обманывать», — написал житель.

«Вот вам и годовая инфляция в 5-6% по Росстату! Повышение на 4 рубля — это уже 12,9%, и это только проезд на транспорте. Впереди еще индексация услуг ЖКХ и т. д.», — подсчитал Читатель.

«А за +4 рубля с каждого пассажира автобусы поедут с кондиционерами с 1 июня и, или люди должны в обмороки продолжать падать от духоты?» — уточнила Липа.

«На 4 рубля это еще приемлемо. Если посмотреть на вещи реально, то повышение проезда можно обосновать. Главное, чтобы качество услуг соответствовало», — уверен Эксперт.

«Все логично. Бензин и дизель уже под 80 рублей за литр. Запчасти подорожали. Так что не нойте. Кому дорого ходите пешком. И для здоровья полезно!» — добавил Житель города.

«Почему нельзя ввести проездные для студентов и школьников? В день приходится по несколько раз ездить в колледж и обратно, такое расписание. На стипендию в 1 300 особо не наездишься. Это расходы родителей. Администрация, думайте и об этом, прежде чем сразу давать добро!» — попросила Ната.

Областной оперативный штаб утвердил порядок действий на ЕГЭ и ОГЭ, в случае введения красного уровня опасности.

Если коротко, то на время ЧП экзамен прерывается и даже может быть перенесен, если опасность затянется надолго. Подробнее можно посмотреть в карточках.







Расписание экзаменов можно посмотреть здесь. 

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,  от +16 до +18 градусов. Возможны кратковременные дожди, так что не забудьте зонт.

И обратите внимание, 26 мая в связи с проведением последнего звонка, в Липецке будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Он распространяется только на предприятия торговли.
Комментарии (1)

Тыква
сегодня, 20:43
Жесть, а не новости сегодня. И триллер в лесу; и фильм Торрентино с участием детей; и драма в поезде; и сводка по ДТП, как обычно, повергает в ужас ( две смерти на двухколёсном транспорте, и уже под десяток сбитых детей)... Жесть...
