Почти 1,2 миллиона монет вернули в оборот жители Липецкой области

Подведены итоги Всероссийской акции «Монетная неделя».

В ходе Всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила в апреле, липчане обменяли на купюры и внесли на свои счета 1,2 миллиона монет на общую сумму 4,2 миллиона рублей. Это на 800 тысяч рублей больше, чем в осеннюю акцию. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.«Мелочь обменивали не только в 33 банковских офисах, но и 355 магазинах. Основная доля сданных монет (79%) пришлась на рубли разных номиналов, остальные 21% — это копейки. Чаще всего липчане приносили металлические деньги номиналом 1 рубль, реже — 25 рублей», — рассказали в липецком отделении Банка России.По итогам весенней акции жители страны вернули в оборот около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей.