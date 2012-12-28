На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на сетях 26 мая станут причиной отключения холодной воды на 11 улицах — работы будут проводиться по четырем адресам: улица Меркулова, 11а, улица Игнатьева, 36, Боевой проезд, улица Пролетарская, 66 (Сырское), сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 7/1, 11а по улице Меркулова, №№ 6, 10 по Сиреневому проезду, №№ 1/17, 1/196, 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 27, 27а, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 163, 161 в Военном городке, №№ 23, 81, 186 по улице Липецк-2, №№ 31, 31а/1, 31а/2, 33, стр. 33в, 37, 37/1, 37а/515 по улице Терешковой, №№ 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 36 по улице Игнатьева, №№ 5, 5а, 19, 23, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23б, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 25 стр. 3, вл. 25, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34б, 34в, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, в частном секторе улиц Ботанической, Пролетарской, Калинина.Подвоз воды будет организован к дому № 4 по улице Агрономической и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по Воронежскому шоссе, № 1 по улице Медицинской, № 49 по улице Минской, №№ 66, 68а, 70 по улице Рябиновой, №№ 97, 104а по улице Ударников, обесточат улицу Городовикова, район Сырского Рудника.