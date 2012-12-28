Бывшего врио директора строительной компании отправили на два года в колонию за мошенничество

Он присвоил деньги компании и построил за ее счет квартиру. Ущерб превысил 3,7 миллиона рублей.

Бывшего врио генерального директора ООО «СУ-11 «Липецкстрой-Л» Александра Зубкова приговорили к двум годам колонии общего режима за мошенничество. С использованием служебного положения он похитил более 3,7 миллиона рублей. Обвинение поддерживала прокуратура Советского района Липецка.«Теперь уже бывший гендиректор строительной фирмы изготовил и подписал от имени организации фиктивный договор строительного подряда на выполнение работ по благоустройству многоквартирного дома, перевел 2,2 миллиона рублей на счет подрядчика, который фактически эти работы не осуществлял и передал поступившие деньги подсудимому. Также мужчина изготовил фиктивный договор, на основании которого подрядчик якобы уступил право требования к СУ-11 задолженности по договору подряда в размере 1,5 миллиона рублей, после чего изготовил договор участия в долевом строительстве между СУ-11 и своей супругой, предметом которого являлось обязательство застройщика построить и передать ей квартиру стоимостью 1,5 миллиона рублей, которую та впоследствии продала», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.