Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Бывшего врио директора строительной компании отправили на два года в колонию за мошенничество
Происшествия
728
сегодня, 17:06
3
Бывшего врио директора строительной компании отправили на два года в колонию за мошенничество
Он присвоил деньги компании и построил за ее счет квартиру. Ущерб превысил 3,7 миллиона рублей.
«Теперь уже бывший гендиректор строительной фирмы изготовил и подписал от имени организации фиктивный договор строительного подряда на выполнение работ по благоустройству многоквартирного дома, перевел 2,2 миллиона рублей на счет подрядчика, который фактически эти работы не осуществлял и передал поступившие деньги подсудимому. Также мужчина изготовил фиктивный договор, на основании которого подрядчик якобы уступил право требования к СУ-11 задолженности по договору подряда в размере 1,5 миллиона рублей, после чего изготовил договор участия в долевом строительстве между СУ-11 и своей супругой, предметом которого являлось обязательство застройщика построить и передать ей квартиру стоимостью 1,5 миллиона рублей, которую та впоследствии продала», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
0
0
0
5
4
Комментарии (3)