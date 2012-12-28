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Происшествия
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42 минуты назад
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Полиция: внедорожник на окружной врезался в стоящий автомобиль
Названы предварительные обстоятельства смертельного ДТП на окружной трассе.
— От полученных травм водитель «Опеля» скончался на месте ДТП, водитель «Соллерса» не пострадал, — дополнили в полиции.
По словам очевидцев, от сильного удара «Опель» смяло настолько, что тело водителя спасателям пришлось вырезать с помощью специнструментов.
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