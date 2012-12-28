Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Как вы относитесь к идее налога на бездетность?
ПозиTиV
Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
На Заводской площади перевернулся автомобиль
Происшествия
Единственный в Липецкой области утилизатор шин не имеет средств на их переработку
Общество
«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»
Общество
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
Началось рассмотрение дела о жестоком новогоднем убийстве многодетной матери в Ссёлках
Происшествия
Жильцы добились демонтажа станции оператора связи с крыши дома на улице Бунина
Общество
В Липецке автобусам предоставят выделенные полосы
Общество
На 17 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Восьмилетнего мальчика сбил пьяный велосипедист на школьной площадке
Происшествия
Для Нижнего парка закупают американские горки
Общество
Полиция: внедорожник на окружной врезался в стоящий автомобиль
Происшествия
В Липецкой области арестовали наркокурьера из Югры, у которого нашли два килограмма наркотиков
Происшествия
Водитель «Опеля» погиб в столкновении с внедорожником под Липецком
Происшествия
Помогавший пенсионерке с переездом подросток обокрал её на 32 000 рублей
Общество
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Общество
Пропала собака: хозяйка пыталась вернуть её через суд, но безуспешно
Общество
13-летний мальчик попал под автомобиль на улице Терешковой
Происшествия
Трактор и надворная постройка горели в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
1069
42 минуты назад
7

Полиция: внедорожник на окружной врезался в стоящий автомобиль

Названы предварительные обстоятельства смертельного ДТП на окружной трассе.

Утром 16 октября на 290-м километре трассы «Р-119» под Липецком 25-летний водитель на автомобиле «Соллерс» врезался в припаркованный автомобиль «Опель», когда там находился 41-летний водитель, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

— От полученных травм водитель «Опеля» скончался на месте ДТП, водитель «Соллерса» не пострадал, — дополнили в полиции.

По словам очевидцев, от сильного удара «Опель» смяло настолько,  что тело водителя спасателям пришлось вырезать с помощью специнструментов.
ДТП
внедорожник
0
2
0
0
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Василий
13 минут назад
Жалко убиенного,но аварийку и знак выставлять нужно вдруг поможет от этих
Ответить
Надя
27 минут назад
Ужас!!! От водятлов никуда не скрыться!!!
Ответить
Критик
27 минут назад
Убил человека....Теперь ему вечно с этим жить.
Ответить
Джон Ленин
28 минут назад
Клара Опель, чë за бред?
Ответить
Пешеход
30 минут назад
Пешеходы, понятное дело, глухие, слепые, тупые, в капюшоне, наушниках с телефоном. Каждый день новости про водителей! Это как так нужно лететь? И кем надо быть, чтобы так ехать?
Ответить
Очень жаль
31 минуту назад
что не пострадал. Значит, будет убивать и дальше
Ответить
Нет слов
32 минуты назад
Человек просто стоял! И какой - то отморозок лишил его жизни! Страшно
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru