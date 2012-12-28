Артем Крапивин задержан: его допрашивают

Допрашивают также друга парня.

По подозрению в убийстве Алексея Крапивина задержан его 18-летний сын Артём. Также задержан близкий друг Артёма — его однокашник по медколледжу и односельчанин. По словам нашего источника, Артём Крапивин закрытый человек, и единственный, с кем он общался, как раз его друг-односельчанин.Алексей Крапивин часто подвозил вместе с сыном из Липецка домой и его друга. Волонтеры с ним связывались во время поиска. Но парень сказал, что ему поставили пары на субботу и он в этот раз с Крапивиными не поехал.Напомним, ранее было обнародовано оперативное видео из лесного массива в Лебедянском округе, где сегодня утром был найден автомобиль «Дэу Матиз» и обнаружено тело пропавшего 22 мая Алексея Крапивина с признаками насильственной смерти. На пассажирском сиденье автомобиля и «торпедо» видны следы крови.По факту исчезновения 42-летнего Алексея Крапивина и его 18-летнего сына Артёма Крапивина — жителей села Спешнево-Ивановское Данковского округа было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Известно, что отец поехал за сыном из села в Липецк, забрал его из колледжа и потом оба пропали.