13-летний мальчик попал под автомобиль на улице Терешковой

За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.



15 октября в Липецке на улице Терешковой 36-летний водитель «Шкоды» сбил 13-летнего подростка. Мальчика госпитализировали.В Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – Данков 47-летний водитель «Шевроле-Нивы» не справился с управлением, и машина перевернулась. Водитель и его 34-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу.В Добринском районе на дороге Грязи – Добринка 47-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщина госпитализирована.