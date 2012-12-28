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сегодня, 10:09

13-летний мальчик попал под автомобиль на улице Терешковой

За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.

15 октября в Липецке на улице Терешковой 36-летний водитель «Шкоды» сбил 13-летнего подростка. Мальчика госпитализировали.

В Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – Данков 47-летний водитель «Шевроле-Нивы» не справился с управлением, и машина перевернулась. Водитель и его 34-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу.

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В Добринском районе на дороге Грязи – Добринка 47-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщина госпитализирована.

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