Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
В Липецкой области арестовали наркокурьера из Югры, у которого нашли два килограмма наркотиков
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Происшествия
964
сегодня, 10:09
13-летний мальчик попал под автомобиль на улице Терешковой
За сутки на дорогах области получили травмы шесть человек.
В Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – Данков 47-летний водитель «Шевроле-Нивы» не справился с управлением, и машина перевернулась. Водитель и его 34-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу.
В Добринском районе на дороге Грязи – Добринка 47-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщина госпитализирована.
0
3
0
0
1
Комментарии