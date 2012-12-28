Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
Происшествия
4551
сегодня, 16:50
3
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Правоохранители советуют при любых угрозах звонить в полицию.
«Сокол, берегите детей. Я только что заявление в полицию написала на Соколе .
Алкаши или наркоманы, друзья убийцы 15 летнего мальчика ходят по близлежащим домам и ищут или семью убитого или детей от 14-17 лет. Я вызвала опергруппу и написала заявление. У нас детей так всех поубивают. Будьте бдительны… Парень ходит худощавый. Лет 30-35. Рост 170 примерно. Под наркотическим или алкогольным опьянением».
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в полиции зарегистрировано обращение с подобным содержанием.
— Женщина заявила, что неизвестный ей мужчина уточнял информацию, связанную с убийством подростка, — рассказали в УМВД. — Других заявлений такого характера не поступало.
В полиции отметили, что в эти дни «уточняли информацию» относительно убийства на Соколе как оперативные сотрудники, так и журналисты.
— Если граждане чувствуют, что их жизни и здоровью, безопасности что-то угрожает, необходимо обратиться в полицию по телефонам 102, 112 или 369160, или на номер любого отдела МВД, — добавили в пресс-службе.
1
2
8
1
5
Комментарии (3)