«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти

Правоохранители советуют при любых угрозах звонить в полицию.

В соцсетях распространяется сообщение жительницы Сокола, которая пишет, что некий мужчина интересуется родственниками 15-летнего подростка убитого 13 октября:«Сокол, берегите детей. Я только что заявление в полицию написала на Соколе .Алкаши или наркоманы, друзья убийцы 15 летнего мальчика ходят по близлежащим домам и ищут или семью убитого или детей от 14-17 лет. Я вызвала опергруппу и написала заявление. У нас детей так всех поубивают. Будьте бдительны… Парень ходит худощавый. Лет 30-35. Рост 170 примерно. Под наркотическим или алкогольным опьянением».В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в полиции зарегистрировано обращение с подобным содержанием.— Женщина заявила, что неизвестный ей мужчина уточнял информацию, связанную с убийством подростка, — рассказали в УМВД. — Других заявлений такого характера не поступало.В полиции отметили, что в эти дни «уточняли информацию» относительно убийства на Соколе как оперативные сотрудники, так и журналисты.— Если граждане чувствуют, что их жизни и здоровью, безопасности что-то угрожает, необходимо обратиться в полицию по телефонам 102, 112 или 369160, или на номер любого отдела МВД, — добавили в пресс-службе.