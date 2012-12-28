Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
Полиция: внедорожник на окружной врезался в стоящий автомобиль
Происшествия
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Общество
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
На 17 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
Происшествия
Водитель «Опеля» погиб в столкновении с внедорожником под Липецком
Происшествия
Суд арестовал Андрея Кресникова: после лечения он отправится в СИЗО.
Происшествия
Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
Общество
Читать все
Когда в Липецке появится пересадочный тариф?
Общество
На отправке в армию новобранцев агитировали подписать контракт с Липецким авиацентром
Общество
Грязинец «заминировал» МФЦ и угрожал отрезать голову знакомой
Происшествия
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого
Происшествия
54-летняя липчанка сменила тарифный план за 175 тысяч рублей
Происшествия
Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшие дожди, туман и до +10
Погода в Липецке
Около 4 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
4551
сегодня, 16:50
3

«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти

Правоохранители советуют при любых угрозах звонить в полицию.

В соцсетях распространяется сообщение жительницы Сокола, которая пишет, что некий мужчина интересуется родственниками 15-летнего подростка убитого 13 октября:

«Сокол, берегите детей. Я только что заявление в полицию написала на Соколе .
Алкаши или наркоманы, друзья убийцы 15 летнего мальчика ходят по близлежащим домам и ищут или семью убитого или детей от 14-17 лет. Я вызвала опергруппу и написала заявление. У нас детей так всех поубивают. Будьте бдительны… Парень ходит худощавый. Лет 30-35. Рост 170 примерно. Под наркотическим или алкогольным опьянением».

g8kxwMec70Q.jpg

В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в полиции зарегистрировано обращение с подобным содержанием.

— Женщина заявила, что неизвестный ей мужчина уточнял информацию, связанную с убийством подростка, — рассказали в УМВД. — Других заявлений такого характера не поступало.

В полиции отметили, что в эти дни «уточняли информацию» относительно убийства на Соколе как оперативные сотрудники, так и журналисты.

— Если граждане чувствуют, что их жизни и здоровью, безопасности что-то угрожает, необходимо обратиться в полицию по телефонам 102, 112 или 369160, или на номер любого отдела МВД, — добавили в пресс-службе.
убийство
1
2
8
1
5

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Интерпол
35 минут назад
это ходит крест младший, возраст совпадает, только ростом он повыше будет креста старшего
Ответить
Гость
54 минуты назад
Сокол вообще наверно самый криминальный район!А вот полиция там(я пол-жизни там прожила) ничего не делают!
Ответить
Гость
23 минуты назад
Полиции это удобно! Кто платит, то свой!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru