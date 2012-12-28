Восьмилетнего мальчика сбил пьяный велосипедист на школьной площадке

Как только у полиции появятся данные о состоянии здоровья ребенка, мужчине предъявят обвинение.

Как уже писал GOROD48, в субботу в реанимацию областной детской больницы попал 8-летний мальчик, сбитый велосипедистом. Как выяснилось, его на школьном стадионе снес пьяный 40-летний мужчина.— По данному идет проверка, организованная в отделе полиции №6 УМВД РФ по Липецку. Процессуальное решение в отношении виновника наезда будет принято позже, после того, как в распоряжении следствия появятся данные о состоянии здоровья ребенка из медицинского учреждения, где его лечат, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления МВД.