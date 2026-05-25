Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Происшествия
1016
44 минуты назад
5
«Давала ему как человеку, а не как начальнику»
В процессе по делу бывшего начальника станции «Казинка» Максима Карлова, обобравшего подчиненных более 22,3 миллиона рублей, начался опрос потерпевших.
подсудимый не хотел попадать в кадр
Вот история, которую рассказала суду работница «Казинки» Людмила Романенко. По просьбе Карлова она дважды брала кредиты на свое имя. Вернее, начальник с ее согласия и с ее телефона оформлял займы в банках. Первый — на 700 тысяч рублей (на пять лет с выплатой 17 тысяч в месяц), второй — на 600 тысяч с 20-тысячным ежемесячным платежом. По первому кредиту Карлов выплатил Людмиле 350 тысяч, по второму — ни копейки:
— Никаких расписок на эти суммы я с Карлова не брала, так как к нему у меня было большое уважение и полное доверие. Думала, я одна такая, что он также мне доверял, раз поделился со мной тяжелыми жизненными обстоятельствами, которые у него сложились.
В сентябре 2025 года Романенко узнала, что с протянутой рукой Карлов обошел всех ее коллег и даже тех, кто уже вышел на пенсию. Женщина попыталась понять, что происходит, но Карлов вдруг уволился, а в переписке в мессенджере сообщил ей, что будет пытаться погасить долги.
— Он мне в последний раз перевел 50 рублей в феврале этого года, — ответила Романенко на вопрос Жанны Востриковой, адвоката Карлова. – Он остался мне должен 1 550 000 рублей.
На Людмилу Холошевскую, коллегу Романенко, Карлов также оформил два кредита. Первый — в декабре 2022 года на миллион, второй — в сентябре 2023-го — на 100 тысяч. «Он хотел оформить заем на 400 тысяч, но банк одобрил только на 100 тысяч». После этого начальник предложил Людмиле оформить с ее телефона еще и автокредит, но та отказалась.
— На сумму второго кредита я расписку с него не брала, ведь он исправно платил по первому. А мы привыкли ему доверять. Но в августе 2024 года выплаты прекратились. Он сказал мне по телефону, что денег у него нет и что он ничем мне помочь не может. В сентябре 2024 года я обратилась со своими коллегами в полицию с заявлением о мошенничестве. Потом мне пришлось начать процедуру банкротства, ведь по первому кредиту Карлов остался мне должен 848 тысячи рублей, по второму — 88,4 тысячи.
На вопрос из зала, от одного из потерпевших, почему Людмила согласилась стать кредитором Карлова, та ответила: «Здоровье родителей — это святое дело (подсудимый говорил ей, что деньги нужны на лечение отца). Мы люди, рождённые в СССР, должны друг другу помогать. Я давала ему как человеку, а не как начальнику».
Председательствующая в процессе судья Юлия Потапова спросила потерпевшую, а задавалась ли та вопросом, почему Карлов не мог оформить заем на свое имя? Людмила Холошевская сказала, что спрашивала об этом своего начальника, а тот ответил, что у него два кредита, и что банки больше денег ему не дают.
По данным предварительного следствия, Максим Карлов обманом получил от подчиненных более 22,3 миллиона рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. На что он тратил деньги, потерпевшие не знают. Однако интригу перед началом первого судебного заседания сняла приемная мать 39-летнего Максима Карлова, в сердцах сказавшая, что пасынок — игрок, он занимал деньги, чтобы отыграться.
1
3
1
0
3
Комментарии (5)