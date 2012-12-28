Водитель «Опеля» погиб в столкновении с внедорожником под Липецком

От удара легковой автомобиль буквально смяло.





В вашем браузере отключен JavaScript

Утром в районе лебедянского виадука под Липецком столкнулись автомобили «Опель» и «Соллерс». В аварии котором погиб 41-летний водитель «Опеля».По словам очевидцев, «Соллерс» врезался в «Опель», когда тот стоял на дороге, возможно из-за технической неисправности. Удар был такой силы, что автомобиль развернуло и смяло, поэтому погибшего водителя доставали спасатели с помощью специальных инструментов.На месте аварии работают сотрудники ГАИ, обстоятельства происшествия уточняются.