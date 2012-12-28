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17 минут назад

Водитель «Опеля» погиб в столкновении с внедорожником под Липецком

От удара легковой автомобиль буквально смяло.

Утром в районе лебедянского виадука под Липецком столкнулись автомобили «Опель» и «Соллерс». В аварии котором погиб 41-летний водитель «Опеля».

По словам очевидцев, «Соллерс» врезался в «Опель», когда тот стоял на дороге, возможно из-за технической неисправности. Удар был такой силы, что автомобиль развернуло и смяло, поэтому погибшего водителя доставали спасатели с помощью специальных инструментов.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, обстоятельства происшествия уточняются.
ДТП
внедорожник
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