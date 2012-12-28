В Липецкой области небольшие дожди, туман и до +10

17 октября территория Липецкой области будет находиться в тылу южного циклона, пройдут небольшие дожди. 18 и 19 октября с приближением антициклона с запада осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области облачно, небольшие дожди, ночью местами туман. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.День 17 октября стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.