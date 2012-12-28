53 минуты назад
Следком опубликовал видео с места обнаружения тела Алексея Крапивина
В салоне синего «Матиза» — следы крови на пассажирском сиденье.
Напомним, по факту исчезновения 42-летнего Алексея Крапивина и его 18-летнего сына Артёма Крапивина — жителей села Спешнево-Ивановское Данковского округа было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Известно, что отец поехал за сыном из села в Липецк, забрал его из колледжа и потом оба пропали.
«По данным следствия, 22 мая 42-летний житель Данковского округа вместе с сыном на своем автомобиле возвращался из Липецка. Однако мужчины домой не вернулись и перестали выходить на связь. Родственники обратились в правоохранительные органы. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело и организованы оперативно-розыскные мероприятия с привлечением волонтёров», — ранее сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Сына погибшего ещё ищут.
