Происшествия
Следком опубликовал видео с места обнаружения тела Алексея Крапивина

В салоне синего «Матиза» — следы крови на пассажирском сиденье.

Пресс-служба СУ СК России по Липецкой области обнародовала оперативное видео из лесного массива в Лебедянском округе, где был найден автомобиль «Дэу Матиз» и обнаружено тело пропавшего 22 мая Алексея Крапивина с признаками насильственной смерти. На пассажирском сиденье автомобиля и «торпедо» видны следы крови.

Напомним, по факту исчезновения 42-летнего Алексея Крапивина и его 18-летнего сына Артёма Крапивина — жителей села Спешнево-Ивановское Данковского округа было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Известно, что отец поехал за сыном из села в Липецк, забрал его из колледжа и потом оба пропали.

«По данным следствия, 22 мая 42-летний житель Данковского округа вместе с сыном на своем автомобиле возвращался из Липецка. Однако мужчины домой не вернулись и перестали выходить на связь. Родственники обратились в правоохранительные органы. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело и организованы оперативно-розыскные мероприятия с привлечением волонтёров», — ранее сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Сына погибшего ещё ищут.
Комментарии (3)

Эркюль Пуаро
10 минут назад
Ищите женщину
Типичная быловуха
12 минут назад
Ищите сына, долго ему скрываться не удастся.
Лиза
36 минут назад
Ужасная трагедия! Что могло произойти?!
