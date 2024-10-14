Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Сегодня, 14 октября, полицейские нашли подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка, в Липецке начался отопительный сезон, а в Ельце выпал первый снег.
К вечеру региональный Следком, сообщил, что Андрей Кресников признался в преступлении и указал место, куда выбросил нож. Орудие убийства обнаружено на крыше торгового павильона недалеко от аптеки, в которой умер мальчик.
Нож криминалисты нашли на крыше этого киоска
По рассказам подозреваемого, у него случился конфликт с подростками на соседней улице 40 лет Октября и его ударили ножом. Следствие проверяет версию, по которой Андрей Кресников во время поиска обидчиков, ударил случайно встреченного 15-летнего школьника клинком, предположив, что именно от него он и пострадал.
Убитый юноша был школьным активистом и волонтером, хорошо учился. Несколько лет назад у него умер отец, мальчика и его двух сестер воспитывала мать.
«Бедный ребёнок. Как много новостей об убийствах стало. Как страшно. Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования родителям, родным и друзьям». — написала Гостья.
«Хорошо, что задержали быстро, а то мог ещё дел натворить». — заметил Н.
«А что они там на Соколе все с ножами ходят, что за дикий запад, 90-е, наверное, там так и остались. Вечно там поцы с ножами колами, цепями. Дичь», — поделился информацией Житель.
И еще об одной смерти. Сегодня на остановке «7 микрорайон» мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Он умер до приезда скорой помощи. Полицейские пока не установили его личность.
«Какой ужас творится! Там убили ребенка, тут мужчина умер прямо на остановке! Что с землей нашей? Одни беды, горе, страдание». — написала Нервная мать.
В Липецке сегодня начался отопительный сезон. Если все пойдет по плану, тепло в дома должны подать за пять дней. Сегодня неожиданностей не было, сообщили в компании «Квадра».
В прошлом году на то, чтобы у липчан во всех комнатах было тепло, понадобилось больше месяца.
Новость о начале отопительного сезона сегодня стала самой популярной на GOROD48, она набрала около сотни комментариев.
«8 микрорайон, Циолковского — нагреваются! Спасибо», — это была одна из немногих благолдарностей от А.
«В четверг последний 4 день. Тогда выводите в выходные все службы, которые занимаются ЖКХ. Так как будут проблемы, пробки, порывы в самих домах. А за день, пятницу, эти проблемы не решат. И придётся некоторым жителям сидеть без тепла ещё и выходные», — переживает Дежурный.
«Почему все растянуто на неделю? Все котельные один человек включает? Почему это одним днем не делают? Чем Зегеля хуже, что ее в последний день включат?» — не понял Зегеля.
«Улица Октябрьская, 70.Квадра перед домом колодец раскопала и бросила. Без горячей воды пять месяцев. И всем по». — сообщила Галина.
«На улице Фрунзе около домов 30 и 32 вообще со всех сторон перекопано. Горячей воды давно нет!» — добавил Июль.
«В доме по улице Ленина, 3 с 3 июля нет горячей воды. Полотенцесушитель ледяной. Отопления не ждём, хоть бы воду дали», сигнализирует Ул. Ленина. Центр.
«Какое отопление? Хоть бы воду горячую дали», — еще один проблемный адрес Советская, 68.
«Да бросьте вы, какое отопление? В конце недели уже 15 тепла. Вы что хотите заживо свариться? Ничего, потерпим несколько дней. Потом плати за отопление улицы». — написала Зинаида, и она оказалась единственной из комментаторов, выступившей против включения отопления.
«А когда жителям будут буржуйки раздавать? Не иначе повторяется прошлый год, опять за сезон ничего не сделали», — поинтересовался САИ.
«Включат за неделю до 1 ноября, а оплату возьмут за месяц!» — возмутился Житель.
Житель не совсем прав. Липчане, в чьих домах нет теплосчетчиков, действительно получат квитанцию с платой месяц — суммы распределены равномерно за весь отопительный сезон. А тем, в чьих домах счетчики работают, плату выставят за фактически потребленное тепло.
В Ельце и Становлянском округе сегодня пошел снег. Кстати, сегодня верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По наблюдениям, именно в этот день выпадает первый снег.
А синоптики предупредили, что мокрый снег с дождем ожидается сегодня ночью на севере Липецкой области. Завтра будут только небольшие дожди, которые должны прекратиться к 17 октября.
15 октября в Липецке немного потеплеет, по сравнению с сегодняшним резким похолоданием. Температура воздуха поднимется до +10 градусов. Совсем недавно, 15 октября 2018 года, в городе было +22, зато в 1976 году столбики термометров опускались до 14 градусов мороза.
В лесах Липецкой области досрочно, из-за изменившейся погоды, отменен особый противопожарный режим, который должен был действовать до 21 октября.
И обратите внимание, прокуратура предупредила липчан о появлении нового вида мошенничества. Электронные поздравительные открытки могут скрывать за собой фишинговые ссылки или вредоносное программное обеспечение. Прокуратура рекомендовала не переходить по «поздравительным» ссылкам.
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